Aficionados durante un partido de Premier League durante el Boxing Day @EPL_Goleador

Las tradiciones son algo que conviven con nosotros y a lo que terminamos por acostumbrarnos, gracias a esa sensación de familiaridad, de gusto por lo conocido. Una de las más célebres de la Premier League, el Boxing Day, con más de 160 años de historia, amenaza con romperse este año. Así lo avanzó el periódico The Times indicando que “la tradición futbolística del 26 de diciembre quedará prácticamente rota este año, ya que la máxima categoría cumplirá con sus obligaciones con las cadenas televisivas celebrando los partidos durante el fin de semana”.

Y esto es debido a que el Boxing Day de la 2025-2026 cae en viernes y, a diferencia del resto de temporadas, solo se disputará uno de los 10 encuentros de la jornada. Aún está por definir cuál de los 10 encuentros de esa citada jornada 18 será el que se juegue el 26. El resto de divisiones inferiores del fútbol inglés, de la Segunda a la Quinta, sí tienen programados todos sus partidos para el 26 de diciembre, como es tradición.

Esta es la intención de las televisiones con derechos en la Premier League, Sky Sports y TNT Sports, que pretenden que la mayoría de las contiendas se celebren en sábado y domingo, los días de mayor audiencia. Los contratos televisivos obligan a los clubes ingleses a jugar en 33 fines de semana cada campaña, con solo cinco jornadas entre semana. “Con la ampliación de las competiciones europeas y la FA Cup, que ahora ocupan más fines de semana, la Premier League necesita el sábado 27 y el domingo 28 de diciembre para cumplir con sus obligaciones contractuales”, añade el rotativo inglés.

Esta circunstancia supondrá que sea el Boxing Day con menos partidos desde 1982, cuando solo se jugaron únicamente dos. Para poner en contexto, el curso pasado se celebraron ocho. La última vez que se disputaron los diez encuentros de la jornada el 26 de diciembre fue en 2014, que ese año cayó en viernes.

¿Pero de dónde proviene el nombre? El denominado 'Día de las cajas' tiene su origen en la Edad Media, cuando las clases más desfavorecidas recibían cajas de comida y fruta por parte de los nobles y eclesiásticos después de Navidad. No fue hasta 1880 cuando se vivió la primera jornada futbolera, que acabó por convertirse en toda tradición en territorio británico. Pero es que el misticismo de esta fecha va más allá del Boxing Day, concretamente 20 años antes. El primer partido de fútbol la historia, entre Sheffield FC (el club más antiguo del mundo, fundado en 1857) y Hallam FC (nacido en 1860), fue precisamente un 26 de diciembre de 1860. Tuvo lugar en el campo de Sandygate, Sheffield (que todavía existe y figura en el Libro Guinness de los Récords como el estadio de fútbol más antiguo del mundo) y el resultado fue de 2–0 para el Hallam FC.

Desde entonces, el Boxing Day ha regalado jornadas de auténtica locura, como la de récord que se vivió en 1963, cuando se marcaron 66 goles entre los diez partidos. Uno de los más impactantes fue la apabullante victoria del Fulham por 10-1 ante el Ipswich Town, el incontestable triunfo del Blackburn por 2-8 contra el West Ham o el taquicárdico duelo entre el West Brom y el Tottenham que finalizó con 4-4.

Este año serán unas navidades atípicas para la Premier League y sus aficionados que pierden una de sus señas de identidad. Se espera que el Boxing Day vuelva a la normalidad en 2026, ya que el 26 de diciembre caerá en sábado y volverán a jugarse el grueso de partidos ese día. Una buena noticia para retomar una centenaria tradición futbolística, mancillada este año por los caprichos del calendario y las televisiones.