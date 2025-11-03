Mi cuenta

Más Futbol

El banquillo del Nàstic pasa de un exdeportivista a otro

Cristóbal Parralo, nuevo técnico del equipo tarraconense de Primera RFEF tras la destitución de Luis César

Lois Novo
Lois Novo
03/11/2025 23:34
Cristóbal Parralo, en A Malata durante su etapa como entrenador del Racing de Ferrol
Cristóbal Parralo, en A Malata durante su etapa como entrenador del Racing de Ferrol
ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Uno de los últimos técnicos del Deportivo en Primera División, Cristóbal Parralo (Priego de Córdoba, 1967) es el nuevo entrenador del Nàstic de Tarragona, equipo de Primera Federación que hoy mismo destituyó a otro expreparador blanquiazul, Luis César Sampedro.

Cristóbal dirigió al Fabril en la temporada 2016-17 y al comienzo de la 2017-18, cuando fue llamado por el consejo de administración blanquiazul para llevar los mandos del primer equipo tras la destitución de Pepe Mel. El técnico andaluz no pudo evitar la entrada en barrena del equipo coruñés y también fue despedido después de sumar solo dos victorias en trece jornadas. El neerlandés Clarence Seedorf fue el elegido para suplirle, pero tampoco pudo evitar el que a día de hoy es el último descenso deportivista a Segunda División.

Luis César Sampedro

El Nàstic destituye a Luis César y piensa en otro exdeportivista como relevo

Más información

Desde su salida del Dépor, Cristóbal se ha sentado en los banquillos de Alcorcón y Racing de Santander (Segunda) y del Racing de Ferrol. En el conjunto verde durante casi cuatro años, de febrero de 2021 a enero de 2025, logrando un ascenso a Segunda División a la conclusión de la temporada 2022-23.

El conjunto catalán, que lleva varias temporadas luchando por regresar a la categoría de plata, ocupa la sexta plaza en el grupo 2 de Primera RFEF después de 10 jornadas. El equipo tarraconense suma 14 puntos, producto de 4 victorias, 2 empates y 4 derrotas, que le sitúan en el primer puesto fuera de zona de playoff de ascenso.

