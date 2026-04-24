Carlos Alcaraz se perderá Roland Garros por una lesión de muñeca

Carlos Alcaraz, en un partido en tierra batida Archivo

El tenista español Carlos Alcaraz anunció que no disputará los torneos de Roma y Roland Garros, en el que defendía el título, a causa de las molestias que arrastra en la muñeca derecha desde su participación en el torneo Conde de Godó de Barcelona.

"Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista", publicó en sus redes sociales.

El murciano ya había dejado en el aire su participación en el Grand Slam parisino durante su aparición en Madrid en los Premios Laureus el pasado lunes, en donde dijo que las siguientes pruebas serían "cruciales" para valorar el alcance de su lesión.

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El tenista español sintió molestias en la muñeca derecha durante su debut en el torneo de Barcelona contra Otto Virtanen el pasado 14 de abril. Aunque ganó el encuentro, se retiró antes de disputar la siguiente ronda, los octavos de final.

Su presencia estaba anunciada en el torneo de Madrid, pero finalmente ya debió comunicar que no podía participar. "Hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo. Me duele especialmente no poder estar delante de mi gente", escribió entonces.

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Alcaraz perderá los 2.000 puntos ATP que defendía por ser el vigente campeón de Roland Garros y despeja el camino para el italiano Jannik Sinner, actual número uno del mundo. También defendía los 1.000 puntos correspondientes al Masters de Roma, el que se impuso en la final de 2025, de igual modo contra Sinner.

El español no volverá a aparecer sobre las pistas, al menos, hasta la temporada de hierba. "Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí", terminó su publicación.