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Más Deporte | Fórmula 1

Estrella Galicia, Williams y Carlos Sainz llevan la magia del automovilismo al corazón de Madrid

La terraza de los Cines Callao acercará a los aficionados la experiencia que se vive en la pista y les permitirá disfrutar de la emoción de la F1 más allá del circuito

Esther Durán
10/09/2026 13:28
Estrella Galicia 0,0 Rooftop Experience
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La plaza de Callao de Madrid se prepara para celebrar el automovilismo como nunca antes. Estrella Galicia 0,0, la cerveza oficial del equipo Atlassian Williams F1 Team y patrocinadora de su piloto Carlos Sainz, presenta este lunes la Estrella Galicia 0,0 Rooftop Experience en la terraza de los Cines Callao, un espacio diseñado para llevar la pasión por el automovilismo al corazón de Madrid y compartir la historia común de talento y esfuerzo que unen a la cervecería familiar gallega, al piloto madrileño y a la escudería británica.

La Estrella Galicia 0,0 Rooftop Experience forma parte de la fan zone del Atlassian Williams F1 Team, presentada por Kraken, que estará abierta de lunes a domingo en la plaza de Callao y en el interior de los Cines Callao. Se podrá acceder tras registrarse en la planta baja del edificio.

La Atlassian Williams F1 Team fan zone llega por primera vez a la capital con el objetivo de acercar a los aficionados la experiencia que se vive en la pista y permitirles disfrutar de la emoción del automovilismo más allá del circuito. Diseñada como un espacio para acercar a los fans al equipo y al mundo de las carreras, reúne experiencias interactivas, simuladores y actividades promocionales de la marca.

La Estrella Galicia 0,0 Rooftop Experience invita a los visitantes a un recorrido por la historia que une a la marca con Carlos Sainz —una colaboración que comenzó en 2013 y que ha crecido y evolucionado a la vez que la carrera del piloto madrileño en la máxima categoría del automovilismo—, así como con su equipo, el Atlassian Williams F1 Team. Una exposición fotográfica y diversos objetos expuestos en el espacio rinden homenaje a más de una década de colaboración entre Carlos y Estrella. La exposición cuenta también con piezas históricas de la escudería británica.

Además, la experiencia incluye una serie de actividades que combinan la cultura de la cerveza y el automovilismo. Los visitantes podrán participar en talleres sobre la elaboración de cerveza diseñados especialmente para los aficionados al motor, degustar productos de Hijos de Rivera y llevarse a casa un recuerdo gracias al fotomatón que habrá en el recinto. La experiencia se completará con un puesto de Boogie Burgers —la hamburguesería que Carlos Sainz abrió junto con un grupo de amigos en Madrid—, que estará presente en el recinto durante toda la semana.

Los aficionados también tendrán la oportunidad de participar en un sorteo para ganar entradas para el circuito y vivir el fin de semana de carrera del Gran Premio de España desde la tribuna TeamFifty5. Para participar, los asistentes deben escanear un código QR para inscribirse en el sorteo.

Con esta iniciativa, Estrella Galicia 0,0, el equipo Atlassian Williams F1 Team y Carlos Sainz llevan la magia de la Fórmula 1 al corazón de la capital y ofrecen la oportunidad de vivir la semana de la carrera desde una perspectiva diferente, única y llena de historia.

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