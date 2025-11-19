Panamá, Curazao y Haití elevan a 42 las clasificadas al Mundial

Los jugadores de Panamá mantean al seleccionador, el español Thomas Christiansen, tras lograr la clasificación para el Mundial al derrotar a El Salvador (3-0) BIENVENIDO VELASCO/EFE

Las selecciones de Panamá, Curazao y Haití se clasificaron este martes al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 al quedar primeras en sus respectivos grupos de la Concacaf y elevaron a 42 el número de participantes, de los 48 que formarán el cartel definitivo.

Por su parte, Jamaica y Surinam ganaron el derecho a disputar la repesca intercontinental tras quedar como los dos mejores segundos en la zona.

En la noche del martes, España, Bélgica, Austria, Escocia y Suiza también separaron su boleto y se sumaron a Alemania, Croacia, Francia, Inglaterra, Noruega, Países Bajos y Portugal para ser los doce representantes de Europa con cupo directo.

Los segundos clasificados de cada uno de los doce grupos de la UEFA y los cuatro mejores de la Nations League jugarán un repechaje europeo, que dará cuatro cupos al Mundial.

La repesca intercontinental, que se jugará entre seis representativos de Suramérica, Concacaf, Asia, África y Oceanía se disputará en marzo y otorgará dos plazas.

Ambos repechajes serán sorteados mañana jueves.

Las 42 selecciones clasificadas hasta el momento son las siguientes:

Anfitriones: Canadá, Estados Unidos y México.

Asia: Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán.

África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Concacaf: Panamá, Curazao y Haití.

Europa: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Países Bajos, Alemania, España, Bélgica, Austria, Escocia y Suiza.

Oceanía: Nueva Zelanda.

Repesca europea que concederá cuatro boletos al Mundial: Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania, Polonia, Gales, República Checa, Eslovaquia, Irlanda, Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Rumanía, Suecia, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte.

Repesca intercontinental que concederá dos boletos al Mundial: Bolivia, Nueva Caledonia, República Democrática del Congo, Irak, Jamaica y Surinam.