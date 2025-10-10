RTVE ofrecerá narración en gallego de los partidos de la Selección Española por primera vez en la historia

Los jugadores de la selección española, durante el entrenamiento previo a los partidos de clasificación para el Mundial 2026 EFE

Por primera vez en la historia, la RTVE ofrecerá narración en gallego de los partidos de la Selección Española decisivos para la clasificación al próximo Mundial de 2026. Los encuentros se disputarán este sábado ante Georgia y el martes frente a Bulgaria, La transmisión ofrecerá la opción de escoger el gallego a través de la segunda pista de audio de los televisores o bien mantener la primera con la narración en castellano.

Será la primera vez que un partido del combinado nacional se narre en gallego en TVE. Desde la RTVE afirman que de esta forma "refuerzan su compromiso con el multilingüismo y las lenguas cooficiales". La narración correrá a cargo de Carlos Jiménez, habitual narrador de grandes eventos para RNE y de Enrique Morales, redactor de deportes de RTVE en Vigo. Además, se contará con las aportaciones técnicas de Manel Fernández Anidos, ex futbolista internacional de la sub21 para España, que jugó en el Celta y en el Racing de Ferrol, entre otros, y miembro de una saga de futbolistas, como su padre Fernández Amado, que jugó en el Celta y el Espanyol, y su hijo Manu Fernández, actual defensa del Celta.

Los de Luis de la Fuente se medirán a Georgia este sábado, 11 de octubre, a las 20.45 en el Martínez Valero de Elche, y el próximo martes, 14 de octubre, se enfrentarán a Bulgaria en Valladolid, también a las 20.45 horas.