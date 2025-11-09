El coruñés Nico González deja su sello como goleador en el triunfo del Manchester City ante el Liverpool

Nico dispara para marcar el segundo gol del Manchester City ante el Liverpool ADAM VAUGHAN

Ya lo había intentado una vez y no se cortó en buscar la segunda desde la frontal. Nico González, coruñés, hijo del mito deportivista Fran, dejó su impronta en el duelo cumbre de la jornada en la Premier, el Manchester City-Liverpool que se resolvió con victoria local (3-0). Nico marcó el segundo gol del City al filo del descanso y rubricó así unas semanas al más alto nivel, tanto que Pep Guardiola reconoció que su rendimiento le ayuda a dar tiempo a Rodri para que se recupere de su última lesión muscular. “Se está convirtiendo en un jugador muy importante para nuestro equipo”, explica el técnico catalán, que este domingo cumplió mil partidos oficiales como entrenador.

Nico González llegó a Manchester en el cierre del último mercado invernal procedente del Oporto por 60 millones de euros. Jugó once partidos en la Premier y uno en la Champions, con sendos goles en ambas competiciones. También participó en cuatro de Copa. Casi siempre que participó fue titular porque partió en diez ocasiones de inicio. Pero no acababa de desgranar su mejor versión. Hasta ahora. “No es fácil llegar a un equipo con la temporada en marcha y jugar con un estilo diferente al que quizá se jugaba en el pasado. Pero estamos muy contentos con su comportamiento, y estoy seguro de que irá mejorando cada vez más, mes a mes, año tras año, porque es muy receptivo, tiene una mentalidad abierta y es un chico encantador. Sus padres deben estar muy orgullosos de cómo es como persona y como jugador”, explicó Guardiola hace unas semanas, al que ha impresionado la ética de trabajo del futbolista coruñés.

El caso es que Nico ha ido a más. En lo que va de Premier apenas ha dejado de participar en un partido y se ha asentado en el rol que más se adecúa a sus condiciones, viendo el juego de frente en la cabeza del área. “He mejorado mucho”, reconoce Nico, antes de completar: “Por eso juego al fútbol, para ser lo mejor posible, y creo que lo estoy haciendo bien. Pep es muy intenso y trata de enseñarte lo que tienes que mejorar. Son muchas cosas. Por ejemplo, cuándo moverme. Como centrocampista, tienes que correr mucho, pero hacerlo en el momento adecuado”. Nico parece haber encontrado la manera de ser importante en un equipo que suma ya siete victorias consecutivas en todas las competiciones, siempre con él en el campo. Y en la Premier ahora le distancian cuatro puntos del liderato tras el tropiezo del Arsenal este sábado contra el Sunderland (2-2). A ocho de los gunners se queda el Liverpool, vigente campeón