Recaudación récord de 42.906 en el Memorial Moncho Rivera a beneficio de ASPANEPS

El pasado miércoles, el estadio de A Malata fue el escenario del Memorial Moncho Rivera que enfrentó al Racing de Ferrol con el Clube Desportivo de Tondela en un encuentro en el que se alzó con la victoria el equipo luso en los penaltis.

El principal motor de este encuentro, que alcanza este año su vigésimo sexta edición, es su carácter benéfico ya que el total de la recaudación va destinada a una entidad como Asociación de Pais e Nais de Nenos e Nenas con Problemas Psicosociais (ASPANEPS). Esta asociación sin ánimo de lucro trabaja en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal dando apoyo a familias con personas con discapacidad intelectual a su cargo, con el objetivo de favorecer su autonomía personal e integración social.

En esta ocasión, el Memorial Moncho Rivera ha donado esta institución una recaudación récord para este torneo que asciende a 42.906 euros, gracias a la colaboración de los aficionados que acudieron al campo y a las importantes donaciones aportadas por particulares y empresas.

Desde la asociación señalaban lo siguiente: “Es un honor para nosotros poder contar con el apoyo de Hijos de Rivera al habernos escogido como beneficiarios de esta donación. Es una gran ayuda para poder desarrollar nuestra labor asistencial diaria con los niños y niñas con problemas psicosociales y llevar a cabo proyectos que puedan mejorar su autonomía y su inclusión. Estamos muy agradecidos y felices de participar en este acto”

El Torneo Victoria “Memorial Moncho Rivera” alcanza así su vigésimo sexta edición reafirmando su vocación benéfica. Gracias a la labor organizativa del Victoria C.F. y al apoyo de Corporación Hijos de Rivera, este torneo se ha consolidado como una cita solidaria muy relevante en el calendario que en cada edición trata de presentar una nueva propuesta deportiva para que los aficionados acudan al campo y colaboren con su aportación.

En esta ocasión, el Racing Club Ferrol recibió en su casa al Tondela, un equipo recién ascendido a Primera División portuguesa que fue finalista de la Copa Portugal en la temporada 21/22.

El Torneo Victoria “Memorial Moncho Rivera” rinde homenaje a la figura de D. Ramón Rivera Riguera, perteneciente a la tercera generación de la familia propietaria de Corporación Hijos de Rivera y uno de los impulsores del torneo en su origen, debido a su estrecha vinculación con el Victoria C.F.

En 2009, el Club quiso reconocer la labor de su impulsor en apoyo al deporte de base, recuperando este campeonato con su nombre y la esencia de sus primeros años, con el apoyo de Corporación Hijos de Rivera.