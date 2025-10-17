Mi cuenta

Diario de Ferrol

Más Futbol

AFE anuncia protestas antes de cada partido por el Villarreal-Barcelona de Estados Unidos

Efe
17/10/2025 21:36
David Aganzo, presidente de AFE
David Aganzo, presidente de AFE
AFE

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) anunció este viernes que, antes de cada partido correspondiente a la novena jornada de Primera División, los jugadores protestarán de forma simbólica "por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LaLiga" sobre la posibilidad de disputar el Villarreal-Barcelona en Miami (Estados Unidos).

Mediante un comunicado, el sindicato añadió que ha decidido mantener al margen de la protesta a los futbolistas del Barcelona y del Villarreal para "evitar que la acción pudiera interpretarse como una posible medida contra ningún club".

Además, la AFE señaló que, ante las permanentes negativas "y propuestas quiméricas de LaLiga", rechaza "de manera rotunda" un proyecto que no cuenta "con la aprobación de los protagonistas principales" y exige a la patronal la creación de una mesa de negociación "en la que se comparta toda la información" y características del proyecto.

Asimismo, añadió que desea que se atiendan las necesidades de los futbolistas y se garantice la protección de sus derechos laborales y el cumplimiento de la normativa actual

