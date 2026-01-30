Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Tenis

Un Alcaraz épico gana un partido dramático a Zverev y jugará su primera final en Australia

Efe
30/01/2026 10:27
Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz
EFE
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

Un Carlos Alcaraz épico que se sobrepuso al hundimiento físico que sufrió en el segundo set, logró doblegar al alemán Alexander Zverev por 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4) y 7-5 para alcanzar, por primera vez en su carrera, la final del Abierto de Australia que disputará el domingo contra el ganador del partido entre el vigente campeón, el italiano Jannik Sinner y el serbio Novak Djokovic.

El español, de 22 años, tiró de épica y experiencia para superar el mal momento físico que atravesó en el tercer set, en el que vomitó en pista y sufrió calambres que complicaron sus movimientos y frenar la remontada del alemán, mejor físicamente.

Aún así, sacó adelante el choque ante el germano, que resolvió en cinco horas y 25 minutos, su séptima victoria en trece encuentros ante el alemán, tercero del ránking ATP, jugará por conquistar su séptimo torneo grande y completar la relación de títulos del Grand Slam.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Carles Marco, durante una rueda de prensa

Carles Marco: "Espero que podamos competir tan bien como lo estamos haciendo en los entrenamientos"
Chaly Novo
Una imagen de la Comisión Especial de seguimiento de cara al Mundial 2030

Inés Rey apunta al Deportivo: "Por ahora, no es muy favorable a la celebración del Mundial"
Israel Zautúa
David Mella, en el duelo ante el Castellón en Castalia la pasada temporada

El Deportivo ya conoce el horario de su visita a Castalia
Esther Durán
Bahcmann, durante un calentamiento en Riazor

Daniel Bachmann ya es historia en el Deportivo
Armando Palleiro