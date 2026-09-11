Informe | 25 años del 11-S: el 'sportswashing' de Catar, Arabia Saudí y los EAU

Mucho ha cambiado el mundo en los 25 años que han transcurrido desde el 11-S, el atentado terrorista más sangriento jamás visto. Como el mundo, y también la vida, el deporte también ha mutado en este cuarto de siglo. En buena parte lo ha hecho por la aparición en escena de varios de los países señalados por la matanza de las Torres Gemelas y el Pentágono, en la que es considerada como la mayor maniobra de sportswashing del siglo XXI. Aunque a la práctica de usar el deporte para mejorar una reputación dañada a través de la organización de un evento deportivo, la compra o el patrocinio de equipos deportivos, la RAE recomienda llamarlo blanqueamiento deportivo, blanqueo deportivo o lavado de imagen deportivo.

Que el deporte ha sido utilizado por diferentes regímenes no es nada nuevo. Es más, es el pan nuestro de cada día. Durante décadas, la guerra fría se vio reflejada en el deporte a través de los Juegos Olímpicos, con el culmen del boicot estadounidense y de sus aliados a la edición de 1980 organizada por la Unión Soviética en Moscú y la respuesta del bloque comunista con su ausencia cuatro años después en Los Ángeles. En los años 60, el general De Gaulle llegó a hablar sin tapujos de que el himno francés debía retumbar en cualquier gran competición a cualquier precio: “¿Dopaje? ¿Qué dopaje? ¿Acaso no hace sonar La Marsellesa en el extranjero? Pues entonces, está bien”, sentenció el presidente de la República francesa entre 1959 y 1969. Por entonces, la República Popular de China ya se había aislado del deporte internacional debido al reconocimiento de Taiwán como República de China por parte del COI. El gigante asiático se ausentó de siete ediciones de los Juegos Olímpicos de verano, entre 1956 y 1980, aunque sí participó en los de invierno de ese último año. Curiosamente, se celebraron en Estados Unidos (Lake Placid), igual que los de su regreso a la versión veraniega, los de 1984 en Los Ángeles. Otros Juegos más cercanos para nosotros, los de 1992 en Barcelona, dejaron una multimillonaria inversión pública y privada que supuso un antes y un después en el estatus del deporte español. E incluso dictaduras de países subdesarrollados como Zaire (actual RD Congo) y Filipinas pusieron el nombre de su nación en boca del mundo entero al escenificar dos de los combates de boxeo más famosos: el que enfrentó a George Foreman y Muhammad Ali en Kinshasa y el que midió al más grande de la historia con Joe Frazier en Manila.

El mundo se unió a través del deporte en Barcelona 92, aunque la reconfiguración del mapamundi tras la caída del Telón de Acero y la guerra de los Balcanes no hizo efectivo panorama actual hasta Atlanta 96. Desde entonces, el deporte apenas ha vivido boicots o expulsiones, salvo la sufrida por Rusia al destaparse su sistema organizado de dopaje. Más bien ha sucedido todo lo contrario. Ahí están los reconocimientos de la UEFA a Kosovo o de la FIFA a Palestina, o las participaciones olímpicas de una sola delegación de las dos Coreas o de Timor Oriental.

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Sin embargo, la guerra volvió a cernirse sobre la Tierra tal día como hoy hace un cuarto de siglo. Los ataques terroristas que Al Qaeda perpetró en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 inauguraron un nuevo conflicto global que, como no podía ser de otra forma, ha afectado al deporte. Y lo ha hecho porque los países señalados como promotores de la barbarie del World Trade Center y del Pentágono entraron con toda su fuerza (y, por supuesto, dinero) en un gran negocio al que apenas habían hecho caso.

El origen de Osama Bin Laden, líder del grupo terrorista, y de tres cuartas partes de los revolucionarios que secuestraron y estrellaron los aviones ha marcado desde entonces a Arabia Saudí. Casualmente, la potentada familia del terrorista fue pionera entre los árabes en el patrocinio deportivo. Un conglomerado de empresas saudíes había subvencionado a la escudería Williams de Fórmula 1 a finales de los 70. Entre ellas se encontraba Bin Laden, compañía dedicada a la construcción de carreteras e instalaciones eléctricas. La entente saudí obligaba a los pilotos a brindar en el podio con zumo de naranja o limón en vez del tradicional champán.

Aunque los objetivos de Estados Unidos a partir de entonces fueron Afganistán e Irak, y los norteamericanos dibujaron un ‘Eje del Mal’ formado por Irán, Irak y Corea del Norte, también fueron señalados otros países de Oriente Medio. Igual que Arabia Saudí lo fue Catar, a quien se acusó de financiar a grupos extremistas islámicos, haber dado trabajo en el Ministerio del Agua a Khalid Sheikh Mohamed (KSM), autor intelectual de la masacre, y cuya televisión pública, Al Jazeera, era la única que recibía y emitía los vídeos de los discursos propagandísticos de Bin Laden. También hubo denuncias para Emiratos Árabes Unidos, basadas en la nacionalidad de dos de los 19 terroristas del 11-S y en la permisividad de su gobierno para que donantes privados canalizasen fondos para respaldar a milicias de Pakistán o Afganistán.

El deporte pérsico antes del 11-S

El deporte en estos tres países había carecido de protagonismo a lo largo del siglo XX. Quizá su primera gran irrupción fue el fichaje de la estrella brasileña Roberto Rivelino por el Al Hilal saudí en 1978. La selección saudí jugó su primer Mundial en 1994. Cuatro años se le adelantó Emiratos Árabes Unidos, una de las dos selecciones asiáticas en Italia 90. Fue una de las escasas apariciones internacionales de los EAU, junto al efímero patrocinio de Fly Emirates al Fulham (abril y mayo de 1988), el desembarco definitivo de la aerolínea en el fútbol a través de la camiseta del Chelsea, solo un mes antes del ataque terrorista, y el nacimiento del Dubai Tennis Championship en 1993, que en 2001 subió de la categoría ATP 250 a la ATP 500. Catar organizó por primera vez la Copa de Asia en 1988 y dio un paso más con el Mundial sub-20 que no pudieron ganar Raúl e Iván de la Peña en 1995. Sus primeras experiencias en otras modalidades fueron el Qatar Open de tenis, que nació en 1993 y dejó de ser ATP 250 hace solo dos años, y la organización del Campeonato del Mundo de squash masculino en 1998. Además, Arabia Saudí alzó la mano en el fútbol con la Copa Rey Fahd, que se disputó en el majestuoso estadio del mismo nombre en 1992 y 1995 y que en 1997 se transformó en la primera Copa Confederaciones de la FIFA. En todos los Juegos Olímpicos hasta el año 2000 incluído, saudíes y cataríes acumulaban dos medallas cada uno, ninguna de oro. Los emiratíes, cero.

No hubo más. Pero el 11 de septiembre de 2001 lo cambió todo.

Catar tomó el mando. El emirato granate fue escenario por primera vez de una vuelta ciclista en 2002, solo cuatro meses después de la masacre neoyorquina. ASO, la empresa organizadora del Tour de Francia, puso todo su empeño, aunque la carrera se celebró por última vez en 2016. El deporte femenino, apoyado por estos países en contadas ocasiones, tuvo su oportunidad con el Mundial de squash, también 2002. La explosión llegó en 2003, con la creación de la Q-League, la liga profesional de fútbol. La federación nacional entregó a cada club 10 millones de dólares para fichar estrellas extranjeras. Así llegaron a la liga catarí Romário, Gabriel Batistuta, Marcel Desailly, Pep Guardiola, Fernando Hierro, Stefan Effenberg o los hermanos De Boer. Catar también fue escenario de los Campeonatos del Mundo de tenis de mesa en 2004, año en que acogió por primera vez un Gran Premio de motociclismo. La prueba de Lusail lleva 23 temporadas ininterrumpidamente en el calendario de MotoGP. Fue un año importante aquel 2004, porque vio la luz el proyecto Aspire Academy. La academia deportiva de Doha nació con el objetivo de explorar y ayudar a desarrollar a los jóvenes deportistas cataríes, al tiempo que les proporciona educación secundaria. En 2005, la capital catarí acogió otro Mundial de un deporte olímpico, la halterofilia.

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Otra bomba (deportiva) explotó en 2005, la primera ‘lanzada’ desde los Emiratos Árabes Unidos. El fondo soberano Mubadala compró el 5% de Ferrari en 2005 y lució como patrocinador principal en el monoplaza de Fórmula 1 entre 2007 y 2010. Fiat readquirió ese 5% en 2010, justo cuando se inauguró en Abu Dhabi el parque temático Ferrari World.

Si Catar se abrió a todo el continente con los Juegos Asiáticos de 2006, un evento equiparable a los Olímpicos en participación, ya que compitieron casi 10.000 atletas, aquel año fue el del desembarco definitivo de Fly Emirates. La aerolínea de larga distancia más grande del planeta estampó su logo en las camisetas de Arsenal, Paris Saint-Germain y Hamburgo. El patrocinio a los Gunners continúa a día de hoy e incluye el naming del estadio. Con los parisinos estuvo trece temporadas (hasta 2019) y con los hanseáticos un curso más, hasta 2020. Por si no fuera suficiente, la inversión de la línea aérea emiratí llegó a la Copa América de vela en 2007, con la esponsorización del sindicato con mejores resultados en el siglo XXI, el Team New Zealand, ganador de las tres últimas ediciones (2017, 2021 y 2024).

Arabia Saudí sentó las bases de la profesionalización de su liga de fútbol en 2008, cuando adquirió su actual denominación de Saudi Pro League. Aunque el gran momento del deporte pérsico aquel año lo protagonizaron los Emiratos Árabes Unidos a través de Abu Dhabi United Group for Development and Investment, la empresa que el 1 de septiembre de 2008 compró el Manchester City para cambiar su historia para siempre. Hoy transformada en City Football Group, posee varios clubes por todo el mundo (Manchester City, Girona, New York City, Melbourne City, Lommel, Troyes, Palermo o EC Bahía) que en 2026 la convierten en la mayor corporación multipropiedad del mundo del balompié.

Doha acogió en 2009 el Mundial de clubes masculinos de voleibol por primera vez en cuatro años consecutivos. Pero aquel año también fue el año de los Emiratos Árabes Unidos. El emirato organizó un Mundial de clubes de la FIFA que albergó de nuevo en 2010, 2017, 2018 y 2021. Y su circuito de Yas Marina se estrenó en el Gran Circo de la F1. El particular hat-trick de los UAE lo completó el patrocinio de Etihad Airways, la segunda aerolínea del país, al Manchester City y a su estadio, que ya se prolonga por casi dos decenios.

Catar gana a Estados Unidos el Mundial 2022

Otro importante patrocinio emiratí se sumó al fútbol en 2010, con Fly Emirates en la elástica del Milan. Pero la gran noticia del año fue la elección de Catar como sede de la Copa del Mundo de la FIFA de 2022. La FIFA eligió el 2 de diciembre de 2010 a los anfitriones de 2018 (Rusia) y 2022. Para más inri, la candidatura catarí venció en la última ronda de votaciones a la de Estados Unidos. También fue el año de otra de sus escasas incursiones en el deporte femenino, con el Campeonato del Mundo de clubes de voleibol que tuvo lugar en Doha y que se repitió en 2011 y 2012. Otro hecho relevante fue la compra del Málaga CF por parte del jeque Abdullah ben Nasser Al Thani. El magnate catarí compró el club en 2010 y lo condujo a los mejores momentos de su historia con un equipazo liderado por Julio Baptista, Joaquín, Santi Cazorla, Jeremy Toulalan y Roque Santa Cruz. Sin embargo, Al Thani dejó un importante agujero en las cuentas del club que acabó con una intervención judicial en 2020 que todavía perdura. Aunque el jeque sigue siendo el accionista mayoritario, en aquel instante dejó la presidencia.

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Catar fue más allá en 2011 al colarse en la camiseta del FC Barcelona con Qatar Foundation. El pelotazo, sin embargo, se produjo un poco más al norte, en París, donde Qatar Investment Authority compró el 70% de participación de control de Colony Capital en el PSG. El fondo catarí se convirtió en el dueño absoluto en 2013, cuando compró el 30% restante de Colony Capital y de Butler Capital Partners.

Solo un año después, en 2012, la Aspire Academy se hizo con el KAS Eupen belga, que todavía sigue en sus manos. El equipo de la capital germanófona de Bélgica, en el que militaron los exdeportivistas Mamadou Koné, Adrián Lapeña y Davo, solo había estado una temporada en Primera (2010-11) en toda su historia y después permaneció en ella entre 2016 a 2024. También en 2012, Doha volvió a acoger el Campeonato del Mundo de squash. En su versión masculina, por supuesto.

Qatar Airways relevó a Qatar Foundation en la zamarra del Barça en 2013. El patrocinio se extendió hasta 2017 pese al rechazo de la masa social culé, generado por los altos índices de violación de derechos humanos y de las mujeres en el emirato granate. Y otra línea aérea pérsica, la ya veterana en patrocinios Fly Emirates, puso toda la carne en el asador para vincularse al Real Madrid, al que patrocina este curso por decimocuarta campaña consecutiva.

El Mundial de squash volvió a Doha en 2014, año en que los petrodólares cataríes sedujeron al Calcio. Allí se disputó la Supercopa de Italia, que repitió en 2016. También de manos italianas nació el Tour de Dubai, organizado por RCS Sport, la empresa que monta el Giro. Fue la primera de las muchas apuestas pérsicas por el ciclismo en esa época. Porque al año siguiente (2015) vino al mundo el Tour de Abu Dhabi, también obra de RCS Sport; en 2016 los Campeonatos del Mundo en ruta tuvieron lugar en Doha y el UAE Team Emirates, la formación que hoy lidera Tadej Pogacar, se unió al pelotón World Tour en 2017.

La selección de los 15 nacionalizados

La inversión de Catar en balonmano tuvo su punto álgido en 2015. El emirato granate fue anfitrión de los Campeonatos del Mundo masculinos en los que, de la mano de Valero Rivera y una plantilla con solo dos nativos entre los 17 convocados, alcanzó la final, en la que perdió ante Francia (22-25). Las nacionalizaciones, sobre todo en atletismo (que provocaron que la IAAF endureciese el reglamento al respecto), han sido una constante en las últimas décadas en Catar, no así en dos regímenes mucho más herméticos como Arabia Saudí y los EAU. También los Mundiales de boxeo amateur se celebraron en Doha aquel año, en el que Aspire Academy sumó a la Cultural Leonesa a sus propiedades exteriores. Desde entonces, la Cultu ha ascendido dos veces a Segunda (2017 y 2025), donde no jugaba desde 1975. Fue otro año de expansión (e inversión de ingentes cantidades de dinero) de Fly Emirates, que sumó a sus patrocinios al Benfica (sigue vigente hoy, doce años después), a la competición de fútbol más antigua del mundo del fútbol, la FA Cup inglesa (el acuerdo dura hasta 2028) y a uno de los estadios más famosos del rugby mundial, el Ellis Park de Johannesburgo, que hasta 2025 se denominó Emirates Airline Park.

El arcoíris de Peter Sagan en el circuito de La Palmera de Doha fue el único suceso reseñable en 2016 y al nacimiento del equipo ciclista UAE en 2017 le acompañaron dos nuevos patrocinios en el fútbol. El Levante lució el logotipo de la compañía telefónica saudí Jawwy y la Roma firmó por cuatro temporadas, hasta 2021, con Qatar Airways.

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La Supercopa de Italia saltó de Catar a Arabia Saudí en 2018. Allí también se disputó la competición en 2019, 2022, 2023, 2024 y 2025. Los cataríes sumaron otros Campeonatos del Mundo más a su currículum organizador, con los de gimnasia artística. Más importantes aún fueron los que tuvieron lugar en un año después. Los Campeonatos del Mundo de atletismo al aire libre en Doha fueron el punto culminante de un 2019 en que Catar también fue escenario del Mundial de Clubes de la FIFA, que se repitió en 2020. En los albores de la presente década también arrancó la relación de la Real Federación Española de Fútbol con Arabia Saudí. Allí se celebra la Supercopa de España desde 2020, con las únicas excepciones de la edición de la pandemia (2021) y la de 2027 por un problema de fechas con la Copa de Asia que organizarán los saudíes. Y allí se seguirá celebrando al menos hasta 2029. El acuerdo habrá reportado a la RFEF a su conclusión entre 240 y 320 millones de euros. El último año de la pasada década también fue el del nacimiento del UAE Tour ciclista, producto de la fusión del Tour de Dubai y el de Abu Dhabi, también de la mano de RCS Sport.

Fly Emirates abandonó al Hamburgo dos años después del primer descenso de su historia, en 2020. Pero a rey muerto, rey puesto. La aerolínea pasó a figurar en la camiseta del Olympique de Lyon, que ahora la publicita por séptima campaña consecutiva.

El último lustro ha estado plagado de inversiones pérsicas. En 2021 tomó protagonismo el mundo del motor. Arabia Saudí y Catar entraron en el calendario del Mundial de Fórmula 1 al mismo tiempo que Mohammed ben Sulayem fue elegido presidente de la FIA. El expiloto emiratí es el único dirigente de los tres países que dirige una federación deportiva mundial. La petrolera saudí Aramco se convirtió en 2022 en el patrocinador principal de la escudería Aston Martin. El fondo soberano PIF posee el 8% del equipo de F1.

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Pero los verdaderos pelotazos de 2022 los trajeron el golf y el fútbol. Primero, la creación de LIV Golf. El circuito ideado por el PIF saudí amenazó con romper el orden establecido en este deporte, con unos contratos fijos para los jugadores, un nuevo sistema de competición por equipos y unos premios aún más desorbitados que los del circuito PGA. Aunque a estas alturas, el órdago al mundo del golf parece tener los días contados. Después, la celebración en Catar de una criticada Copa del Mundo de la FIFA que modificó el calendario mundial por primera vez, ya que debido al clima tuvo que disputarse en mitad de la temporada futbolística, entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre. La decisión de la FIFA de otorgar la organización a Catar dio forma a la campaña más extraña de la historia, dividida en dos, que empezó antes que nunca y que terminó más tarde que nunca. Y eso por no mencionar el drama de la construcción de los estadios. El gobierno catarí reconoció el fallecimiento de más 400 trabajadores migrantes, aunque el diario británico The Guardian afirmó que se habían producido unos 6.500 decesos en las obras. También en 2022, la camiseta del PSG estampó el logotipo de Qatar Airways.

Pocos años hubo más cargados de grandes noticias deportivas desde el Golfo Pérsico que 2023. Arabia Saudí inició su gran apuesta por el fútbol. El PIF compró el 75% de cuatro grandes clubes de la Saudi Pro League (Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad y Al-Ahli), lo que inyectó ingentes sumas de dinero. El resultado fueron los fichajes de rutilantes estrellas de la talla de Cristiano Ronaldo, Neymar y Karim Benzema, y de otros grandes futbolistas como Sadio Mané, Marcelo Brozovic, Rúben Neves, Riyad Mahrez, N’Golo Kanté, Fabinho o Georginio Wijnaldum.

No fue su único negocio. Tres grandes empresas saudíes pasaron a figurar en las camisetas de Atlético de Madrid, Newcastle United y Roma: la aerolínea Riyadh Air, la de organización de eventos Sela y el festival cultural Riyadh Season, respectivamente. Además, varias ciudades saudíes acogieron el Mundial de Clubes de la FIFA por primera y única vez. Casualmente, el campeón fue el Manchester City, club de propiedad emiratí.

Fly Emirates sumó a su nómina a uno de los grandes clubes africanos, el Étoile du Sahel tunecino. Los EAU fueron sede de los Campeonatos del Mundo de un deporte muy norteamericano, el skateboarding. Y otras dos disciplinas olímpicas, halterofilia y judo, celebraron sus Mundiales de 2023 en Arabia Saudí y Catar, respectivamente. El emirato granate, además, fue escenario de la Copa de Asia de fútbol.

Grandes acontecimientos en 2024

El gran acontecimiento de 2024 quizá fue la elección de Arabia Saudí como sede del Mundial de fútbol de 2034, aunque hubo otros muchos acreedores a ese título honorífico. Porque, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos consiguió crear un equipo de baloncesto y que entrase a disputar la ABA, la liga en la que compiten los mejores clubes de la antigua Yugoslavia. El Dubai BC dio una vuelta de tuerca dos años después al acceder a la Euroliga, en un hecho sin precedentes y aceptado, entre otras cosas, porque sufraga íntegramente los desplazamientos a los EAU a todos sus rivales europeos. Porque Fly Emirates se convirtió en el patrocinador del nuevo In-Season Tournament de la NBA, que en su segunda edición pasó a denominarse Fly Emirates NBA Cup. Porque los dos últimos campeones de la mejor liga de baloncesto del mundo, Boston Celtics y Denver Nuggets, disputaron uno de los Abu Dhabi NBA Games. Porque las WTA Finals –sí, deporte femenino– tuvieron lugar en Riad, la capital saudí, que repitió en 2025. Y porque en Doha se congregaron todas las grandes figuras de los deportes acuáticos, en unos Mundiales de natación, aguas abiertas, sincronizada, saltos, saltos de altura y waterpolo.

Otro patrocinio innovador, aunque de menor calado, se produjo aquel año a través de la Premier League. El Chelsea lució en su camiseta la publicidad de Chelsea Residences by DAMAC, el primer complejo residencial del mundo inspirado en un club de fútbol, desarrollado en Dubai.

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Catar entró en los equipos de Fórmula 1 en 2025, cuando Qatar Investment Authority adquirió un 30% de la escudería Sauber, convertida en Audi un año más tarde. Ese mismo año repitió en su lista de Mundiales organizados el tenis de mesa y, un año después, sumó el de tiro olímpico. El año que viene será el turno del baloncesto, cuya Copa del Mundo tendrá lugar en cuatro grandes pabellones separados por un máximo de 30 minutos. Con el de basket y el de voleibol masculino que albergará en 2029, Catar ya habrá acogido desde 2004 los Campeonatos del Mundo de trece disciplinas olímpicas.

Hace dos temporadas, el Fenerbahçe turco conquistó su segunda Euroliga de baloncesto en una Final Four celebrada en el Etihad Arena de Abu Dhabi. Curiosamente, 2025 supuso un retroceso para el negocio del deporte de las naciones pérsicas. The Harburg Group, holding propiedad del empresario estadounidense Ben Harburg, adquirió el Al-Kholood. Es el primer club de la Saudi Pro League en manos extranjeras.

En el horizonte, además de los Mundiales de baloncesto, voleibol y fútbol aparecen otros grandes retos. Como los Mundiales de ciclismo en ruta, de nuevo en los EAU en 2028. O los Juegos Asiáticos, que en 2030 tendrán lugar en Doha y en 2034, el mismo año de la Copa del Mundo de la FIFA, se celebrarán en Riad.

El techo de cristal: los Juegos Olímpicos

El olimpismo es la única asignatura pendiente de Oriente Medio. No solo por su escasez de medallas (suman quince: nueve de Catar, cuatro de Arabia Saudí y dos de los EAU), si no por su insignificancia en el movimiento olímpico. Ninguno de los 17 miembros del Comité Ejecutivo del COI procede de Arabia Saudí, Catar o Emiratos Árabes Unidos. Ninguna de las 28 comisiones tiene un presidente de esos países. Ninguna de las 13 multinacionales que forman parte del programa Olympic Partner (patrocinadores principales) es saudí, catarí o emiratí. Y los Juegos Olímpicos, por supuesto, nunca se han celebrado allí.

Doha se cayó de la puja de 2016 pese a recibir la cuarta nota media (6.9) por parte del Grupo de Trabajo del COI por detrás de Tokio (8.3), Madrid (8.1) y Chicago (7.0). Río de Janeiro, que recibió un 6.4, fue finalmente la elegida en la 121ª Sesión del COI, el 2 de octubre de 2009 en Copenhague. El clima y la seguridad tuvieron mucho peso en la decisión del movimiento olímpico.

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Pese a todo, Doha volvió a intentarlo de cara a la edición de 2020. El COI concedió la organización a Tokio el 7 de septiembre de 2013, ganando a Estambul y Madrid unas votaciones a las que ya no llegaron ni Bakú ni Doha, descartadas por el organismo olímpico. La capital catarí desistió en 2024, ya que por la ley no escrita de la rotación continental era casi seguro que una ciudad europea albergaría los Juegos. El mismo día de la elección por unanimidad de París, el 13 de septiembre de 2017, Los Ángeles fue designada del mismo modo como sede en 2028, sin rival alguno.

Doha también estuvo en la carrera de 2032. Brisbane fue la elegida tras quedar como única candidatura que superó el proceso de selección, un corte que no pasaron, además de la capital catarí, Ahmedabad (India), Yakarta (Indonesia), Rhin-Ruhr (Alemania) y Madrid. Catar ha vuelto a mostrar su deseo de luchar por la organización de los Juegos Olímpicos de 2036. Una elección a la que podría concurrir por primera vez la capital saudí, Riad. Aunque la teoría dice que, tras Los Ángeles y Brisbane, sería turno de Europa.

Ha pasado un cuarto de siglo de los atentados. Y estas tres naciones, que apenas suman 52 millones de habitantes, acumulan infinidad de inversiones en un mundillo que, antes de aquel fatídico 11 de septiembre de 2001 que abrió una profunda herida entre oriente y occidente, les era prácticamente ajeno.