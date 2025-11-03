El Nàstic destituye a Luis César y piensa en otro exdeportivista como relevo

Luis César Sampedro Archivo DXT

Posible relevo de exdeportivistas en el banquillo del Nástic de Tarragona. El club ha anunciado este lunes el cese de Luis César y según el medio catalán Diari de Tarragona, dos de los nombres que se barajan para asumir el cargo son Nacho González y Cristóbal Parralo.

Luis César llegó al banquillo del conjunto tarraconense a mediados del pasado mes de mayo para hacerse cargo del primer equipo durante lo que restaba de la pasada temporada y este curso 2025-26, pero la aventura apenas ha durado seis meses. Con el conjunto catalán sexto en la clasificación, a dos puntos del playoff y a cinco del ascenso directo, la entidad decidió que la etapa del técnico de Vilagarcía de Arousa llegue a su fin. En las diez jornadas disputadas hasta el momento en el grupo 2 de Primera RFEF, acumulan cuatro derrotas, cuatro victorias y dos empates. La última fue este domingo ante el Atlético de Madrid B (0-3) en el Nou Estadi, y al terminar el encuentro la afición manifestó su descontento con el entrenador gallego. Además, también fueron eliminados de la Copa del Rey en la primera ronda frente al Atlético Baleares.

Uno de los hombres que está sobre la mesa y firme candidato de la entidad catalana es el del ex del Fabril y del Deportivo, Cristobal Parralo. Tras su salida del equipo blanquiazul pasó por el Alcorcón, Racing de Santander y Racing de Ferrol, donde estuvo durante cinco temporadas y logró el ascenso a Segunda División con el equipo departamental.

El otro candidato a hacerse con las riendas del Nàstic es Nacho Fernández. El técnico gijonés ha pasado por clubes como el Atlético de Madrid B, Getafe, Alavés, Valencia, el Sporting de Gijón e incluso tiene experiencia internacional tras dirigir al FC Ryukyu en Japón. En el Getafe fue segundo entrenador de José Bordalás y actualmente se encuentra de asistente en la Selección Española femenina absoluta.