Fallece un portero de la Tercera cántabra tras recibir un golpe en la cabeza durante un partido

Raúl Ramírez, guardameta del Club Deportivo Colindres, falleció este lunes luego de permanecer en estado crítico desde el sábado, día en el que sufrió un fuerte golpe en la cabeza durante un encuentro de la Tercera División RFEF cántabra frente al CD Revilla.

El joven arquero, de tan solo 19 años, se vio involucrado en un choque accidental con un jugador rival cuando intentaba detener un balón que terminó en gol. El impacto, ocurrido alrededor del minuto 60 del partido según informa la Cadena Ser, le hizo perder el conocimiento y provocó una parada cardiorrespiratoria.

El estado del futbolista llevó a la suspensión inmediata del partido. Ramírez fue atendido en un primer momento por su entrenador, Rafa de Peña, quien cuenta con formación en reanimación cardiopulmonar, y por una enfermera que se encontraba entre el público.

Poco después, fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander. Durante el trayecto, el joven sufrió una segunda parada. A pesar de los esfuerzos médicos, no se logró salvarle la vida.

El presidente de la Federación Cántabra de Fútbol, José Ángel Peláez, confirmó al mediodía que el futbolista había sido declarado con muerte cerebral.