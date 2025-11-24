Koke ya es ‘uno de nueve’ al lado de Fran

Koke Resurrección golpea la pelota durante el encuentro de la jornada 12 de LaLiga entre Atlético de Madrid y Levante en el estadio Metropolitano ZIPI/EFE

Koke Resurrección alcanzó el pasado domingo los 700 encuentros oficiales con el Atlético de Madrid, cifra con la que iguala al récordman deportivista Fran González y que le sitúa en un grupo de elegidos formado por nueve hombres que han alcanzado las siete centenas con un solo club.

Nueve hombres, al igual que los nueve campeones de Liga. Una exclusiva lista a la que se ha sumado el centrocampista colchonero, cuyo debut data de hace algo más de 16 años. Koke saltó por primera vez al césped con el primer equipo rojiblanco el 19 de septiembre de 2009, en un partido liguero frente al Barcelona (5-2) en el Camp Nou. El madrileño entró en el minuto 69, con 4-1 en el marcador, sustituyendo a un futuro jugador deportivista, el mediocentro brasileño Paulo Assunçao.

Koke engrosa un grupo en el que solo figuran jugadores del Barça, Real Madrid, Sevilla y Deportivo. Lionel Messi es el líder en partidos oficiales con un mismo equipo español tras alcanzar los 778 con el Barcelona. Xavi (Barcelona), con 767, y Raúl González (Real Madrid), con 741, completan el podio. Entre ellos y Fran se encuentran Iker Casillas (725), Sergio Busquets (722), Manolo Sanchís (710) y el sevillista Jesús Navas (705), que hace poco más de doce meses superó al eterno ‘10’ blanquiazul.

“Lo que me ha hecho llegar hasta aquí no es marcarme ningún objetivo, es día a día, competir, disfrutar lo que estoy haciendo y esa es mi marca”, afirmaba el capitán atlético a la conclusión del partido ante el Getafe en el que el equipo madrileño se impuso por la mínima y el jugador alcanzó la marca histórica que le da acceso al selecto grupo.

Koke ha disputado con el Atlético a día de hoy 497 partidos de Primera División, 106 de Liga de Campeones, 56 de Copa del Rey, 29 en Europa League, 7 de Supercopa de España, 3 de Mundial de Clubes y 2 de Supercopa de Europa. “700 partidos con el equipo de su vida. Orgullosos de ti, capitán”, publicó la entidad colchonera en sus redes sociales sobre la trayectoria de Koke, que alcanza el cuarto de siglo. El jugador, 70 veces internacional absoluto entre 2013 y 2022, se incorporo al club con solo 8 años, en 2000.

Al igual que Fran aventaja en varios largos a su principal perseguidor, Manuel Pablo (482), Koke supera con holgura al segundo futbolista que más veces ha vestido la zamarra rojiblanca, Adelardo Rodríguez (550). Koke dejó atrás al mítico centrocampista, futbolista atlético entre 1959 y 1976, hace ya tres años, en octubre de 2022. El siguiente en la lista es otro componente de la actual plantilla madrileña, el portero Jan Oblak (512).

Perspectiva histórica

Para entender el valor de los números de Koke con el Atlético solo hace falta puede ser suficiente con el hecho de que solo los han alcanzado otros ocho jugadores pertenecientes a clubes españoles. También hay una comparativa con el resto de clubes y con otros de fuera de nuestro país que sirve para dimensionar el logro del jugador madrileño.

Solo dos clubes españoles más cuentan con un plusmarquista que haya alcanzado los 600 encuentros. Son el Sporting, por medio de Joaquín Alonso (646), y el Athletic, gracias al legendario José Ángel Iribar (614). Además, solo hay seis clubes más cuyo hombre-récord ha superado el medio millar de partidos. Son la Real Sociedad, con Alberto Górriz (599); el Valencia, con Fernando Gómez Colomer (553); el Celta, con Iago Aspas (539); el Betis, con otro Joaquín, Sánchez (528); el Osasuna, por medio de Patxi Puñal (513), y el Oviedo, a través de Berto (512).

Más allá de las fronteras españolas, solo dos clubes de nivel mundial cuentan con futbolistas que superasen los 900 encuentros de competición. La cifra más alta son los 963 encuentros de Ryan Giggs con el Manchester United. Por detrás se sitúan los 902 partidos de Paolo Maldini con el Milan.

Por encima de las 800 apariciones surgen el Tottenham Hotspur con los 866 encuentros disputados por Steve Perryman; el Liverpool e Ian Callaghan (857 choques); el Flamengo brasileño que tiene al genial Leovegildo Lins da Gama Júnior, en 854; y el Celtic de Glasgow y su sempiterno Billy McNeill (822).

Otro puñado de clubes cuentan con un líder que rebasa los 700 encuentros que acaba de alcanzar Koke. David O’Leary, el entrenador del Leeds en aquella eliminatoria de Champions contra el Dépor, es el número 1 del Arsenal con 722 partidos, los mismos que jugó Sergio Busquets con el Barça. Alessandro Del Piero saltó al campo con la camiseta de la Juventus en 705 ocasiones, exactamente las mismas que Jesús Navas con la elástica del Sevilla.

Puede llamar la atención que tanto en Argentina como en Portugal, ninguno de los grandes clubes (Boca, River, Benfica, Oporto y Sporting) cuenta con un solo jugador que supere las 600 apariciones. Los 587 encuentros de Joao Pinto con el cuadro del norte de Portugal son el top de estas cinco instituciones.

La cuenta de Koke sigue creciendo. A sus 33 años, con un contrato vitalicio que se renueva año a año con el club de su vida, donde piensa jugar mientras siga siendo competitivo.