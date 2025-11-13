‘No va más’ en África, Asia y la Concacaf

José Morales reacciona tras la victoria ante El Salvador que logró su equipo, Guatemala, que afronta una oportunidad histórica de clasificarse por primera vez para un Mundial RODRIGO SURA/EFE

La ventana mundialista de noviembre mira más allá de Europa. Lo hace hacia África, Asia y Norte, Centroamérica y Caribe, que cierran sus procesos clasificatorios entre hoy y el próximo miércoles. En ellos se entregarán tres pasaportes a la fase final y cuatro pasaportes a la repesca intercontinental.

Los tres billetes directos y dos plazas en el playoff intercontinental se sellarán en la Concacaf, donde se cierran los tres grupos de la tercera ronda clasificatoria con todo por decidir en las dos últimas jornadas. En Asia y África está en juego la única plaza a la repesca mundial que otorga cada continente.

África: Un cuadrangular a cara o cruz en Rabat

La ciudad de Rabat acoge esta semana tres partidos a vida o muerte entre las cuatro selecciones que superaron la segunda ronda africana como mejores subcampeonas de grupo. El premio para el vencedor de este torneo de repesca no será el pasaporte a EEUU, México y Canadá, sino uno de los seis cupos en el playoff intercontinental.

Hoy tienen lugar las semifinales. La primera, entre Nigeria y Gabón. La segunda, entre Camerún y la República Democrática del Congo. Los ganadores se enfrentarán el domingo y el que se imponga tendrá la oportunidad de mantener vivo el sueño mundialista.

Una de las dos selecciones africanas más mundialistas caerá eliminada

Si los gaboneses aún no saben lo que es participar en el magno evento y los congoleños no lo hacen desde que en 1974 compitieron como Zaire, nigerianos y cameruneses son dos clásicos. De hecho, los ‘Leones indomables’ son la nación africana que más veces ha participado en el Mundial (8), mientras que las ‘Águilas Verdes’ comparten la segunda posición con Marruecos y Túnez, con 6 apariciones, aunque estos dos últimos ya están clasificados para la séptima el año próximo. Una eliminación se tornaría en asunto de estado en Nigeria, pues supondría una segunda ausencia consecutiva después de clasificarse para seis de los siete Mundiales jugados entre su debut en 1994 y 2018.

Once billetes directos al Mundial 2026 buscan dueño Más información

Será una repesca con amplia representación ‘española’. La República Democrática del Congo ha convocado a Charles Pickel (Espanyol), Cédric Bakambu (Betis) y Brian Cipenga (Castellón); los sevillistas Chidera Ejuke y Akor Adams defenderán a Nigeria y Camerún ha llamado a Martin Hongla (Granada), Patrick Soko (Almería) y Karl Etta Eyong (Levante). Solamente Gabón, liderada por el veterano exbarcelonista Pierre-Emerick Aubameyang, carece de jugadores que compiten en LaLiga.

Los nueve billetes directos de África ya tienen dueño: Egipto, Senegal, Sudáfrica, Cabo Verde, Marruecos, Costa de Marfil, Argelia, Túnez y Ghana.

Asia: Emiratos-Irak o el premio de seguir vivo

Emiratos Árabes Unidos e Irak se juegan la plaza asiática en los playoffs intercontinentales del próximo mes de marzo. El encuentro de ida se disputa esta tarde en el estadio Mohammed bin Zayed de Abu Dabi, mientras que el de vuelta tendrá lugar el martes en el International Stadium de Basra.

Irak, dirigida por el australiano Graham Arnold, se quedó a un solo punto de clasificarse directamente en el grupo B de la tercera ronda, por detrás de Corea del Sur y Jordania. Sobre el papel es favorita. Arnold dispone de una plantilla con experiencia en ligas menores europeas (Noruega, Suecia, Polonia, Dinamarca...), encabezada por Zidane Iqbal, centrocampista del Utrecht holandés, y Ali Al-Hamadi, delantero del Luton Town de la tercera categoría inglesa, pero que el pasado curso jugó en la Premier con el Ipswich Town. Los convocados por el rumano Cosmin Olaroiu para la selección emiratí juegan casi al completo en su país. La única excepción es Mohamed Awadalla, delantero del Legia Gdansk polaco.

España arranca sin Lamine Yamal Más información

La última vez que ambas selecciones se vieron las caras fue camino de la anterior Copa del Mundo, en el Grupo A de la decisiva tercera ronda. En Dubai hubo tablas (2-2), mientras que en Riad (Arabia Saudí), donde Irak ejerció como local por temas de seguridad, se impuso por la mínima (1-0).

Los emiratís solo han disputado una fase final mundialista (1990), al igual que los iraquís, cuya única participación data del Mundial anterior (1986). Asia ya ha entregado sus ocho pasaportes directos a Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Japón y Australia (los dos primeros de los tres grupos de la tercera ronda) y a Catar y Arabia Saudí, ganadores de la cuarta ronda.

Concacaf: Los neerlandeses, al asalto de Norteamérica

La ventana FIFA de noviembre servirá para cerrar la tercera y definitiva ronda clasificatoria en la confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe. Los tres grupos disputarán sus dos últimas jornadas durante la próxima madrugada y la del martes al miércoles, con tres billetes mundialistas y dos plazas en la repesca intercontinental —solo el peor segundo se quedará fuera— en juego.

El grupo A promete emociones fuertes. Surinam —con Sheraldo Becker, delantero del Osasuna— lidera con 6 puntos, los mismos que Panamá y uno más que Guatemala (5), que juega sus dos partidos en casa. El Salvador (3) aún tiene posibilidades aunque disputa sus dos encuentros a domicilio. Hoy Surinam recibe a El Salvador y Guatemala a la Panamá que dirigen los españoles Thomas Christiansen y Javi Sánchez Jara. En la fecha final, los surinameses —con una plantilla repleta de neerlandeses— visitan a los guatemaltecos mientras los salvadoreños harán lo propio con los panameños. En este grupo, El Salvador (1982) y Panamá (2018) ya saben lo que es participar en la gran cita.

Stopira, el exfabrilista que lidera a Cabo Verde, la sorprendente debutante en el próximo Mundial Más información

Jamaica (9) y Curazao (8) comandan un grupo B en el que Trinidad y Tobago (5) aspira a dar la vuelta a la tortilla en los dos partidos restantes como local. Bermudas (0) ya está eliminada. En la primera fecha, los ‘Reggae Boyz’, llenos de jugadores de la Premier y la Championship inglesas, visitan a los triniteños mientras que el seleccionado de la colonia neerlandesa hace lo propio con Bermudas. La jornada final tiene reservado un seguramente intrascendente Trinidad y Tobago-Bermuda y un probablemente histórico Jamaica-Curazao, en el que Steve McClaren, seleccionador jamaicano, y Dick Advocaat, preparador de Curazao, revivirán viejos duelos con Inglaterra y Países Bajos. Jamaica solo ha jugado un Mundial (1998) y Curazao jamás se ha acercado tanto a una fase final.

Finalmente, el grupo C está comandado por Honduras (8), con Costa Rica (6) y Haití (5) todavía con todas las posibilidades. Nicaragua (1) ya solo podría lograr una plaza en la repesca. Haití tiene sus dos partidos en casa, la próxima madrugada ante Costa Rica –de nuevo con elexdeportivista Celso Borges, que ya regresó de su retiro como ‘salvador’ en octubre– y el martes frente a Nicaragua. Y los líderes ‘catrachos’ –con Kervin Arriaga, mediocentro del Levante–, juegan los dos fuera, primero en Nicaragua y después en Costa Rica. Todo apunta a que este último encuentro entre los dos a priori favoritos resultará decisivo. Los ‘ticos’, cuya portería sigue defendida por el exmadridista Keylor Navas (38 años), se han clasificado para cinco de las seis últimas fases finales. Su última ausencia fue en Sudáfrica 2010.

Seis plazas en la fase final quedarán por entregar a la conclusión, en la madrugada del martes al miércoles, de las eliminatorias de la Concacaf

A la conclusión de esta jornada mundialista, únicamente quedarán por disputar 16 partidos –todos en marzo– en los que se entregarán los últimos seis pasaportes a Norteamérica. Los encuentros serán doce correspondientes a los cuatro playoffs de Europa y los cuatro choques de las dos llaves de repesca intercontinental entre seis equipos de Concacaf (2) Asia, África, Sudamérica y Oceanía (1 por confederación).