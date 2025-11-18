España certifica su decimotercera presencia consecutiva en un Mundial con un empate ante Turquía (2-2)

Mikel Oyarzabal, tras conseguir el segundo gol de España durante el encuentro ante Turquía en el estadio de La Cartuja JOSÉ MANUEL VIDAL/EFE

La selección española certificó su clasificación para la próxima Copa del Mundo, la decimotercera consecutiva, con un empate ante Turquía (2-2) en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, en la jornada final del grupo E de la fase previa europea.

España jugará su decimoséptimo Mundial el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. Será, además el decimotercero consecutivo, algo que solo han logrado Brasil, Argentina y Alemania. La Roja acude sin falta a la gran cita desde 1978. Lo hace una vez más después de firmar una prácticamente inmaculada ronda de clasificación, en la que ha sumado cinco victorias y un empate, el que arañó una Turquía que solo ganando por siete goles de diferencia podía arrebatar el pasaporte mundialista a los pupilos de Luis de la Fuente.

La selección española se adelantó pronto en el marcador, por medio de Dani Olmo (m.4), que culminó un centro por bajo de Marc Cucurella desde la izquierda tras aprovecharse de un error en el remate de Fabián, que pateó al aire. Al filo del descanso y a balón parado llegó el gol del empate, el primero que España encajó en toda la fase. Deniz Gül (m.42) remachó un balón suelto en el área pequeña a la salida de un córner.

El combinado otomano se adelantó en la segunda mitad por medio de Salih Özcan (m.54), que remachó con un duro disparo raso desde la media luna una dejada con el pecho de Orkun Kökçü. Los visitantes, heridos en su orgullo por el 0-6 encajado en Konya, lo celebraron casi como un título, pero poco les duró la alegría. Mikel Oyarzabal (m.62) devolvió al marcador la igualada definitiva.

España pudo llevarse la victoria ya superado el tiempo añadido. Fermín López marcó después de recibir un pase de Pablo Fornals en el área, pero su tanto fue anulado por Felix Zwayer porque se encontraba en posición de fuera de juego.