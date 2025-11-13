Mbappé se apunta a la gran cita, pero aún no Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé marcó a lo Panenka el penalti que abrió la goleada de Francia ante Ucrania (4-0) que da a los galos la clasificación matemática para el Mundial CHRISTOPHE PETIT TESSON

La selección francesa es la vigesimonovena clasificada para el Mundial 2026, tras ganar a Ucrania (4-0) en el Parque de los Príncipes de París, gracias a dos tantos de Kylian Mbappé (m.55 y m.83, el primero de ellos de penalti ‘a lo Panenka’), uno de Michael Olise (m.76) y otro de Hugo Ekitiké (m.88).

La doble campeona del mundo (1998 y 2018) y dos veces subcampeona (2006 y 2022) disputará su décimo-séptimo Mundial –el octavo de manera seguida–, de un total de 23 ediciones celebradas.

Once billetes directos al Mundial 2026 buscan dueño Más información

No pudo seguir su camino Portugal, que cayó en Dublín ante Irlanda (2-0) en un partido en el que Cristiano Ronaldo fue expulsado y no podrá jugar el trascendental duelo del domingo ante Armenia.

Dos goles de Troy Parrott (m.17 y m.45) amargaron la jornada al ‘7’ luso, que además vio la roja directa tras la revisión del VAR por un codazo en la espalda de un rival. Portugal estará clasificada si bate a los armenios, pero incluso un empate le valdría si Hungría no es capaz de golear a Irlanda y hasta una derrota si en el otro encuentro se produce un empate o los irlandeses no ganan por varios goles a los magiares.

Italia, a la repesca

La selección italiana ganó con sufrimiento a la débil Moldavia (0-2) pero está virtualmente fuera de la primera plaza del Grupo I después del triunfo de Noruega ante Estonia (4-1).

Sendos dobletes de Alexander Sorloth (m.50 y m.52) y Erling Haaland (m.56 y m.62) dejan a Noruega prácticamente clasificada. Para ser primera, Italia necesita enjugar el domingo ante el conjunto escandinavo 19 goles de diferencia, es decir, tendría que vencer por diez goles. Eso sí, la ‘azzurra’ tiene asegurada su participación en la repesca que otorga cuatro billetes europeos más al Mundial.

KO serbio en Wembley

A medio gas y sin jugarse nada, la ya clasificada Inglaterra dejó a Serbia (2-0) sin Mundial. El estreno de Veljko Paunovic no tuvo final feliz y los balcánicos no estarán en la próxima cita mundialista. Un gol de Bukayo Saka (m.28), tras un error incomprensible Predrag Rajkovic, y una ‘delicatessen’ de Eberechi Eze (m.90) los deja fuera.

Albania ganó en Andorra (0-1) y se benefició de la derrota serbia, lo que le asegura el segundo puesto del Grupo K y la clasificación para la repesca. El conjunto dirigido por el brasileño Sylvinho, que nunca ha estado en una fase final, encontró el gol por medio de Kristijan Asllani (m.67).

Adiós Camerún

Nigeria y República Democrática del Congo disputarán el domingo la final del playoff de la zona africana, después de batir en las semifinales a Gabón y Camerún, por 4-1 y 1-0, respectivamente.

Dos goles de los delanteros Akor Adams y Chidera Ejuke, jugadores del Sevilla, permitieron a Nigeria mantener vivo el sueño mundialista. Akor abrió el marcador para las ‘Súper Águilas’ (m.78) al aprovechar una fallida cesión y Ejuke encarriló la victoria al establecer el 2-1 (m.97). Esos goles acabaron con las opciones de Gabón, que soñó con prolongar la posibilidad de estar en la fase final tras forzar la prórroga con un postrero tanto de Mario Lemina (m.89). Victor Osimhen completó la goleada nigeriana con un doblete en la prórroga (m.102 y m.110).

‘No va más’ en África, Asia y la Concacaf Más información

En la otra semifinal, un gol en el tiempo de prolongación del central Chancel Mbemba (m.90+2) permitió a la República Democrática del Congo certificar su clasificación para la final de la repesca africana, tras sorprender a Camerún.

Pocos hubieran podido imaginar este desenlace ante el claro cartel del favorito con el que partía el conjunto camerunés, el equipo africano con más participaciones en la fase final de la Copa del Mundo, que buscaba su novena presencia.

Igualada en la repesca asiática

Emiratos Árabes Unidos e Irak se jugarán el próximo martes el billete asiático a la repesca intercontinental del mes de marzo, después de empatar (1-1) en el encuentro de ida del playoff de su confederación disputado en Abu Dabi.

El encuentro empezó con mucho ritmo. Irak aprovechó su primera amenaza en área contraria y sorprendió con el 0-1, obra de Ali Al Hamadi (m.10), que aprovechó a la perfección un balón suelto en el área emiratí. Poco tardó en reaccionar Emiratos Árabes Unidos; un gran centro desde la derecha de Abdalla Ramadan fue cabeceado con gran maestría por Luan Pereira para devolver el empate al marcador (m.18).