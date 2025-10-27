Alcaraz prepara el final de año en una pista ‘secreta’ en El Palmar

Carlos Alcaraz entrenando en la pista cubierta de El Palmar Clive Brunskill

Carlos Alcaraz, número 1 mundial, entrena en una pista techada y “secreta” cerca de El Palmar, diseñada para él por su academia, con gimnasio y áreas de fisioterapia. Este espacio busca preservar su intimidad, facilitar su preparación para torneos y permitirle pasar más tiempo con su familia.

Puede entrenar cuando las inclemencias del tiempo lo determinan y también le sirve para preparar los torneos, especialmente en el tramo final de la temporada cuando el calendario incluye el Masters 1000 de París-Bercy, las ATP Finals de Turín y la Final a Ocho de la Copa Davis.

Es una pista rápida que la Carlos Alcaraz Academy construyó específicamente para él y que se encuentra en una nave situada en las inmediaciones de El Palmar. Desde el equipo y el entorno del ganador de 24 trofeos ATP, entre ellos seis Grand Slam, se prefiere no dar publicidad del emplazamiento y sólo unos pocos conocen su ubicación.

Se trata de salvaguardar en la medida de lo posible la intimidad de una persona tan popular y que tiene tantos seguidores. Es el espacio secreto de Carlitos, de quien ya se difundieron imágenes suyas ejercitándose en la citada cancha.

Alcaraz debuta este martes en el Masters 1000 de la capital francesa frente al británico Cameron Norrie. El murciano conserva 840 puntos de ventaja sobre el italiano Jannik Sinner en la pelea por el número 1 a final de año y, con el objetivo de asegurar esa posición de privilegio, retomará la competición tras 28 días.

El tenista de El Palmar, en la cima de la ATP desde que ganó, el 7 de septiembre, el US Open, afronta su compromiso de segunda ronda de este Masters 1000 tras haber quedado exento en la primera por su condición de cabeza de serie.

Norrie, número 31 del ranking mundial, superó en la instancia inicial, por 6-3 y 6-4, al argentino Sebastián Báez.

Será el octavo duelo entre el murciano y el inglés nacido en Johannesburgo. Domina el español por 5-2 . El último enfrentamiento, cuartos de final de Wimbledon de este año, venció la primera raqueta mundial por un claro por 6-2, 6-3 y 6-3.

Alcaraz aseguraría el número 1 a final de año siendo finalista el domingo en la capital francesa, aun perdiéndola contra Jannik Sinner.