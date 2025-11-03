Top 10 | Los clubes más antiguos del fútbol español

Tifo de la afición del Espanyol en la previa del partido ante el Elche del sábado 25 de octubre, en el que se celebraron los 125 años de existencia del club barcelonés EFE/TONI ALBIR

El RCD Espanyol celebró el pasado viernes su 125º cumpleaños. La entidad barcelonesa fue la cuarta y última entre las todavía existentes en fundarse en el siglo XIX, aunque en algunos lugares, como Sevilla o Palamós, no están de acuerdo.

Estos son los diez clubes más antiguos de España, en los que por poco no entra el Deportivo, cuyo partido fundacional data del 8 de diciembre de 1906 y su constitución del 9 de enero de 1907.

10. Sporting de Gijón

La entidad asturiana nace en julio de 1905, cuando juega contra el Sama FC el primer partido de su historia, aunque no hay constancia del día exacto. Si existen datos sobre el segundo, frente al Sporting Ovetense el 18 de agosto de 1905.

9. Sevilla

Una de las grandes controversias del fútbol español. El propio club se atribuye desde 2014 como fecha de fundación el 25 de enero de 1890, al cabo de una ardua investigación por parte de varios historiadores sevillistas. Hasta hace once años su nacimiento oficial es el 14 de octubre de 1905, aunque el club tiene registrada actividad en 1904. Las dudas estriban en la prácticamente nula actividad futbolística durante casi tres lustros, entre 1890 y 1904. El propio club celebra su centenario en 2005 y su himno habla todavía hoy de que “un 14 de octubre nació una ilusión”.

8. Sabadell

El club arlequinado queda constituido oficialmente, según su acta fundacional, el 11 de diciembre de 1903, aunque no es legalizado hasta el 5 de junio de 1906. Sin embargo, su curiosa camiseta de cuadros no llega hasta 1919. Dentro de poco más de un mes celebrará nada menos que 122 años de vida.

7. Badalona

Otro equipo catalán que entra en el top 10. El Badalona nace el 15 de mayo de 1903 aunque con otro nombre, Football Bétulo Club, como una escisión del Bétulo Sport, un equipo ciclista. Ya en 1908 adopta el nombre de la ciudad.

6. Atlético de Madrid

El 26 de abril de 1903 es constituido en el Hogar Vasco de Madrid por estudiantes vizcaínos del Colegio de Ingenieros de Minas que son socios del Athletic Club bilbaíno, como una sucursal en la capital. El Athletic Club de Madrid cambia su nombre tras la Guerra Civil a Atlético Aviación tras absorber al Aviación Nacional. En 1947 adquiere su denominación actual.

5. Real Madrid

Aunque cuenta con actividad futbolística desde los últimos meses de 1900, su fecha de nacimiento es, como todo buen deportivista sabe, el 6 de marzo de 1902. Ese es el día en que acaba de cumplir todos los requisitos de la Ley de Asociaciones, al formar su primera junta directiva —presidida curiosamente por un barcelonés, Juan Padrós— y el día en que, cien años después, el Deportivo le birla la Copa del Rey en su propio estadio.

4. Espanyol

Acaba de celebrar su 125 cumpleaños. Su nacimiento se produce el 28 de octubre de 1900 —sí, el año 1900 aún es el siglo XIX y no el XX—, con el nombre de Sociedad Española de Foot-ball, al ver la luz bajo el paraguas de la Sociedad Gimnástica Española, un club polideportivo madrileño. Ya en 1902 pasa a denominarse Club Español de Foot-ball, en 1909 se convierte en Club Deportivo Español y el 25 de abril de 1912 recibe el título de Real, para adquirir su denominación actual en castellano, pues su nombre en catalán no llega hasta 1995.

3. Barcelona

El Foot-ball Club Barcelona se funda el 29 de noviembre de 1899 gracias al ímpetu del suizo Hans —catalanizado a posteriori como Joan— Gamper. Aunque juega su primer encuentro, el 8 de diciembre (mismo día que el choque inicial del Deportivo aunque siete años antes), con camiseta roja, en la asamblea de socios del 13 de diciembre ya aprueba la utilización de los colores azul y grana en sus camisetas.

2. Athletic Club

No registró sus estatutos en el Gobierno Civil hasta el 28 de agosto de 1901, pero el club fundado por un grupo de asiduos al gimnasio Zamacois de Bilbao disputa su primer encuentro el 18 de julio de 1898. Ese año es el que siempre toma como referencia el club, que festeja sus cien años en 1998 recuperando su primera equipación, como la del Blackburn Rovers inglés.

1. Recreativo de Huelva

El Decano del fútbol español ve la luz el 18 de diciembre de 1889. Su primera denominación es Huelva Recreation Club, puesto que es un club eminentemente inglés debido a la masiva presencia británica por las explotaciones mineras de Riotinto. La castellanización de su nombre se produce en 1903, pese a que la presidencia continúa en manos inglesas.