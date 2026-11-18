Marc Márquez durante una de las carreras de esta temporada Lou Acedo

Marc Márquez se encontrará el próximo fin de semana ante otro de los momentos más importantes de su larga carrera deportiva. Después de protagonizar una épica campaña en la que llegó a marchar noveno en la clasificación provisional a más de cien puntos respecto al líder a mediados de la campaña, este fin de semana llega al Autódromo Internacional del Algarve al frente del campeonato con 60 puntos a favor, primer escenario donde tendrá una posibilidad realista de alzarse con su décima corona.

A lo largo de su trayectoria, Marc ha competido en el GP de Portugal en múltiples ocasiones, viviendo en muchas de ellas inolvidables momentos. En 2010, cuando todavía se disputaba la prueba en el Circuito de Estoril, el embajador de Estrella Galicia 0,0 daba las primeras muestras de su desbordante talento al conseguir una histórica victoria en la carrera de 125 saliendo último en parrilla. Aquel triunfo resultó decisivo para que, solo una semana después, el piloto de Cervera se hiciera con su primer título mundial en la ya extinta categoría del «octavo de litro». Poco después, en 2012, volvería a ganar en Estoril en lo que fue una sensacional temporada que le dio su segunda corona, en aquella ocasión en la categoría intermedia de Moto2, precisamente en la despedida del calendario del circuito de Estoril.

Tras una ausencia de varios años, a partir de la temporada 2020 el GP de Portugal volvería al calendario del Campeonato del Mundo en el Autódromo Internacional del Algarve, un espectacular trazado de cuyo estreno mundialista tuvo que ausentarse Márquez, centrado entonces en la larga rehabilitación de su complicada lesión en el brazo derecho sobrevenida aquel mismo año.

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Aunque desde entonces la popular pista de Portimao no haya resultado especialmente propicia para Marc, sí ha conseguido buenos resultados en ella. Aparte de una sexta posición en 2022, al año siguiente subió al tercer escalón del podio en la carrera Sprint. En la edición de 2024 repetiría en el cajón, en ese momento como segundo clasificado de la Sprint para lograr con ello el primer podio de su nueva etapa como piloto de Ducati. El pasado año, debió ausentarse de nuevo debido a la lesión que sufrió en Indonesia poco después de asegurarse su noveno título mundial.

El que fuera primer embajador de la sin alcohol de Hijos de Rivera en el motociclismo vuelve ahora al GP de Portugal con una motivación especial, ya que Portimao puede convertirse en el escenario de un nuevo hito en su trayectoria deportiva: la conquista de un nuevo título mundial en la clase reina.

Las posibilidades de asegurarse el campeonato pasan por aventajar en 3 puntos más en la carrera Sprint a su rival Jorge Martín. De esta forma, hacerse con la victoria el sábado le coronaría campeón automáticamente. Si, por el contrario, Martín ganase las dos pruebas del fin de semana, bastaría que Márquez sumase 14 puntos en las dos salidas para coronarse igualmente campeón sin esperar a la última cita del año en la Comunidad Valenciana.

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"Mentalmente me encuentro bien y creo que eso es fundamental para afrontar este momento de la temporada. Ahora el objetivo es llegar a Portimao en las mejores condiciones posibles. Después de la exigencia de las últimas carreras, estos días he estado muy centrado en la preparación física y en cuidar todos los detalles para recuperar bien. Quiero llegar al fin de semana con energía, concentrado y preparado para afrontar lo que venga. Estamos en la fase decisiva de la temporada y tenemos que seguir haciendo las cosas como hasta ahora, sin perder de vista nuestro objetivo", ha declarado Marc Márquez a Estrella Galicia 0,0.