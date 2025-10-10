Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Más Futbol

RTVE ofrecerá narración en gallego de los partidos de la Selección Española por primera vez en la historia

La narración correrá a cargo de Carlos Jiménez y de Enrique Morales, y contarán con las aportaciones técnicas de Manel Fernández Anidos

Sergio Baltar
10/10/2025 14:06
Los jugadores de la selección española, durante el entrenamiento previo a los partidos de clasificación para el Mundial 2026
Los jugadores de la selección española, durante el entrenamiento previo a los partidos de clasificación para el Mundial 2026
EFE

Por primera vez en la historia, la RTVE ofrecerá narración en gallego de los partidos de la Selección Española decisivos para la clasificación al próximo Mundial de 2026. Los encuentros se disputarán este sábado ante Georgia y el martes frente a Bulgaria, La transmisión ofrecerá la opción de escoger el gallego a través de la segunda pista de audio de los televisores o bien mantener la primera con la narración en castellano.

Será la primera vez que un partido del combinado nacional se narre en gallego en TVE. Desde la RTVE afirman que de esta forma "refuerzan su compromiso con el multilingüismo y las lenguas cooficiales". La narración correrá a cargo de Carlos Jiménez, habitual narrador de grandes eventos para RNE y de Enrique Morales, redactor de deportes de RTVE en Vigo. Además, se contará con las aportaciones técnicas de Manel Fernández Anidos, ex futbolista internacional de la sub21 para España, que jugó en el Celta y en el Racing de Ferrol, entre otros, y miembro de una saga de futbolistas, como su padre Fernández Amado, que jugó en el Celta y el Espanyol, y su hijo Manu Fernández, actual defensa del Celta.

Los de Luis de la Fuente se medirán a Georgia este sábado, 11 de octubre, a las 20.45 en el Martínez Valero de Elche, y el próximo martes, 14 de octubre, se enfrentarán a Bulgaria en Valladolid, también a las 20.45 horas. 

    Te puede interesar

    Presentación de la reapertura de los campos de Elviña

    Los campos de Elviña estarán a pleno funcionamiento en enero
    Santi Mendoza
    Partido entre el OAR y el Burgos en San Francisco Javier

    Guía de los partidos del deporte coruñés en el fin de semana del 11 y 12 de octubre
    María Varela
    El ideal gallego

    Paula Otero, decimocuarta en la Copa del Mundo de aguas abiertas
    María Varela
    Paulo Sergio Rodríguez Teles

    Teles desvela la parte amarga de su etapa en el Deportivo: "Conocí al mayor tramposo que el fútbol me ha presentado"
    Esther Durán