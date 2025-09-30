Racing de Ferrol y Tondela se miden en una nueva edición del Memorial Moncho Rivera

Cartel del Memorial Moncho Rivera que enfrenta a Racing de Ferrol y Tondela -

El verano y la pretemporada han quedado atrás, pero eso no quiere decir que no haya espacio para torneos amistosos, especialmente los que tienen carácter solidario. En este contexto se enmarca el XXVI Torneo Victoria, el Memorial Moncho Rivera, que el próximo 8 de octubre enfrentará en A Malata a Racing de Ferrol y Tondela (20.00 horas).

Este trofeo rinde homenaje a la figura de D. Ramón Rivera Riguera, perteneciente a la tercera generación de la familia propietaria de la Corporación Hijos de Rivera y uno de los impulsores del torneo en su origen, debido a su estrecha vinculación con el Victoria CF.

La recaudación en esta edición irá destinada íntegramente a ASPANEPS, Asociación de Pais e Nais de Nenos e Nenas con PRoblemas Psicosociais. Esta asociación sin ánimo de lucro trabaja en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, dando apoyo a familias con personas con discapacidad intelectual a su cargo.

Venta de entradas

A partir de este miércoles 1 de octubre se pondrán a la venta las entradas para el partido, con precios que irán desde los 5 euros en el Fondo, a los 8 y 10 euros en Preferencia y Tribuna. Todos los aficionados que quieran acudir a la cita tendrán que pasar por taquilla para adquirir su localidad. Los billetes podrán adquirirse tanto en las oficinas del Racing, como también en la web del club verde. Estará habilitada una fila 0 para todos los que quieran colaborar, algo que también se puede hacer mediante transferencia bancaria con el número de cuenta ES58 2080 0054 1430 4001 9679.

Inicio desigual

Los aficionados que acudan a A Malata podrán ver de esta forma a un equipo que actualmente milita en la máxima categoría del fútbol portugués, aunque su inicio de temporada no ha sido del todo bueno. El Tondela, que pertenece al Grupo Élite, propietaria también del Racing de Ferrol, marcha antepenúltimo en el campeonato luso después de haber ganado solo un partido en siete jornadas. Por su parte, el equipo verde está en puestos de playoff de ascenso a Segunda con 10 puntos de 15 posibles.