Marc Márquez: "Siempre he pilotado de corazón y este año he pilotado totalmente de cabeza"
El diez veces campeón del mundo repasa la que ha sido una de las temporadas más complicadas de su carrera: “Los resultados han camuflado lo que he sufrido”
Marc Márquez ha hecho historia, coronándose de nuevo como campeón de MotoGP. El piloto de Cervera certificaba en Portugal un nuevo título mundial, el octavo en la clase reina, tras una temporada marcada por la adversidad, la determinación y una remontada que le ha devuelto a la cima.
¿Hubo algún momento en el que pensara que luchar por el Mundial era imposible?
Siempre que matemáticamente haya posibilidades, imposible no entra en la cabeza de un atleta, pero sí que hubo un momento, sobre todo en Le Mans, en que lo veía muy, muy difícil. De mi entorno y de mi equipo. Hubo un punto de inflexión en Hungría y Brno, donde conseguimos dos victorias, y eso me dio las alitas pequeñas para, poquito a poquito, reforzarlas durante las siguientes carreras y seguir remontando puntos. Estaba 102 puntos detrás del líder, y nunca se había remontado esa distancia.
El Marc conocido era el intuitivo y arriesgado, pero esta temporada tiró de adaptación para conseguir el título.
Evidentemente ha sido una temporada de adaptación. La empecé tirando de instinto, que tantas veces me había llevado a saborear la gloria pero a veces me había traicionado y vi que este año no funcionaba. Fueron claves la caída y el test de Jerez, porque ahí vi que algo estaba pasando en el brazo. La operación para liberar el nervio me ayudó mucho a pilotar con seguridad, y luego fue un proceso de adaptación para intentar entender lo que podía hacer en cada situación. Siempre he pilotado de corazón y este año he pilotado totalmente de cabeza. El no rendirme nunca siempre ha sido marca de la casa. Creo que los resultados han camuflado lo que he sufrido. Había veces en que ganaba y no me salía a sonreír, pero era por el sufrimiento que había tenido durante la carrera y el dolor, y no me salía expresarme.
Marco Bezzecchi y Jorge Martín han sido grandes rivales. ¿Cómo valora la lucha que mantuvieron por el título?
Todos los rivales son distintos. Ellos mejoran y te hacen mejorar. El año pasado Bezzecchi acabó la temporada de una forma increíble y comenzó esta igual. Diría que ha sido, y yo no tengo pelos en la lengua, el más rápido este año. Pero ha sido también de los que ha cometido más errores. Y Jorge Martín es un luchador nato. Empezó la temporada estando tocado de la anterior, con muchas lesiones. Yo he pasado por la experiencia y ha sido capaz de tener la paciencia necesaria y me lo ha puesto muy difícil hasta el final.
Con los primeros test de 2027 a la vuelta de la esquina y un importante cambio de reglamento, ¿qué objetivos se marca para la próxima temporada?
Creo que toca disfrutar este momento. Pienso que uno de los puntos débiles de los deportistas es que nos gusta vivir en el futuro, yo incluido. Creo que tengo que saborear bien el presente y saborear este título. Aún nos queda un fin de semana por delante en Valencia para disfrutarlo con todos los aficionados. Luego vendrá el test del martes y poco a poco ya tendremos tiempo de pensar.
Pedro Acosta será su nuevo compañero, un piloto al que definió como presente y futuro. ¿Cómo afronta esta nueva etapa?
Hay cambios generacionales que no se pueden evitar. Por mucho que hayas ganado, por mucha experiencia que tengas, llegará un día, sea hoy, mañana o dentro de un año, en que llegará la nueva generación que poco a poco te irá apartando, que va a ir introduciendo distintos estilos de pilotaje, van con esa frescura y yo creo que, de toda la nueva generación que va llegando, Pedro Acosta es el que la lidera.
Su décimo título mundial llega en el año del 120 aniversario de Corporación Hijos de Rivera, a la que le dedicó el casco para el GP de República Checa. Después de 15 años juntos, ¿qué significa compartir un nuevo éxito con la marca?
Ha sido un año 2026 de números redondos por el 120 aniversario con Estrella Galicia, a quien estoy muy, muy agradecido porque hemos ganado juntos, hemos crecido juntos y estamos haciendo historia juntos, que es lo más importante, y, sobre todo, también por este décimo título.
¿Y ahora qué?
Ahora ya veremos. El destino dirá.