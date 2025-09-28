Mi cuenta

DXT Campeón

Más Futbol

El Valencia, atento a la previsión meteorológica para el partido contra el Oviedo

Efe
28/09/2025 14:33

El Valencia ha anunciado este domingo a través de sus redes sociales que está atento a la evolución meteorológica prevista para este lunes, jornada en la que el equipo se enfrenta al Real Oviedo en el estadio de Mestalla a las 21 horas. 

El club ha señalado que las previsiones del tiempo “obligan a estar muy atentos” y que, en función de la evolución, se adoptarán “las medidas necesarias siempre en beneficio de los aficionados”, aunque la entidad no ha precisado qué tipo de decisiones podrían llegar a tomarse en caso de que las condiciones climatológicas así lo requieran. 

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido alerta nivel amarillo y naranja en las tres provincias valencianas por riesgo de lluvias y tormentas para el lunes y el martes con acumuladas que podrían llegar a los 200-250 litros por metro cuadrado. Se prevé que el lunes y el martes sean los días más adversos del episodio con chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes y persistentes que podrían venir acompañados de granizo.

