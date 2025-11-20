Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Más Fútbol | Mundial 2026

Las dos repescas se sortean hoy: 22 equipos por las últimas seis plazas

En marzo, dieciséis equipos europeos lucharán por cuatro billetes y otros seis de las otras confederaciones pelearán por los dos cupos restantes a la cita norteamericana

Lois Novo
Lois Novo
20/11/2025 11:01
El seleccionador italiano Gennaro Gattuso (d) con varios de sus jugadores tras la derrota ante Noruega que mandó a su equipo a la repesca
El seleccionador italiano Gennaro Gattuso (d) con varios de sus jugadores tras la derrota ante Noruega que mandó a su equipo a la repesca
MATTEO BAZZI/EFE

El cuartel general de la FIFA en Zúrich (Suiza) acogerá este mediodía (13.00 horas) el sorteo de los playoff europeo e intercontinental en los que se pondrán en juego los seis últimos pasaportes al Mundial 2026.

La repesca europea contará con la participación de 16 selecciones: las doce segundas clasificadas de cada uno de los grupos de la fase previa de la UEFA más los cuatro mejor campeones de grupo de la Nations League que no estén entre ellos o lograsen uno de los doce billetes directos a la fase final. Los equipos quedarán divididos en cuatro mini torneos de semifinal (26 de marzo de 2026) y final (31 de marzo) a partido único cuyos vencedores obtendrán los cuatro pasaportes mundialistas.

Los jugadores de Panamá mantean al seleccionador, el español Thomas Christiansen, tras lograr la clasificación para el Mundial al derrotar a El Salvador (3-0)

Panamá, Curazao y Haití elevan a 42 las clasificadas al Mundial

Más información

Italia, Dinamarca, Turquía y Ucrania, en base al ranking FIFA de este mes, serán las cabezas de serie. Esto les proporcionará la ventaja de organizar cada una de las series de repesca, o sea, jugar sus partidos en casa. Además, se medirán en la semifinal a uno de los cuatro equipos del bombo 4, el compuesto por los equipos clasificados vía Nations League: Rumanía, Suecia, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte, ganadores de la Liga C.

Las otras ocho selecciones se cruzarán en la otra semifinal de cada minitorneo, con los equipos del bombo 2 (Polonia, Gales, República Checa y Eslovaquia) enfrentándose a los del bombo 3 (Irlanda, Albania, Bosnia-Herzegovina o Kosovo).

Mikel Oyarzabal, tras conseguir el segundo gol de España durante el encuentro ante Turquía en el estadio de La Cartuja

España certifica su decimotercera presencia consecutiva en un Mundial con un empate ante Turquía (2-2)

Más información

El playoff intercontinental contará con la participación de seis selecciones de las otras cinco confederaciones. Se disputará también a partido único, en dos llaves, con una semifinal y una final a la que ya avanzan directamente los dos mejores clasificados en el ranking mundial de la FIFA: Irak (57) y República Democrática del Congo (60).

Cada uno de ellos espera a los vencedores de las dos semifinales que se dirimirán entre Jamaica (68), Bolivia (76), Surinam (126) y Nueva Caledonia (150).

Te puede interesar

Joe Cremo se queja de un contacto durante el partido

Joe Cremo, la mejor noticia de la derrota ante Tizona
Raúl Ameneiro
Diego Villares cae al suelo ante la mirada de Óscar Cano en el último partido en que el Dépor cruzó el Estrecho de Gibraltar, ante el Ceuta hace casi tres años

Memorias de África
Lois Novo
Luis Querido y Bruno Saavedra en la ida de los cuartos de final de la Champions del curso pasado

La previa | El Liceo vuelve a Barcelos, el escenario de su gran paradoja
María Varela
Millene y Marisa

Millene y Marisa, dos jugadoras para un mismo puesto
Bea Arrizado