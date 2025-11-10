Messi se guardó las llaves del Camp Nou

Messi durante su inesperada visita al Camp Nou INSTAGRAM

El exjugador del Barcelona Leo Messi, que ahora juega en las filas del Inter de Miami, visitó el pasado domingo el Spotify Camp Nou, según ha publicado en un mensaje en la red social Instagram en el que ha mostrado su deseo de regresar “algún día” para despedirse de la afición azulgrana

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo”, apunta el futbolista argentino en un mensaje acompañado de cinco fotografías suyas y un vídeo posando en el exterior y en el interior del recinto ubicado en el barrio de Les Corts. “Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo...”, remacha Messi en el texto que concluye con dos corazones azulgranas.

Este mensaje de la leyenda del Barça se produce tres días después del entrenamiento a puertas abiertas que el primer equipo azulgrana realizó en el Spotify Camp Nou. Tras esa sesión de entrenamiento, el presidente de la entidad, Joan Laporta, dejó abierta la puerta a un homenaje a Leo Messi cuando el estadio esté completamente terminado, en 2026. “Sería una bonita forma de inaugurar el estadio con 105.000 espectadores. Dependerá de que él quiera, pero me encantaría hacerlo si sigo como presidente”, dijo el dirigente azulgrana.

Messi, que ha anclado el mensaje en el apartado de destacados de su perfil de Instagram, ha hecho un guiño al club en el que consiguió sus mayores éxitos, pocos meses antes de la celebración de las elecciones de la entidad, previstas para el segundo trimestre del año 2026.

El 5 de agosto de 2021 marcó una fecha que pocos aficionados al fútbol imaginaron que llegaría. El Barcelona anunció oficialmente que Lionel Messi, el jugador más grande de su historia y una leyenda viva del deporte, no continuaría en el club. Fue el final abrupto y sorprendente de una relación de 21 años que redefinió el fútbol moderno. La salida de Messi no se gestó de la noche a la mañana, pero su desenlace fue un shock total. Un año antes, en el verano de 2020, Messi había enviado el famoso burofax, una comunicación oficial donde expresaba su deseo de abandonar el club, amparándose en una cláusula de su contrato. En aquel momento, la tensión con la directiva de Josep Maria Bartomeu y los fracasos deportivos (especialmente el 2-8 contra el Bayern Múnich) lo habían empujado a buscar una salida. Sin embargo, el club se negó, forzándolo a quedarse para evitar una batalla legal.

Un año después, el escenario era radicalmente opuesto. Bartomeu había dimitido, Joan Laporta había ganado las elecciones presidenciales con la promesa de renovar a Messi, y el propio jugador, tras ganar la Copa del Rey, parecía convencido de querer quedarse. El acuerdo, según todas las fuentes, estaba cerrado. Messi había aceptado una rebaja salarial significativa (reportada en torno al 50%) para ayudar al club y poder continuar.

Si ambas partes querían continuar juntas, ¿qué falló? La respuesta no fue deportiva, sino económica y estructural. Por una parte, el Barcelona atravesaba (y atraviesa) una de las peores crisis financieras de su historia, con una deuda que superaba los 1.300 millones de euros. Esta situación fue el resultado de años de mala gestión, fichajes fallidos a precios desorbitados y una masa salarial insostenible, El Barça, con sus ingresos mermados por la pandemia y su enorme deuda, tenía un límite salarial drásticamente reducido.

El presidente Joan Laporta se encontró en una encrucijada: aceptar el acuerdo de LaLiga con el fondo de inversión CVC (que habría hipotecado parte de los derechos televisivos del club por 50 años pero habría dado liquidez inmediata) o dejar ir a Messi. Laporta, priorizando la “no hipoteca” del club, tuvo que tomar la decisión de no renovar al argentino.

El 8 de agosto de 2021, Leo Messi dio una rueda de prensa en el Camp Nou para despedirse. Fue una imagen que dio la vuelta al mundo: el mejor jugador de la historia del club, entre lágrimas, confirmando que se iba en contra de su voluntad.

Pocos días después, Lionel Messi firmó con el Paris Saint-Germain (PSG), uniéndose a su amigo Neymar y a Kylian Mbappé. Aunque su etapa en París fue financieramente exitosa y le permitió seguir compitiendo al más alto nivel (ganando dos ligas francesas), nunca pareció sentirse completamente en casa como en Barcelona. Y tomó la decisión de irse al Inter de Miami. Entre medias cumplió su sueño de ser campeón del mundo con Argentina.

En Alicante

Ahora Messi está en España porque se concentró a partir de ayer en la localidad alicantina de Algorfa para preparar el encuentro amistoso que disputará el próximo viernes ante Angola en terreno africano.

La selección dirigida por Leo Scaloni entrenó ayer a puerta cerrada. Está prevista una rueda de prensa de Scaloni el jueves. El equipo viajará a Angola ese mismo día. Tras el encuentro, la selección regresará a Algorfa, aunque ya sin Messi y algunos otros jugadores que quedarán liberados, y permanecerá allí hasta el 18 de noviembre, fecha en la que finalizará la concentración.

Argentina tenía programado un segundo amistoso, en esta ocasión ante India, pero finalmente el encuentro fue descartado.

La selección albiceleste, que eligió Alicante como sede durante el Mundial de 1982, no regresaba a la provincia desde octubre de 2019, cuando goleó a Ecuador (6-1) en un amistoso disputado en el estadio Martínez Valero de Elche.