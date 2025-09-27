El exdeportivista Nuno Espírito Santo, nuevo técnico del West Ham

Nuno Espírito Santo

El portugués Nuno Espírito Santo ha sido nombrado nuevo entrenador del West Ham United en sustitución de Graham Potter, destituido este sábado tras un inicio de temporada complicado con el equipo penúltimo en la Premier League con solo tres puntos en cinco jornadas.

El técnico portugués, de 51 años, ha firmado un contrato hasta 2028 y dirigirá su primer partido este lunes contra el Everton de David Moyes, en un encuentro correspondiente a la sexta jornada de liga.

"Estoy muy contento de estar aquí y muy orgulloso de representar al West Ham. Mi objetivo es trabajar duro para obtener lo mejor del equipo y asegurar que somos tan competitivos como sea posible. El trabajo ya ha comenzado y espero con interés el desafío", expresó el técnico en un comunicado de la entidad.

Nuno llega al London Stadium tras haber sido despedido el 9 de septiembre del Nottingham Forest, al que condujo a competiciones europeas por primera vez en tres décadas después de ocupar su banquillo durante 21 meses.

Durante la temporada pasada, el técnico portugués logró clasificar al Forest en la séptima posición de la Premier League y alcanzar las semifinales de la FA Cup.

El nuevo técnico comenzó este mismo sábado los entrenamientos en Rush Green y estará asistido de forma interina por los entrenadores de la Academia Mark Robson, Steve Potts, Gerard Prenderville y Billy Lepine, mientras se ultiman los detalles de su cuerpo técnico completo.