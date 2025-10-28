Estrella Galicia se convierte en patrocinador de la Copa del Rey para esta temporada y la siguiente

Un instante del Ourense - Oviedo en O Couto OURENSECF

La Real Federación Española de Fútbol ha sellado un nuevo acuerdo de patrocinio con Estrella Galicia que le convierte en la cerveza oficial de las dos próximas ediciones de la Copa del Rey MAPFRE, una de las competiciones más queridas y emocionantes del fútbol español. Bajo el lema “La Copa que todo el mundo quiere”, la marca refuerza así su vínculo con los valores que hacen de este torneo un símbolo de la ilusión, la lucha y la pasión compartida.

Con esta alianza, la RFEF y Estrella Galicia quieren impulsar la conexión con la afición de todos los equipos y realzar esos valores que refleja tanto el campeonato como su marca, contando las historias que hacen especial a esta competición. La cervecera busca ensalzar a los héroes de la Copa, celebrar no sólo a quienes luchan por cambiar las cosas sino también a los que la viven desde la grada, los bares o desde casa, destacando la unidad que trasciende al fútbol y dando visibilidad a las grandes historias que han sucedido durante su celebración.

Entre las acciones con las que contará este patrocinio se encuentra la participación de Marc Márquez, Álex Márquez y Carlos Sainz, embajadores de Estrella Galicia 0’0, quienes protagonizarán un contenido especial para trasladar la emoción y la conexión con la afición desde diferentes perspectivas del deporte.

Asimismo, Estrella Galicia realizará activaciones locales en algunas de las sedes donde los equipos de 1ª, 2ª y 3ª Federación y Regional Preferente jueguen como locales, acercándose a la afición sorteando entradas para los partidos que se juegan ese mismo día y la posibilidad de ganar una entrada doble VIP para la final.