Marc Márquez durante una rueda de prensa EFE

El español Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP 2026, sentado en su taller del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, y con carteles en inglés, anunció este viernes su retirada de la competición.

Como hacen los grandes campeones, después de conseguir su octavo título mundial de MotoGP en Portimao (Portugal) y el décimo de su carrera deportiva, el piloto de Cervera (Lleida) ha decidido poner fin a su carrera deportiva, a pesar de haber renovado por dos temporadas más con el equipo oficial Ducati.

Márquez, al ser enfocado por las cámaras en su taller, lanzó un beso con su mano a las mismas y tomó una serie de carteles en inglés, mirando fijamente a la cámara.

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Uno a uno comentó: "We'll talk later, but first..." (Hablaremos después, pero primero...), para continuar con un segundo en el que estaba escrito: "Thank you to everyone who's been part of this journey" (Gracias a todos por ser parte de este camino).

En el tercer cartel se podía leer "I hope you've enjoyed it as much as I have" (Espero que hayáis disfrutado mucho como lo he hecho yo), para cerrar con el siguiente: "This will be my last race in MotoGP" (Esta será mi última carrera en MotoGP) y concluyó sentenciando "We Made History" (Hemos hecho historia).

Aplaudido por todos los presentes y de una manera tan original, Marc Márquez disputará en Valencia su último gran premio como piloto en activo, en lo más alto de su carrera deportiva y rodeado por toda su familia, ha decidido anunciar su retirada de la competición.