Más Futbol

Courtois denuncia censura y manipulación por parte de Tebas

El portero del Real Madrid critica que no se mostrasen los 15 segundos de parón de los futbolistas al inicio de la pasada jornada en protesta por el partido en Miami

Zeltia Regueiro
21/10/2025 15:04
Courtois en sala de prensa en la previa ante el Juventus
EFE

Thibaut Courtois no se mordió la lengua y en la previa del partido del Real Madrid contra la Juventus de Champions League criticó abiertamente al presidente de LaLiga, Javier Tebas, al que lanzó mensajes directos tras lo ocurrido en la novena jornada de la competición doméstica, en la que en varios encuentros la realización televisiva no mostró los 15 segundos de parón de los futbolistas y se puso un rótulo en contra de la guerra que podía hacer pensar al espectador que la protesta era por el conflicto entre Israel y Palestina.

La reivindicación es por otro motivo, pues se trata de una protesta contra la disputa en Miami del encuentro liguero entre Villarreal y Barcelona acordada por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) en consonancia con los capitanes de los 20 equipos de Primera.

"No sé qué os sorprende porque lleva tiempo así, haciendo esas cosas y contestaciones públicas en redes. No he visto jamás a un presidente de una liga de cualquier deporte hablar así. Ocultarlo y, además, cambiar por qué estamos protestando es censurar y es manipular. Eso es grave", denunció el arquero.

"Cambiar por qué estamos protestando es censurar y manipular, eso es grave".

A pesar del intento de la patronal de silenciar las reivindicaciones de los jugadores, que querían dar visibilidad a la protesta, hubo clubes que consiguieron sortear la censura. Fue el caso de la Real Sociedad y el Celta, que en el partido en Balaídos. Estos pararon esos 15 segundos de rigor, el partido continuó tras el pactado parón y el juego se desarrolló con normalidad hasta el primer saque de banda. Se habían cumplido los 40 segundos y los futbolistas de ambos equipos volvieron a quedarse parados de nuevo.

David Aganzo, presidente de AFE

AFE anuncia protestas antes de cada partido por el Villarreal-Barcelona de Estados Unidos

Tras unos instantes de sorpresa, la realización pasó a enfocar al banquillo celeste, pero los equipos consiguieron su objetivo: que su protesta fuese visible. 

Además de estas manifestaciones, el arquero habló de que la medida de llevar al encuentro a Estados Unidos supone un agravio para el campeonato liguero. "Adultera la competición y no cumple con el convenio de los jugadores. Lo incumple y no es correcto. Tenemos que jugar en casa y fuera porque no es lo mismo y en LaLiga es muy complicado, como nos ha pasado ante la Real Sociedad o el Getafe. El Villarreal fuera es muy difícil, luego lo podrán ganar, pero si no es por fuerza mayor, que puede pasar en el mundo de hoy, todos tenemos que jugar el mismo número partidos en nuestra estadio que fuera", defendió.

