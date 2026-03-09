Audrey Pascual, campeona paralímpica de supergigante

La esquiadora madrileña Audrey Pascual, de 21 años, ha logrado este lunes la medalla de oro en supergigante Comité Paralímpico Español

La esquiadora española Audrey Pascual logró este lunes la medalla de oro en supergigante, en la tercera jornada de competición de los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina.

Dos días después de subirse al podio para recoger una plata en descenso, Audrey Pascual, de 21 años, sumó su segunda medalla de los Juegos. Lo hizo en Cortina d'Ampezzo, con el imponente macizo de los Dolomitas de fondo, tras ser la mejor en supergigante con un tiempo de 1:17.82, acompañada en el podio por la japonesa Momoka Muraoka, plata, y la china Sitong Liu, bronce.

Audrey inició el descenso la segunda, por detrás de la china Wenjing Zhang, que fue descalificada al no terminar la carrera. Hizo una carrera limpia, sin errores y asegurando las curvas para no perder el equilibrio. Su buen crono obligó a sus rivales a arriesgar para mejorar ese tiempo.

Una de esas rivales era la alemana Anna-Lena Forster, gran dominadora del circuito los últimos años y que también aspiraba al oro. Salió la quinta y fue descalificada al salirse de la pista en el descenso, poniendo en bandeja el triunfo a la española.

Desde la grada, emocionados, estuvieron siguiendo las evoluciones de Audrey sus padres, Laura y Quique, y su hermano Diego. También otros familiares y amigos. En total, 35 personas que quisieron pasar unos días junto a la joven esquiadora y arroparla en su sueño paralímpico. La gran mayoría de ellos portando banderas de España y unas inconfundibles gorras rosas hechas para la ocasión con el nombre de Audrey.

La joven madrileña, en sus primeros Juegos, no está sintiendo la presión del debut y de ser la gran estrella de la delegación española en Italia. A Cortina d'Ampezzo ha llegado tras completar una temporada brillante con el Globo de Cristal en gigante, diecisiete medallas en la Copa del Mundo (10 oros, 6 platas y 1 bronce) y una mezcla de ambición e ilusión que le está llevando al éxito.

Una historia de superación

Audrey Pascual (Madrid, 2004) nació sin tibias por una agenesia bilateral, una malformación congénita poco frecuente. A los seis meses entró en la piscina por recomendación médica para fortalecer la espalda y la musculatura para cuando empezase a andar con prótesis.

Su relación con el esquí comenzó a los once años en La Pinilla. En un principio no le gustó eso de tener que depender de las órdenes de un monitor. Solo quería pasar tiempo con sus primas sin ninguna pretensión de competir. La Fundación También, que le suministró material y monitor, fue fundamental para que desarrollara una carrera sobre los esquíes. También Javier Hernández, el técnico que le acompaña desde que empezó y que le acompaña en Cortina.

En 2015 y 2016 fue elegida Promesa del año en el Trofeo Santiveri de esquí adaptado, en 2017 ganó un oro en eslalon y una plata en gigante en el Campeonato de España y en 2019 empezó a competir con 15 años, la edad mínima exigida, en competiciones internacionales, ganando a la primera la Copa de Europa.

Desde entonces acumula numerosos podios sobre la nieve, entre ellos en los Mundiales de Maribor (Eslovenia) de 2025, en los que fue subcampeona en eslalon.