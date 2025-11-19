Mi cuenta

Más Fútbol | Mundial 2026

Panamá, Curazao y Haití elevan a 42 las clasificadas al Mundial

Mañana se sortean las repescas europea e intercontinental, con 22 selecciones en busca de los seis últimos billetes a la cita norteamericana del próximo verano

Agencias
19/11/2025 11:05
Los jugadores de Panamá mantean al seleccionador, el español Thomas Christiansen, tras lograr la clasificación para el Mundial al derrotar a El Salvador (3-0)
BIENVENIDO VELASCO/EFE

Las selecciones de Panamá, Curazao y Haití se clasificaron este martes al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 al quedar primeras en sus respectivos grupos de la Concacaf y elevaron a 42 el número de participantes, de los 48 que formarán el cartel definitivo.

Por su parte, Jamaica y Surinam ganaron el derecho a disputar la repesca intercontinental tras quedar como los dos mejores segundos en la zona.

En la noche del martes, España, Bélgica, Austria, Escocia y Suiza también separaron su boleto y se sumaron a Alemania, Croacia, Francia, Inglaterra, Noruega, Países Bajos y Portugal para ser los doce representantes de Europa con cupo directo.

Mikel Oyarzabal, tras conseguir el segundo gol de España durante el encuentro ante Turquía en el estadio de La Cartuja

España certifica su decimotercera presencia consecutiva en un Mundial con un empate ante Turquía (2-2)

Los segundos clasificados de cada uno de los doce grupos de la UEFA y los cuatro mejores de la Nations League jugarán un repechaje europeo, que dará cuatro cupos al Mundial.

La repesca intercontinental, que se jugará entre seis representativos de Suramérica, Concacaf, Asia, África y Oceanía se disputará en marzo y otorgará dos plazas.

Ambos repechajes serán sorteados mañana jueves.

Las 42 selecciones clasificadas hasta el momento son las siguientes:

Anfitriones: Canadá, Estados Unidos y México.

Asia: Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán.

África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

Kylian Mbappé marcó a lo Panenka el penalti que abrió la goleada de Francia ante Ucrania (4-0) que da a los galos la clasificación matemática para el Mundial

Mbappé se apunta a la gran cita, pero aún no Cristiano Ronaldo

Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Concacaf: Panamá, Curazao y Haití.

Europa: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Países Bajos, Alemania, España, Bélgica, Austria, Escocia y Suiza.

Oceanía: Nueva Zelanda.

Repesca europea que concederá cuatro boletos al Mundial: Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania, Polonia, Gales, República Checa, Eslovaquia, Irlanda, Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Rumanía, Suecia, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte.

Repesca intercontinental que concederá dos boletos al Mundial: Bolivia, Nueva Caledonia, República Democrática del Congo, Irak, Jamaica y Surinam.

