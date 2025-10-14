Casi todo el mundo está en el Mundial

Los jugadores de Sudáfrica celebran su victoria sobre Ruanda (3-0) que les valió el billete para el Mundial 2026 @SAFA

El Mundial 2026 va tomando forma. Seis nuevas selecciones certificaron su clasificación para la fase final este martes. Inglaterra ha sido la primera en lograrlo en la zona europea. Tres de ellas (Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal) lo hicieron en la jornada final de la primera ronda de la zona africana y las otras dos (Catar y Arabia Saudí) en el cierre de la cuarta eliminatoria de la zona asiática. Con todas ellas, ya son 28 combinados nacionales los que han cerrado su pasaporte para Estados Unidos, Canadá y México de los 48 que tendrán cabida en el torneo.

La fase final del Mundial 2026 comenzará el 11 de junio, es decir, en poco menos de ocho meses. Oceanía (1), el pasado mes de marzo, fue la primera confederación en concluir su proceso clasificatorio. Sudamérica (6) ya cerró su fase previa en la ventana FIFA del pasado mes de septiembre. Asia (8) y África (9) cerraron ayer todos sus pases directos. Todavía quedan 20 pasaportes mundialistas. La mayoría se entregarán en Europa (11) en la ventana de noviembre, en la que también se conocerá a los clasificados de forma directa por la Concacaf (3), la zona de Centro y Norteamérica y el Caribe. La UEFA cerrará su fase de clasificación con los playoffs (4) el próximo mes de marzo, fecha en que también se disputará la repesca intercontinental (2).

Tres más en África

Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal accedieron por la vía directa a la fase final mundialista. El combinado sudafricano se impuso a Ruanda por 3-0. También lograron el pase Costa de Marfil y Senegal, tras ganar a Kenia (3-0) y Mauritania (4-0), respectivamente.

Los cuatro mejores segundos clasificados de los nueve grupos todavía conservan opciones de estar en Estados Unidos, Canadá y México. Gabón, República Democrática del Congo, Camerún y Nigeria disputarán un minitorneo, que se celebrará en Marruecos en la ventana de noviembre, para definir al representante africano en el playoff intercontinental.

La jornada vespertina estuvo marcada por un incidente en la victoria de Argelia ante Uganda (2-1). El encuentro se fue hasta los 19 minutos de añadido, después de que cuando el marcador era de 1-1 un choque entre el portero ugandés Salim Jamal Magoola y el argelino Amine Gouiri hiciese que el primero tuviese que solicitar asistencia médica. Argelia, en la que se estrenó bajo palos Luca Zidane, remontó con dos goles de penalti de Mohamed Amoura.

Sin sorpresas en Asia

La jornada final de la escueta cuarta ronda en la zona asiática —dos grupos de tres equipos en una liguilla a una sola vuelta— no deparó sorpresas. En el Grupo A, la selección de Catar, que dirige el español Julen Lopetegui, no falló y certificó su clasificación, tras imponerse por 2-1 a Emiratos Árabes Unidos en un encuentro en el que el conjunto catarí hizo valer su fortaleza en la estrategia. Los dos tantos locales fueron fruto de la pizarra de Lopetegui. Su equipo acabó sufriendo de lo lindo por culpa de la expulsión del centrocampista Tarek Salman en el 89, que hizo soñar a la selección emiratí con una remontada que no llegó a culminar en los quince minutos de tiempo añadido que decretó el colegiado.

Mientras, en el Grupo B Arabia Saudí logró el billete directo tras su empate sin goles frente a Irak (0-0). La ventana de noviembre también dejará actividad en el continente asiático. Los dos subcampeones de grupo de la cuarta ronda (Emiratos Árabes Unidos e Irak) se medirán en una eliminatoria a doble partido. El vencedor de la misma avanzará a la repesca intercontinental del próximo mes de marzo en México

La Concacaf, por decidir

La próxima madrugada se cierra la cuarta de las seis jornadas de que consta la tercera y decisiva ronda de la confederación de Centro, Norteamérica y Caribe. El torneo se divide en tres grupos de cuatro equipos. Cada campeón obtiene un billete directo. Ninguno de los participantes tenía opciones matemáticas de lograrlo en esta jornada. Todo se decidirá el 13 y 18 de noviembre.

Antes de los partidos de ayer, Surinam y Panamá (5 puntos) compartían el liderato del grupo A, por delante de El Salvador (3) y Guatemala (2). El grupo B estaba dominado por Curaçao (7). Jamaica (6), Trinidad y Tobago (4) y Bermuda (0) todavía contaban con opciones de clasificación. El grupo C, que ya cerró el lunes su cuarta fecha, lo comanda Honduras (8), con Costa Rica (6) y Haití (5) al acecho y Nicaragua (1) ya sin opciones de clasificación directa. Todo apunta a que del Costa Rica-Honduras del 18 de noviembre saldrá el equipo clasificado. Los dos mejores segundos de grupo irán directamente a la repesca intercontinental.

El playoff intercontinental, en marzo

México acogerá, el próximo mes de marzo —en fechas todavía sin confirmar—, un minitorneo intercontinental en el que se otorgarán las dos últimas plazas para la fase final. Seis equipos —uno de África, uno de Asia, dos de la Concacaf, uno de Sudamérica y otro de Oceanía— lucharán por esos dos billetes. De momento se conoce el nombre de dos de los participantes. Son Bolivia, séptimo clasificado de la Conmebol, y Nueva Caledonia, subcampeón de Oceanía.

Los dos equipos mejor situados en el ranking FIFA jugarán directamente cada una de las dos finales. Los otros cuatro clasificados disputarán sendas semifinales cuyos vencedores se medirán a los cabezas de serie en las finales. Los estadios mundialistas de Guadalajara y Monterrey acogerán los cuatro encuentros.