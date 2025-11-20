Las dos repescas se sortean hoy: 22 equipos por las últimas seis plazas

El seleccionador italiano Gennaro Gattuso (d) con varios de sus jugadores tras la derrota ante Noruega que mandó a su equipo a la repesca MATTEO BAZZI/EFE

El cuartel general de la FIFA en Zúrich (Suiza) acogerá este mediodía (13.00 horas) el sorteo de los playoff europeo e intercontinental en los que se pondrán en juego los seis últimos pasaportes al Mundial 2026.

La repesca europea contará con la participación de 16 selecciones: las doce segundas clasificadas de cada uno de los grupos de la fase previa de la UEFA más los cuatro mejor campeones de grupo de la Nations League que no estén entre ellos o lograsen uno de los doce billetes directos a la fase final. Los equipos quedarán divididos en cuatro mini torneos de semifinal (26 de marzo de 2026) y final (31 de marzo) a partido único cuyos vencedores obtendrán los cuatro pasaportes mundialistas.

Italia, Dinamarca, Turquía y Ucrania, en base al ranking FIFA de este mes, serán las cabezas de serie. Esto les proporcionará la ventaja de organizar cada una de las series de repesca, o sea, jugar sus partidos en casa. Además, se medirán en la semifinal a uno de los cuatro equipos del bombo 4, el compuesto por los equipos clasificados vía Nations League: Rumanía, Suecia, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte, ganadores de la Liga C.

Las otras ocho selecciones se cruzarán en la otra semifinal de cada minitorneo, con los equipos del bombo 2 (Polonia, Gales, República Checa y Eslovaquia) enfrentándose a los del bombo 3 (Irlanda, Albania, Bosnia-Herzegovina o Kosovo).

El playoff intercontinental contará con la participación de seis selecciones de las otras cinco confederaciones. Se disputará también a partido único, en dos llaves, con una semifinal y una final a la que ya avanzan directamente los dos mejores clasificados en el ranking mundial de la FIFA: Irak (57) y República Democrática del Congo (60).

Cada uno de ellos espera a los vencedores de las dos semifinales que se dirimirán entre Jamaica (68), Bolivia (76), Surinam (126) y Nueva Caledonia (150).