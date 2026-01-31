Mi cuenta

Diario de Ferrol

La previa

Alcaraz-Djokovic: una final para la historia

El murciano pretende erigirse en el más joven que gana los cuatro torneos de Grand Slam | El veterano serbio aspira a ganar por undécima vez en Melbourne

Efe
31/01/2026 20:55
Alcaraz saluda a Djokovic tras ganarle la final de Wimbledon 2024
Alcaraz saluda a Djokovic tras ganarle la final de Wimbledon 2024
Adam Vaughan
Pase lo que pase este domingo (9.30 horas), y sea quien sea el ganador, la final del Open de Australia que van a disputar el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, y el diez veces campeón en Melbourne, el serbio Novak Djokovic, formará parte de la historia del tenis.

Desafíos legendarios se concentran en la Rod Laver Arena. El del español, que pretende conquistar por primera vez el Open de Australia y redondear su cosecha de grandes torneos y erigirse en el más joven en lograr los cuatro de Grand Slam; y el del serbio, empeñado, a sus más de 38 años, en conseguir veinticinco majors, más que nadie, y, así, alargar su ventaja respecto a Rafa Nadal (22) y el suizo Roger Federer (20) y superar en el ranking absoluto a la australiana Margaret Court (24).

Alcaraz se aferra al destino y, tras superar al alemán Alexander Zverev en una semifinal que tuvo claramente ganada y después casi perdida, la más larga de la historia del torneo, se topa ahora con Djokovic, el mejor jugador de la historia, voraz, incansable e incombustible.

El serbio se ha interpuesto en el nuevo clásico del tenis, los duelos entre el italiano Jannik Sinner y Alcaraz en la lucha por los grandes títulos. De hecho, además, puede interponerse en el dominio histórico de ambos si consigue vencer este domingo.

El murciano y el italiano, que acapararon las últimas tres finales grandes de 2025 (Roland Garros, Wimbledon y US Open) se han repartido a partes iguales los ocho últimos títulos de los Grand Slam. 

El año 2026 ha empezado de forma diferente, con Djokovic como intruso. Pretende el balcánico, que se resiste a fijar su adiós profesional, volver a levantar un trofeo. No lo hace desde la final del US Open de  2023. Después, los éxitos han sido cosa de dos.

Alcaraz ha iniciado una nueva era en su carrera. Además de apuntalar aspectos de su juego, especialmente el saque, está sin Juan Carlos Ferrero, el que ha sido su entrenador durante siete años. Está bajo el control de Samuel López, el que ejercía de segundo aunque ya le acompañaba a los torneos con cierta frecuencia en el pasado.

Resultados dolorosos

El murciano, que saldrá de Melbourne, pase lo que pase, consolidado en el número 1 y con una ventaja mayor sobre Sinner, tiene ante sí al jugador más laureado de la historia y con el que ha jugado ya nueve veces, algunas con resultados dolorosos. 

Especialmente en la memoria del murciano está la final olímpica de  París 2024, cuando apuntaba hacia la medalla de oro que se llevó el serbio, y el duelo de cuartos de final en el Open de Australia del año pasado, cuando se le escapó un partido que tenía más que encarrilado.

Además, el cara a cara con el balcánico es adverso. Han jugado nueve veces y en cinco ganó Djokovic, entre ellas la de Melbourne 2025 y la semifinal de Roland Garros 2023. Pero Alcaraz también ha disfrutado de sus grandes momentos ante el ganador de 24 grandes, como las finales de Wimbledon 2023 y 2024 y la semifinal del último US Open, la última vez que ambos se encontraron. Entonces, el murciano ganó en tres sets (6-4, 7-6(4) y 6-2).

Alcaraz ha eliminado, por este orden, al local Adam Walton, al alemán Yannick Hanffman, al francés Corentin Moutet, al estadounidense Tommy Paul, a otro australiano, Alex de Miñaur, y a Zverev

Por su parte, Djokovic se ha deshecho de Pedro Martínez, el italiano Francesco Mestrelli, el neerlandés Botic Van de Zandschulp, del checo Jakub Mensik –sin jugar, al retirarse antes de comenzar el encuentros de octavos– y del italiano Lorenzo Musetti –que ganaba por dos sets a cero cuando tuvo que abandonar por lesión– y a Sinner

Ambos llegan tras ganar dos semifinales épicas a cinco sets. Dieciséis años separan a Alcaraz de un Djokovic que se resiste a salir del primer plano del tenis mundial. Melbourne es su territorio. El único que le falta por conquistar al voraz joven murciano

