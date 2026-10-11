Máximo Quiles, el elegido de los Márquez... y de Estrella Galicia

Quiles celebra la victoria en Indonesia AGENCIAS

El español Máximo Quiles (KTM), tras vencer el Gran Premio de Indonesia de Moto3 y proclamarse matemáticamente campeón del mundo de Moto3 a falta de cinco grandes premios, ha destacado que para él es "un objetivo que se hace realidad". Quiles (KTM) ha logrado su primer título mundial como lo hacen los grandes campeones. Dominó la carrera desde la segunda vuelta y con un ritmo fuerte en esos primeros instantes consolidó una ventaja que le permitió adjudicarse el título mundial de Moto3 desde lo más alto del podio, en donde le acompañaron sus máximos rivales, los españoles David Almansa (KTM) y Brian Uriarte (KTM)

Quiles suma un total de 351 puntos, por los 219 de David Almansa (KTM), que acabó segundo, lo que le da matemáticamente el título mundial al contar con una ventaja de 132 cuando faltan por repartir 125. Resulta evidente que estamos ante una nueva gran promesa del motociclismo español a sus apenas 18 años. "Soy desde niño un gran seguidor de Marc Márquez", apunta. Juntos comparten patrocinio de origen coruñés porque Quiles es embajador de Estrella Galicia 0,0. La admiración es recíproca: los hermanos Márquez le llaman "El elegido".

En una entrevista reciente con Estrella Galicia 0,0, el nuevo campeón recordó cómo comenzó su relación con Marc y Ález Márquez, que se convirtieron en sus mentores. Empezamos a finales de 2022", recuerda Quiles. "Se corrió la Rookies Cup en Valencia. Recuerdo que gané la carrera y después mi padre me dijo que había hablado con Marc y que él quería ayudarnos. Antes de eso se ve que ya tenía un ojo puesto en mí"."

"Una vez me lo crucé por el paddock y me dio un consejo muy bueno sobre la derrota, porque había ganado la carrera uno de la Rookies Cup y en la segunda me había caído. Yo era muy pequeño y él me vio llorando; me paró y me dijo: 'tranquilo, Máximo, de las victorias no se aprende igual que de las derrotas; de estas últimas se aprende mucho más. Quédate con el aprendizaje de hoy', fue muy especial y ahí empezó todo.

El piloto murciano explica que es un momento "increíble", y que estaba "muy contento", pues afirma que lleva toda su vida "trabajando para llegar hasta aquí y cumplir con este sueño". E insiste en que aunque es "un objetivo que por fin se hace realidad", quiere seguir "creciendo y luchando por nuevas metas".

La temporada de Quiles, piloto del Aspar Team, es excepcional. Ha logrado con la Indonesia un total de diez victorias y catorce podios de diecisiete posibles. Sus peores resultado fueron un "cero" por caída en Gran Bretaña y una undécima posición en la carrera de Mugello (Italia).