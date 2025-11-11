Un exentrenador del Dépor se cruza en el camino del Celta en la Copa

Jugadores del Sant Andreu tras un partido de esta temporada SANT ANDREU

Este miércoles se celebró el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey, en la que el Deportivo visitará al Sabadell con la intención de seguir adelante en el torneo. Entre los rivales de los otros equipos gallegos, destaca el del Celta, que también se desplazará a Cataluña para enfrentarse al Sant Andreu que dirige un técnico blanquiazul: Natxo González.

El preparador vasco trata de encontrar la estabilidad en el Narcís Sala después de una etapa complicada tras abandonar Riazor. Pasó por el Tondela portugués y el Bolívar, en Bolivia, antes de regresar a España para entrenar al Málaga, UD Logroñés y Amorebieta, en los que no tuvo demasiada fortuna.

Natxo, que entrenó al Deportivo en la temporada 2018-19, en la que no llegó a enfrentarse al conjunto vigués, trata ahora de conseguir el ascenso con el Sant Andreu, que actualmente milita en Segunda RFEF y marcha en puestos de playoff después de 10 jornadas.

Primera y Segunda para Guerrero y Jairo

En los duelos de los gallegos fuera del fútbol profesional también hay intereses indirectos para el Dépor por la participación de dos de sus jugadores cedidos. Adrián Guerrero y el Ourense CF tratarán de repetir gesta ante un Primera (eliminaron al Oviedo), enfrentándose al Girona en O Couto. El Racing de Ferrol abrirá a A Malata para medirse al Huesca de Segunda, misma categoría que el Eibar, que también viajará a Galicia para jugar contra el Pontevedra en Pasarón.