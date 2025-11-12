Once billetes directos al Mundial 2026 buscan dueño

Cristiano Ronaldo gesticula durante el partido clasificatorio entre Portugal e Irlanda de octubre, que se disputará de nuevo mañana en Dublín RODRIGO ANTUNES/EFE

La fase de clasificación europea reparte en los próximos días once de las doce plazas directas que otorga para el Mundial 2026, para el que únicamente está ya clasificada Inglaterra, líder del grupo K con seis triunfos en seis encuentros.

Selecciones como Suiza, Francia, Portugal, España, Países Bajos, Noruega, Bélgica, Croacia lo tienen prácticamente hecho. Algunas incluso ya pueden considerarse clasificadas porque solo una carambola improbable las dejaría fuera. Otra batalla se dará por las segundas posiciones de cada grupo. El subcampeón de cada uno de ellos disputará una repesca, a la que se sumarán los cuatro mejores campeones de grupo de la Nations League que hayan finalizado la previa mundialista fuera de las dos primeras posiciones. El playoff europeo, que se disputará los días 26 y 31 de marzo de 2026, concederá las cuatro plazas restantes para Europa a través de cuatro minitorneos con semifinales y final a partido único.

Un total de 16 afiliados a la UEFA, un tercio de los 48 participantes en el Mundial, competirá en la fase final. Esta es la situación en cada uno de los grupos ante las dos jornadas restantes, que se disputarán entre mañana jueves y el próximo martes 18.

Grupo A: Eslovaquia reta a los tetracampeones

Alemania (9 puntos) comanda la clasificación junto a Eslovaquia (9). Irlanda del Norte (6) lo tiene complicado y Luxemburgo (0) ya está eliminada. El viernes, la Mannschaft visita a los colistas y los eslovacos reciben a los norirlandeses. Un tropezón de Eslovaquia dejaría el virtualmente clasificados a los germanos. Pero si ambos ganan, se jugarían todo en 90 minutos el lunes 17, en el duelo que les enfrentará en el Red Bull Arena de Leipzig. La cuádruple campeona universal (1954, 1974, 1990 y 2014) espera sumar su vigésimo primera participación consecutiva (desde 1954), más que nadie en el fútbol europeo.

Grupo B: Dos match-balls para la selección helvética

Suiza (10 puntos) tiene la oportunidad de sellar su pasaporte a Norteamérica este sábado. Lo hará de forma matemática si vence ante su público, en Ginebra, a Suecia (1) y una de las grandes sorpresas de la fase europea, Kosovo (7), no gana en Eslovenia (3). También lo tendría en sus manos de manera virtual si consigue el mismo resultado que los kosovares en campo esloveno. Si los helvéticos no lo consiguen este sábado, dispondrán de un segundo match-ball el martes 18 en Pristina. El seleccionado suizo espera ampliar su mejor racha de presencias mundialistas, ya que sería la sexta (desde 2006), decimotercera en total.

Grupo C: Dinamarca y Escocia en una photo-finish

Con Grecia (3 puntos) y Bielorrusia (0) ya eliminadas, el asunto está entre Dinamarca (10) y Escocia (10). Los escoceses visitan a los helenos este sábado, mismo día en que los daneses reciben a los bielorrusos. Si ambos logran el mismo resultado, el martes 18 jugarán en el Hampden Park de Glasgow una ‘final’ en la que, a priori, el empate daría la clasificación a Dinamarca porque el golaveraje actual es de +11 para la ‘Dinamita Roja’ por +5 de la ‘Tartan Army’. Escocia no saborea las mieles mundialistas desde 1998, mientras que los daneses, que solo han jugado seis fases finales, tienen la oportunidad de lograr por primera vez tres apariciones consecutivas.

Grupo D: Francia lo tiene en bandeja de plata

La selección francesa podría ser la segunda europea en cerrar su clasificación para el Mundial. Los ‘Bleus’ mandan con 10 puntos, por delante de Ucrania (7), Islandia (4) y Azerbaiyán (1). Los galos –cuya última ausencia mundialista data de 1994– reciben mañana a los ucranianos en el Parque de los Príncipes. Un triunfo daría el pasaporte a los pupilos de Didier Deschamps, mientras que un empate también les daría el pase de forma virtual, porque en caso de producirse, en la última jornada les bastaría sumar un punto en Bakú frente a la débil Azerbaiyán. Islandia, que mantiene opciones remotas de clasificación y de playoff, lo tiene complicado porque sus dos compromisos son a domicilio, en cancha azerí y frente a los ucranianos en Polonia.

Grupo E: La decimotercera seguida para España, al caer

El sábado, la selección española (12 puntos) puede sellar su decimotercera presencia consecutiva en la fase final de la Copa del Mundo, a la que acude sin falta desde 1978. Necesita vencer a Georgia (3) en Tiflis y que Turquía (9) no derrote a Bulgaria (0). En caso de que los otomanos también venzan, el martes 18 tendrá lugar el partido definitivo en La Cartuja, en el que España solamente podría quedar eliminada en caso de sufrir una derrota escandalosa, porque el golaveraje actual es de +15 para ‘La Roja’ y +3 para los pupilos de Vincenzo Montella.

Grupo F: Portugal, a un triunfo de la clasificación

Igual que Francia, Portugal (10 puntos) tiene la ocasión de dejar sentenciado su pase mañana. Los lusos visitan el Aviva Stadium para medirse a Irlanda (4). Al tiempo, Hungría (5) juega en Armenia (3). Un triunfo portugués en Dublín significaría la clasificación matemática, que el seleccionado de Roberto Martínez también lograría en caso de empate y de que los magiares no salgan vencedores en Erevan. Si Portugal pierde y Hungría gana, Cristiano Ronaldo y sus compañeros aún tendrían el domingo una sencilla opción de rematar la faena, porque reciben en Oporto a una Armenia a la que ya derrotaron a domicilio por 0-5. Así que todo apunta a que la Seleção das Quinas, que solo había jugado dos Mundiales antes de 2002 (1966 y 1986), acudirá por séptima vez consecutiva al magno evento.

Grupo G: Dos empates bastan a los neerlandeses

El primero de los seis grupos de cinco equipos tiene a dos aspirantes al billete directo y a uno al playoff. Países Bajos (16 puntos) tiene la oportunidad de finiquitar su trabajo este viernes, si gana en Polonia (13). Un empate también le otorgaría la clasificación virtualmente, ya que su diferencia de goles es de +19 por +6 de los polacos. Un triunfo polaco dejaría las espadas en todo lo alto para la jornada final, el lunes 17, aunque los neerlandeses tienen un sencillo compromiso en Amsterdam ante Lituania (3). Polonia acaba en Malta (2), mientras que Finlandia concluye el viernes frente a los malteses, con la esperanza de que el equipo de Robert Lewandowski pierda sus dos partidos para tener opciones de playoff.

Grupo H: Cuatro partidos y una plaza para tres aspirantes

El desenlace del Grupo H puede ser no apto para cardíacos. Austria (15 puntos), Bosnia-Herzegovina (13) y Rumanía (10) se lo juegan todo en sus dos partidos, por lo que hacer cábalas de cara a la jornada final es un disparate. Chipre (8) y San Marino (0) ya están eliminadas pero pueden ser jueces del desenlace. El sábado se disputará en Zenica un trascendental duelo entre bosnios y rumanos. Una victoria balcánica descabalgaría al equipo de los Cárpatos, que no logra colarse en una fase final desde 1998. Un triunfo rumano, unido a una victoria austríaca en Limasol, otorgaría el pase a los centroeuropeos sin esperar a lo que ocurra en la jornada del martes. En la misma, Austria –que tampoco se cuela en la gran cita desde 1998– recibe a Bosnia-Herzegovina y Rumanía a la cenicienta San Marino.

Grupo I: Noruega tiene a Italia contra las cuerdas

Todo apunta a que mañana será el día de la clasificación virtual para Noruega (18 puntos) en detrimento de Italia (15). Los escandinavos reciben a la débil Estonia (4), mientras la ‘squadra azzurra’ de Gennaro Gattuso visita a la colista Moldavia (1). Solo una goleada histórica en Chisinau –Noruega ganó 0-5 allí y 11-1 en Oslo– dejaría a los italianos con alguna opción de superar a Erling Haaland y compañía, ya que el golaveraje de los noruegos es de +26 y el de los tetracampeones mundiales de +10. Pase lo que pase, el domingo se verán las caras en San Siro, mientras los moldavos serán el último rival de Israel (9). Italia, que jugó 14 torneos consecutivos entre 1962 y 2014, lleva ausente dos ediciones (2018 y 2022).

Grupo J: Bélgica también dispone de una doble ocasión

Los ‘Diablos Rojos’ lo tienen hecho. Bélgica (14 puntos) lidera el Grupo J por delante de Macedonia del Norte (13) y Gales (10). Un triunfo belga el sábado en Astana ante Kazajistán (7) le dará la clasificación matemática, ya que a los macedonios solo les resta un partido. Será el martes en Cardiff, día en que Bélgica debería festejar su cuarta clasificación consecutiva en Lieja contra Liechstenstein (0), que sin haber marcado un gol también se mide a los galeses el sábado. Los belgas acudirán a su decimoquinto Mundial, cifra que en Europa solo superan los países de las cinco grandes Ligas: Alemania, Italia, Inglaterra, Francia y España.

Grupo K: El playoff está entre Albania y Serbia

Con Inglaterra (18 puntos) ya clasificada –por octava edición consecutiva, ya que como Francia su última ausencia se produjo en 1994–, la lucha está entre Albania (11) y Serbia (10) por una plaza en los playoffs. Los campeones del mundo en 1966 también ejercerán de jueces en esa lucha entre dos enemigos casi irreconciliables. Los pupilos del alemán Thomas Tuchel se medirán a los serbios en Wembley mañana, día en que los albaneses –inéditos en una fase final– visitan Andorra (1). El domingo viajarán a Tirana, mientras que Serbia jugará como local contra Letonia (5).

Grupo L: Croacia lo tiene virtualmente hecho

Croacia (16 puntos) está virtualmente clasificada. Solo una hecatombe sin precedentes de los subcampeones mundiales en 2018 y una paliza histórica de la República Checa (13) a Gibraltar (0) podría dar un vuelco a la clasificación. Lo normal es Croacia gane el viernes a Feroe (12) en Rijeka un partido en el que incluso le basta un empate para sellar su séptima presencia mundialista de ocho posibles desde su debut en 1998. Si la región autónoma danesa diese la sorpresa, el equipo de Zlatko Dalic aún tendría que perder el lunes en Montenegro (6) para que los checos tengan una remota opción, porque la diferencia de goles actual de Croacia es de +19 mientras que la de los checos es de +4.