De Jong: "Se exageró mucho lo que cobraba y eso afectó a mi imagen"

Frenkie de Jong, en una acción en el partido ante el PSG EFE

El centrocampista neerlandés del Barcelona, Frenkie de Jong, que este miércoles ha ampliado su contrato con el club azulgrana por tres temporadas más, hasta el 30 de junio de 2029, ha asegurado que en el pasado se exageraron mucho las cantidades que cobraba y que eso afectó a su imagen.

"No voy a contar lo que voy a cobrar con el nuevo contrato. Creo que se exageró mucho lo que cobraba. Nunca han salido las cifras reales, se dijo que era el jugador que más cobraba de Europa y eso ha afectado un poco cómo me ve la gente. Es culpa vuestra (en referencia a la prensa)", ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación tras firmar su nuevo vínculo con el club azulgrana.

Después del entrenamiento que el primer equipo ha realizado este miércoles en la ciudad deportiva, De Jong se ha desplazado hasta las oficinas del club, en el Spotify Camp Nou, para escenificar el acuerdo junto al presidente del Barcelona, Joan Laporta, el vicepresidente deportivo, Rafael Yuste, y el director del área de fútbol Anderson Luis de Souza 'Deco', entre otros ejecutivos de la entidad.

De cumplir su nuevo contrato, De Jong, que fichó por el Barcelona en verano de 2019 procedente del Ajax, alcanzará los diez años vistiendo la zamarra azulgrana, algo que espera que se cumpla, si bien prioriza ganar títulos a alargar su carrera en el club catalán.

"Lo más importante es conseguir títulos. Es algo que quiero yo y el Barça también. Por eso he renovado", ha subrayado el internacional con Países Bajos, quien ha destacado que se siente valorado por la entidad, los compañeros y la directiva.

En este sentido, ha reconocido que tiene muy buena sintonía con el técnico Hansi Flick -"siempre ha dicho que confía mucho en mí", ha recordado- y ha enfatizado la química que ha creado en la medular con el canario Pedro González 'Pedri'.

"Me siento muy cómodo al lado de Pedri, cualquier jugador lo estaría. Te hace la vida más fácil", ha reflexionado.

Los seis primeros años de De Jong en el Barcelona han estado marcados, en algunos momentos, por las críticas a su rendimiento, especialmente después de que se hicieran públicas las cifras de su anterior contrato.

En este sentido, preguntado por cómo afronta la presión ante el ruido que se genera en un club como el Barça, ha respondido que siempre intenta enfocarse en su trabajo.

"A mi alrededor tengo gente que me apoya, como mi familia. Lo que diga la gente no me afecta y por eso he conseguido estar bastante estable", ha argumentado.

De Jong fue protagonista hace pocos días por criticar la decisión de LaLiga de disputar el partido de la jornada 17 de Primera División entre el Villarreal y el Barcelona en el Hard Rock Stadium de Miami.

"Al final somos jugadores y tenemos que jugar dónde se decida. Di mi opinión, que no ha cambiado. Nos toca jugar ahí y vamos a jugar ahí", ha afirmado.

De Jong ha regresado del parón por selecciones en buena forma. No pueden decir lo mismo sus compañeros Dani Olmo y Robert Lewandowski, que estarán de baja por sendas lesiones musculares que sufrieron con España y Polonia, respectivamente.

Preguntado por los constantes problemas físicos de sus compañeros, De Jong ha admitido que, si bien le encanta jugar con su país, "durante el parón de selecciones siempre hay más lesiones de lo normal", algo que ha relacionado directamente con el "poco descanso" que tienen los futbolistas. "Eso sí que afecta a nivel de lesiones", ha zanjado.