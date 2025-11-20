Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Más Fútbol | Mundial 2026

Italia tendrá un camino británico para volar a Norteamérica

La tetracampeona mundial se medirá en la semifinal de la repesca a Irlanda del Norte y, si gana, se jugará el billete contra el ganador del Gales-Bosnia Herzegovina

Agencias
20/11/2025 14:34
Los italianos Pio Esposito y Mateo Retegui, durante la derrota de su selección ante Noruega en el último partido de la fase previa europea
Los italianos Pio Esposito y Mateo Retegui, durante la derrota de su selección ante Noruega en el último partido de la fase previa europea
MATTEO BAZZI/EFE

Italia-Irlanda del Norte, Polonia-Albania y Turquía-Rumanía son los emparejamientos más destacados de la primera eliminatoria a partido único de la repesca europea para obtener los cuatro billetes para el Mundial de 2026.

El sorteo celebrado este jueves en la sede de la FIFA en Zúrich (Suiza) fijó también las otras eliminatorias de los doce equipos europeos participantes: Ucrania-Suecia, Eslovaquia-Kosovo, República Checa-Irlanda, Dinamarca-Macedonia del Norte y Gales-Bosnia Herzegovina.

Los ocho ganadores de la primera eliminatoria se enfrentarán en cuatro finales, también a encuentro único, para dirimir los cuatro billetes para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El rival de Italia en la final, en caso de imponerse a los norirlandeses, será frente al vencedor del duelo entre galeses y bosnios. La Squadra Azzurra debería afrontar ese partido a domicilio.

La primera ronda de la repesca se jugará del 26 de marzo del próximo año y las cuatro finales tendrán lugar cinco días después, el día 31.

Repesca intercontinental

Bolivia jugará contra Surinam la primera eliminatoria de la repesca del bloque internacional y en caso de victoria, se disputará frente a Irak una plaza para el Mundial de 2026, también a partido único.

El sorteo deparó también el cruce entre Nueva Caledonia y Jamaica, cuyo vencedor se cruzará frente a la República Democrática del Congo por el otro billete para el campeonato que albergarán Estados Unidos, México y Canadá.

Las eliminatorias entre las seis selecciones, todas a un único encuentro, se disputarán en los estadios mexicanos de Guadalajara y Monterrey del 23 al 31 de marzo de 2026.

Te puede interesar

FER10481_19282408

Diego Villares, para todo y para todos
Xurxo Gómez
Fran Alonso en rueda de prensa

Fran Alonso: "Hay una cosa muy buena y es que no nos hemos visto en puestos de descenso"
Bea Arrizado
Quagliata, celebrando su gol en el Nuevo Arcángel

Quagliata: "Marcar siempre es bonito, pero hacerlo bajo la lluvia y con mis compañeros fue una sensación maravillosa"
Sergio Baltar
El seleccionador italiano Gennaro Gattuso (d) con varios de sus jugadores tras la derrota ante Noruega que mandó a su equipo a la repesca

Las dos repescas se sortean hoy: 22 equipos por las últimas seis plazas
Lois Novo