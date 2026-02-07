El nuevo rey de la NFL se corona en Santa Clara

Imagen del marcador del Levi's Stadium preparado para la Super Bowl Chris Torres

Tras salir lejos de los focos, los Seattle Seahawks y los New England Patriots culminarán este lunes (00.30 horas) una temporada de ensueño en la Super Bowl de Santa Clara, en un choque que mide a la mejor defensa contra la segunda mejor ofensiva y que coronará al nuevo rey de la NFL.

Por primera vez en cuatro años Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs no forman parte del partido por el Vince Lombardi Trophy, pero Seahawks y Patriots se ganaron el derecho a jugárselo en el Levi’s Stadium con unas defensas feroces y dos quarterbacks, Sam Darnold y Drake Maye, decididos a hacerse un hueco en el Olimpo del fútbol americano.

Pocos en New England imaginaban que su equipo pudiera volver tan rápido a una Super Bowl, después del hueco dejado en la franquicia por las salidas del QB Tom Brady en 2020 y del legendario entrenador Bill Belichick en 2024.

El año pasado, los Patriots tan solo ganaron cuatro de los 17 encuentros disputados y terminaron colistas en su división. Ahora, llegan a la cita final tras imponerse en 16 de sus últimos 17. Por eso, Mike Vrabel, triple campeón como jugador de los Patriots, fue elegido Entrenador del Año.

En la plantilla destaca la presencia del kicker Andy Borregales, el primer venezolano en una Super Bowl. Al frente de los Patriots está el quarterback Drake Maye, otras de las caras visibles del equipo de Vrabel, decidido a sorprender. Maye, de 23 años y cuyo hermano Luke jugó en la ACB, intentará llevar a la franquicia de New England a su séptimo Lombardi Trophy.

Los Seahawks están entrenados por Mike MacDonald, que en su segundo año ha logrado convertir al equipo en una máquina de ganar partidos. Los Seahawks llegan a la Super Bowl como claros favoritos, tras ganar trece de sus últimos catorce partidos, nueve de ellos de forma consecutiva.

La historia dice Seahawks

La historia está a su favor. Ocho veces de nueve, la mejor defensa terminó levantando el Vince Lombardi Trophy cuando se midió en la final a una de las dos mejores ofensivas.

Sam Darnold también está en Santa Clara con ganas de reivindicarse, ya que milita en su quinto equipo en los ocho años que lleva la NFL, tras pasar por New York Jets (2018-2020), Carolina Panthers (2021-2022), San Francisco 49ers (2023) y Minnesota Vikings (2024).

La franquicia de Seattle busca su segundo título, tras el conquistado en 2013 con el QB Russell Wilson y el running back Marshawn Lynch como estandartes y aplastando (43-8) a los Denver Broncos de Peyton Manning, quien, declaró Maye, le ha dado consejos de cara el duelo por el título número 60 de la NFL.

El músico Bad Bunny amenizará el descanso del encuentro, un evento que cada año que pasa levanta casi tanta polvareda con la propia Super Bowl. Una encuesta de una web de Las Vegas sitúa a la rapera Cardi B como la artista invitada que más desean los aficionados para acompañar al músico puertorriqueño.

Exjugadores de los Patriots, molestos con Tom Brady por no apoyar al equipo en la Super Bowl Vince Wilfork y Asante Samuel, campeones con los Patriots al lado de Tom Brady, criticaron a su ex QB por afirmar que no le interesa si su equipo gana o no el Super Bowl LX. "Si eres un patriot de por vida sabes lo que eso significa. No me vengas con esas tonterías políticas. No crees que vamos a ganar, elige a Seattle", le recriminó Wilfork. "Brady, no puedes ser el único que gana Super Bowls. Si te molestan Drake Maye y Mike Vrabel, no es algo que queríamos oír", escribió Samuel en sus redes sociales. Robert Spillane, actual linebacker del equipo, fue más duro: "Me da asco que Brady diga que no tiene interés en esta pelea. Sabemos que es dueño de Las Vegas Raiders. Así que tiene que hacer lo que le convenga". "Realmente quiero sentarme como un aficionado, disfrutar el juego y el momento", argumentó Brady, que este viernes avivó la polémica al de seguir en Instagram a los Patriots.