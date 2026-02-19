Mi cuenta

Más Deporte | JJOO Milán-Cortina 2026

España estrena su medallero en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Oriol Cardona consiguió el primer oro desde 1972 y Ana Alonso se colgó el bronce, ambos en sprint de esquí montaña

Adrian R. Huber
19/02/2026 15:22
Oriol Cardona muestra la medalla de oro
Oriol Cardona muestra la medalla de oro
EP
Poco después de que la granadina Ana Alonso ganase bronce en la prueba sprint de esquí montaña en los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), el gerundense Oriol Cardona capturó oró y, de esta forma, se convirtió en el segundo campeón olímpico invernal de toda la historia de España, al conseguir la séptima medalla olímpica invernal de toda la historia de España.

">

El madrileño Francisco Fernández Ochoa -el inolvidable 'Paquito'-, hasta ahora único campeón olímpico invernal español, ganó el eslalon de esquí alpino de los Juegos de Sapporo'72 (Japón) protagonizando uno de los mayores bombazos en la historia del esquí alpino.

Veinte años después, su hermana Blanca se convirtió en la primera mujer española en ganar una medalla olímpica -en Juegos de invierno y de verano- al capturar bronce en la misma disciplina que su hermano mayor en los Juegos de Albertville'92 (Francia), apenas cuatro años después de haberse caído, tras haber ganado la primera manga, en el gigante de los de Calgary (Canadá).

Tuvieron que pasar otros 26 años para que España lograse otro trofeo, pero en los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur), de golpe, llegaron dos: uno en la nieve y otro en el hielo. El 'rider' ceutí de la federación andaluza Regino Hernández ganó bronce en el boardercross de snowboard y sólo dos días después el madrileño Javier Fernández repetía ese metal en patinaje artístico.

La cadencia aminoró y, en las siguientes dos citas invernales, ha vuelto a haber medallas olímpicas.

La barcelonesa Queralt Castellet, que en estos Juegos era la deportista española con más participaciones olímpicas invernales (seis), se convertía en la segunda mujer en ganar una, al capturar la de segundo más valor hasta ese momento: la plata, en el 'halfpipe' de snowboard.

Y, en estos Juegos, hubo que esperar hasta el tramo final, pero este jueves, Alonso -que se recuperó de las graves lesiones sufridas al ser atropellada por un coche hace cuatro meses- capturó bronce en el sprint de esquí de montaña, en una prueba que ganó la suiza Marianne Faton, por delante de la francesa Emily Harropa.

">

En una jornada inolvidable para el olimpismo español, Cardona -doble campeón mundial y europeo- hizo buenos los pronósticos y, tan sólo unos minutos después del bronce de 'Anita, se convirtió en el segundo campeón olímpico español de la historia, después del gran 'Paquito'.

Lo hizo a lo grande, sin dar opciones a sus rivales. El ruso Nikita Filippov acabó segundo y el francés Thibault Anselmet se colgó al pecho el bronce.

