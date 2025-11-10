Top 10 | Equipos que llevan más tiempo sin jugar en Primera División

Once del Sabadell en su última temporada en Primera, el 29 de noviembre de 1987 en su derrota en El Molinón ante el Sporting (3-0) Archivo El Ideal Gallego

El Deportivo cumple su octava temporada alejado de Primera. Son muchos equipos, sin embargo, los que superan la larga ausencia blanquiazul. De esta lista quedan excluidos los desaparecidos Atlético Tetuán —pese a que el AD Ceuta se considera su sucesor por fusión—, Condal —liquidado en 1970 para convertirse en el Barça B—, además de AD Almería y CD Málaga, cuyos sucesores ya han jugado recientemente en la élite.

10. Burgos

El Real Burgos —nada que ver ni con el antiguo Burgos CF ni con el actual— es el último club de la ciudad castellana que jugó en Primera. Lo hizo en la temporada 1992-93, en la que acabó último con 22 puntos. Su despedida fue con victoria frente al Osasuna (1-0), con gol de Loren, el 19 de junio de 1993. Elduayen ocupaba su portería semanas antes de firmar por el Dépor. El club cesó su actividad en 1995 tras ser condenado a quince años de inactividad y, aunque volvió en 2011, desde 2022 está en proceso de liquidación.

9. Castellón

La temporada 1990-91 es la última de las once que ha militado en la división de honor. El conjunto blanquinegro fue penúltimo con 28 puntos, víctima de uno de los famosos milagros del Cádiz, que derrotó al Zaragoza (2-1) en la jornada final (9 de junio de 1991), lo que le valió para adelantar a los ‘orelluts’, que cayeron en el viejo Tartiere contra el Oviedo (3-0). Desde entonces ha estado 11 campañas en Segunda, 17 en Segunda B o Primera RFEF y 7 en Tercera División.

8. Sabadell

El equipo arlequinado se despidió de la máxima categoría el 22 de mayo de 1988 en San Mamés (2-0), donde un triunfo le habría valido para salvarse en detrimento del Mallorca. Ilustres veteranos como Perico Alonso (34 años), Celayeta (33) Juanjo Rubio (31) o Manzanedo (31) no dieron para más que una penúltima plaza, con 29 puntos. En los últimos 38 años ha jugado 10 en Segunda, 25 en Segunda B o Primera RFEF, 1 en Segunda RFEF y 2 en Tercera.

7. Pontevedra

Son ya 56 temporadas sin fútbol de Primera en Pasarón. Los granates se despidieron de la élite el 19 de abril de 1970, con una derrota en su campo contra el Mallorca (0-2). Además, solamente ha jugado 5 campañas en Segunda desde entonces. El resto, 41 en la tercera categoría y otras 10 en la cuarta.

6. Jaén

Hay que remontarse hasta 1958 para rememorar el último paso por Primera del conjunto jiennense que, por cierto, estaba repleto de exdeportivistas: Madriles, Chas, Paseiro y Sará, uno de los refuerzos blanquiazules en su viaje al otro lado del Atlántico en 1954. El estadio de La Victoria se despidió con una derrota, el 4 de mayo de 1958, frente al Osasuna (0-2). En estas 68 temporadas ha militado 13 en Segunda, 43 en el tercer escalón, 8 en el cuarto —donde compite actualmente— y 4 (de 2021 a 2025) en el quinto.

5. Cultural Leonesa

El rival del Dépor el pasado sábado cierra la tabla histórica de Primera División, en la que militó un solo curso, el 1955-56. El cuadro leonés acabó la Liga en la penúltima posición y el último de sus 30 únicos encuentros en Primera lo jugó hace casi 70 años, el 22 de abril de 1956. La Cultural perdió en La Puentecilla ante el Barça (0-1) con un tanto del coruñés Luis Suárez. Durante los últimos 70 ejercicios ha estado 10 en la segunda categoría, 53 en la tercera y 7 en la cuarta.

4. Alcoyano

El 21 de abril de 1951 se disputó el último partido de Primera División en Alcoi, donde el Valladolid se impuso por 1-4. La localidad alicantina disfrutó del fútbol de élite en la década de los años 40 —cuatro temporadas—, pero casi han transcurrido tres cuartos de siglo desde su última aparición. Apenas se le ha vuelto a ver por Segunda (7 campañas) y suma 46 en la tercera categoría y 22 en la cuarta.

3. Arenas de Getxo

Arenas de Getxo. Uno de los fundadores del Campeonato Nacional de Liga jugó las siete primeras temporadas en Primera y no ha vuelto a ella. Ya antes de la Guerra Civil dijo adiós para siempre, tras caer en Chamartín ante el Real Madrid (6-1) el 28 de abril de 1935. Las 6 siguientes temporadas en Segunda completan su bagaje en lo que hoy es LaLiga. El resto, 35 en el tercer escalón, 44 en el cuarto e incluso 3 en el quinto.

2. Real Unión de Irun

Otro socio fundador vasco, que cayó a la cuarta temporada para no volver. El 3 de abril de 1932 fue su último partido en la división de honor, una derrota en Mendizorroza ante el Alavés (1-0) con el abuelo de Unai Emery en la portería. También se ha prodigado poco en la categoría de plata (10 temporadas), mientras que acumula 58 campañas en el tercer nivel y otras 23 en el cuarto, su lugar a día de hoy.

1. Europa

El conjunto del barcelonés barrio de Gracia disputó las tres primeras campañas de la historia de la Primera División. Se despidió de ella el 5 de abril de 1931, con un triunfo estéril contra el Alavés (1-0) porque en la penúltima jornada se había consumado su descenso al perder en Ibaiondo contra el Arenas. Desde entonces ha estado 6 cursos en Segunda, 20 en la tercera categoría —en la que juega en la actualidad—, 56 en la cuarta e incluso 5 en la quinta, la última hace solo dos años. l