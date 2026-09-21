La divertida eficiencia del EcoRally coruñés

Entré en la Redacción del periódico y fui al grano: “Lucía, tengo una importante misión para tí”. A estas alturas la señorita Dávila ya arquea la ceja cuando le voy con una así. Pero esta no la vio venir:

- “Vas a participar en un rally”

- “¿Un rally? Gaaaaassss”

“No te preocupes, realmente en este tipo de rallys quien lo hace todo es el copiloto. El piloto solo va por donde le indican. Y os vamos a poner un copiloto buenísimo”, me habían advertido en Repsol, de dónde había partido una amable invitación para que un periodista se pusiese al volante de uno de sus coches en el Repsol EcoRally A Coruña. Al final fuimos dos los que nos atrevimos porque eran dos etapas, Lucía Dávila ya tenía otro compromiso, solo podía participar el viernes y no era cuestión de retirarse con el trabajo a medio hacer. Así que con el permiso de la organización me tocó hacer de Lucía el sábado.

El caso es que ella quería gas. “No hay que pisarle, pero os lo vais a pasar muy bien”, me advirtió Manuel Vázquez, el concejal de Deportes de A Coruña en la presentación de la competición en el Palacio de María Pita. Además, mi hija me habló de un episodio sucedido en Tordoia cuando en una edición anterior acudió con unos amigos a ver pasar los coches y descubrieron que no iban a toda pastilla. ¿Pero entonces esto se trata de un rally”. Busqué una primera respuesta en la Real Academia Española. “Competición deportiva de resistencia para vehículos de motor, que se disputa por carreteras, caminos o fuera de pista, y generalmente por etapas”. Nada dice sobre ir deprisa o despacio. Y, sí, se puede competir también por ser el más lento. O el que mejor cuida el consumo, o el que se aplica en pasar por determinados puntos en un tiempo fijado por la organización.

El jueves, a poco más de quince horas del inicio del rally, ya me quedó todo algo más claro. Nos citaron para una especie de etapa prólogo. Allí me encontré con Jesús Muelas, el copiloto que iba a tutelarnos a Lucía y a mí. “Un EcoRally es una competición que premia la regularidad, la eficiencia y la navegación”, me advirtió. La primera se logra al conseguir una media de velocidad fijada por la organización y que no siempre es, ni mucho menos, la misma. Y hay que considerar que los tramos de competición están abiertos al tráfico. Vamos, que te puedes encontrar un tractor en mitad de la ruta que te complique la vida. La eficiencia tiene que ver con el pie derecho y con la técnica de conducción. También con las características del vehículo que manejas, obviamente. Pero eso también pasa en la Formula 1: no es lo mismo un Ferrari que un Aston Martin, bien lo sabe Alonso.

La máquina siempre importa en el motorsport, pero aquí como en un Dakar también influye la navegación, que además se relaciona con mantenerse regulares y eficientes. El Repsol EcoRally A Coruña se ha conformado con catorce tramos que suman algo más de 425 kilómetros y que están tamizados con todo tipo de emboscadas, que se lo digan al Ford Capri amarillo que llevaba delante el sábado a mediodía y que en un cruce a la izquierda se largó hacia la derecha. O nosotros.

“¡Nos perdimos treinta veces!”, me contó Lucía, siempre dramática, el viernes por la noche. Acudí a María Pita a recibir a mi equipo. Llegaron agotados. “Fue una jornada dura, pero muy bonita”, me dijo Muelas. Dávila apenas habló. Se marchó y allí me dejó el coche, que durmió en el parque cerrado de la plaza. A las ocho y media de la mañana tenía que estar de vuelta. Antes busqué la clasificación: habían acabado 39 de 56. Ni tan mal para ser unos amateurs.

Porque nosotros éramos unos aficionados en una prueba que desde hace tres años es puntuables para el FIA Eco Rally Cup, una liza compuesta por doce pruebas de las que dos se disputan en España (Comunidad Valenciana y A Coruña) y pasa también por República Checa, Portugal, Eslovenia, Islandia, Lituania, Letonia, Gran Bretaña, China e Italia. De hecho del 3 al 5 de octubre la próxima cita será en las reviradas carreteras de la isla de Madeira. A mayores también es puntuable el ecorally coruñés para el Campeonato de España de Energías Alternativas tanto en coches eléctricos como en híbridos. Nuestro coche estaba entre los primeros, un Jaecoo 5 electríco que nos planteaba el reto de no agotar durante cada jornada la carga eléctrica disponible. El segundo día partimos con un 90%, todo lo que le dio tiempo a cargar por la noche en el parque cerrado tras acabar el viernes con menos del 10%. “No está mal. Si soy cuidadoso con la navegación y no me despisto seguro que podemos llegar a la meta. Y si no nos perdemos subiremos puestos en la clasificación”, me advirtió Muelas.

26ECORALLYCORUÑA-63

El rally es secreto hasta que media hora antes de salir te entregan un roadbook. Con él en la mano Jesús y yo nos sentamos a los pies de María Pita para consultarlo. Mi primera intención fue la de abalanzarme sobre el teléfono, abrir Google Maps y tratar de descifrar aquella sucesión de puntos y rectas que nos había entregado. Deduje que tendríamos que salir de allí y desplazarnos a Betanzos. Y que a los pies del restaurante La Casilla comenzaríamos el primer tramo. Ya no fui capaz de ubicarme más. Demasiados giros y recovecos. La organización se lo trabajó para trazar un recorrido que demandaba exigencia y, pronto lo descubrí, máxima concentración.

Muelas trabaja en la sede madrileña de Repsol, en Movilidad Eléctrica y más concretamente en el Área de Acuerdos Estratégicos y Posicionamiento. “Nuestro trabajo consiste en conseguir socios con los que podamos impulsar la movilidad eléctrica, clientes, otros operadores… para desplegar cada vez más infraestructura. Hay labor comercial y también técnica porque colocar puntos de red es un trabajo ingenieril interesante”, explica. El plan de Repsol para fomentar la migración de combustibles fósiles a la electrificación se apoya, me cuenta Muelas, en una app llamada Waylet que permite acudir a más de 14.000 puntos de recarga públicos (exclusivos de Repsol son más de 4.800, 177 de ellos en Galicia, donde tienen 50 más en previsión de puesta en marcha más o menos inmediata). “Respecto a los repostajes hemos percibido que hay mucha recarga en entornos privados, como un 85% se hacen así, en domicilios, garajes privados, centros de trabajo… el despliegue inicial se hizo en estaciones de servicio, pero conforme se ven unos patrones tratamos de adaptarnos a ellos para adaptar una red que se útil a las necesidades reales de usuarios y a los diferentes usos de los vehículos”, completa mi copiloto. Durante el rally pasamos por varios de esos puntos de repostaje y bien que hubiese parado en ellos, pero no es posible: las normas del ecorally nos obligan a tirar todo el día con lo que tenemos y gestionarlo.

Salgo de María Pita tras un precioso Toyota cuya tonalidad cromada me recuerda al coche con el que Aubameyang se ha paseado medio verano por A Coruña. Resulta que los del coche 42 también son unos cracks. “Ah, pues ya está. Me pego a él y triunfamos”, sale el espabilado de Monte Alto. “Imposible -me replica Muelas- vamos a ir como poco siempre un minuto tras ellos y no vamos a tener contacto visual, ya te darás cuenta”. Aún así me obsesiono con mantenerme detrás de ellos en el tramo de enlace, así que llegamos juntos a Betanzos. Ahí, ante los comisarios que me dan la cuenta atrás, me siento como un pro. Muelas me vuelve a bajar el suflé. “¡Los pros! No veas como van los que están compitiendo por los campeonatos, con navegadores calibrados a la centésima o con sondas en las ruedas para clavar los ritmos”, me ilustra. Al final de todo acudí a la clasificación y descubrí que en los 471 puntos de control comprobados por GPS en todo el rally pasamos cuatro veces en el instante exacto que debíamos (uno el viernes y tres el sábado, medalla). Empatamos, por ejemplo, con Riobóo, el alcalde de Culleredo. Y ambos nos quedamos lejos de los checos Zdarsky y Nabelek, que lo consiguieron en ochenta ocasiones y se marcharon de A Coruña este fin de semana proclamados como campeones del mundo por tercera vez.

Clavar los tiempos es poco menos que un sudoku. A cada lado, tanto Jesús como yo llevamos un teléfono móvil con una aplicación que nos ayuda, pero que no es de calibración fina. En ella - “la ha hecho uno de los pilotos”, me alerta Muelas- se insertan los tramos y va cambiando la velocidad exigida, que puede cambiar varias veces a lo largo de ellos. El trabajo del copiloto, ya me lo habían advertido, es ímprobo y esencial: me va advirtiendo de los cambios de velocidad y, sobre todo, gestiona la navegación. Desde el kilómetro cero nuestro plan es no perdernos. Y ahí quien fracasa estrepitosamente es el piloto. A los tres kilómetros quiero creer que estábamos ante algo facilón, empiezo a ir de jijijajá y a contar todo tipo de batallitas. Error y de los gordos. Estamos en una competición y hay que ir tan concentrado como Loureiro cuando trata de frenar a Mbappé. “Es posible que el primer tramo sea un poco de aperitivo, para empezar la mañana”, me había sugerido Muelas. También se equivocó. La organización fue Mbappé y preparó algo similar a una emboscada en el kilómetro 12,534, un cruce a la izquierda a las afueras de Betanzos en el que había que tomar dirección Loibo y bastantes coches se fueron aún más a la izquierda para tomar la carretera de Irixoa. Fue lo que hicimos nosotros porque yo le iba rompiendo la cabeza a mi copiloto (“tengo un reportaje por hacer”, me excusaba) y allí el único que tenía que hablar era él.

Nos fuimos en dirección equivocada y como en aquellos dibujos de los Autos Locos empezamos a sospechar cuando nos cruzamos con coches del rally en dirección contraria. Cuando dimos la vuelta y nos equivocamos otra vez de cruce ya me sentí como Pierre Nodoyuna. Mi copiloto mandó parar y me puso firme. “Para. Es más abajo”. Y, sí, allí estaba la señal de Loibo y el cruce. Miré la aplicación a mi derecha: habíamos perdido casi quince minutos sobre los tiempos de paso exigidos. Más la energía gastada en el paseo. Íbamos a penalizar por encima de nuestras posibilidades. “Esto va de ir concentrado”, resolví entonces. Muelas asintió.

Buscamos la subida a Irixoa más revirada que se pueda imaginar y con casi un cuarto de hora de retraso sobre el que debía ser nuestro horario. Le pisé y por momentos creí escuchar a Luis Moya. “No la cagamos Juanchi, izquierda rápida sasaaaarrrr”. Era una ensoñación. Mi copiloto tenía la voz suave y me marcaba el ritmo con sedosa cadencia, pero justo en esos tramos recordó que tenía biodramina en la guantera. “Creo que soy un poco más brusco que Lucía”, le apunté. No me desmintió mientras se autoinculpaba del error por no haber visto la señal de Loibo. No volvimos a perdernos en resto del rally.

El fallo nos hizo ponernos las pilas. Recuperamos tiempo hasta el final del tramo, nada menos que 51 kilómetros entre Betanzos y Monfero por lo que es fácil adivinar que alguna vuelta dimos. Y ahí las emboscadas ya dependían de la fortuna, de cruzarte con un tractor o con un coche en vías de una única dirección en las que tienes que ir marcha atrás hasta encontrar un espacio para que pasen dos vehículos. El EcoRally se disputa en carreteras abiertas, lo cual tiene una cierta lógica si se considera que no se pasa de los 50 kilómetros por hora. A mí a veces me pareció bastante rápido para las vías por las que circulábamos.

26ECORALLYCORUÑA-468

Entre cruces y señales de stop (si no parabas dos segundos estabas en riesgo de sanción medida vía GPS) empezamos a remontar, a colocarnos en nuestros tiempos de paso y penalizar menos. El segundo tramo del día entre Monfero y As Pontes fue más relajado y el parón para tomar unos pinchos en la villa pontesa sirvió para recapitular. Estábamos en el puesto 39, el mismo en el que habíamos partido. “No fueron pocos los coches que se perdieron en el cruce aquel”, concluyó Muelas. En el descanso de casi dos horas estuve maquinando y averigüe donde estaba el control de crucero del Jaecoo 5. Pensé que era una solución y me equivoqué otra vez porque los cambios de velocidad requeridos eran contínuos y la herramienta para activarlas no se hacía cómoda mientras tratabas de mantenerte en estrechísimas carreteras. Como además se empezó a abrir por debajo de nosotros algún que otro barranco curioso decidí controlar la velocidad con el pie. “Así vivo la experiencia más natural”, le expliqué al copiloto. Estaba de acuerdo.

La salida de As Pontes fue espectacular, con incursión en Muras, ya en la provincia de Lugo y un paseo por las alturas entre aerogeneradores. “Espectacular”, concluyó Jesús Muelas, que es de Murcia. Pero el entorno no nos cegó y yo ya había aprendido que allí había que estar a lo que había que estar. “Son tramos de piloto”, me advertía Muelas cuando nos encontrábamos en espacios largos, de hasta seis kilómetros sin referencias de navegación. Ahí era clave lograr que el coche ni se lanzase ni se frenase, que fuese en el tiempo establecido. Y ahí había varios desafíos, el de recuperar tras los stop o en cruces que exigían bajar la velocidad. No había que pasarse de prudente. O manejar el pedal del freno con pericia cuando la cuesta abajo te embalaba. Tampoco ayudaba mi inexperiencia con el motor eléctrico. Toda esa combinación convirtió la tarde en un periplo divertido. Me acordé de Manolo, el concejal. “Lo vas a pasar muy bien”, resonaban aquellas palabras que recibí escéptico.

El periplo alrededor de As Pontes fue precioso, verde galaico, luz otoñal, bosques frondosos para atravesar con la banda sonora del zumbido del coche, ese zzzzz que ya nos hemos acostumbrado a percibir de este tipo de vehículos que apenas advierten de su presencia. Algunos paisanos se asomaban a la ruta para vernos pasar. En el penúltimo tramo, de algo más de treinta kilómetros, apenas acumulé un retraso de menos de cinco segundos. A esa altura mi ego se había recuperado y ya me sentí preparado para un segundo rally. Ya sabía que si la subida era tendida podía estar cerca de clavar los tiempos. Y también me di cuenta de que en nuestra provincia apenas hay subidas tendidas. Quizás por eso es un sitio excelente para organizar un EcoRally y más si por medio está la Escudería La Coruña y Alberto González Naveira a los mandos porque lo que se percibe es cariño, dedicación y profesionalidad.

“Aún quedan un par de cuestas curiosas”, explicó González Naveira antes del último reagrupamiento. Un Ford estaba en problemas. Habían hecho cuentas y no tenían autonomía que les garantizase llegar a María Pita, o cuanto menos acabar el último tramo y buscar un punto de recarga en el enlace hasta A Coruña. La recarga en mitad de los tramos les sacó de la competición. Fue en ese momento cuando le dije a mi copiloto que no íbamos a poner el aire acondicionado en el coche.

- Prefiero cocerme y llegar a la meta

- Tranquilo, yo soy de calor

Llegamos con las espaldas mojadas, pero muy satisfechos. Antes completamos un maravilloso tramo por las Fragas do Eume, epítome de lo que debe ser un ecorallye. Muelas, que fue el mejor cicerone imaginable para un novato con ínfulas, me subió la moral. “Esas curvas las has tomado muy bien”. Y en la bajada a Ponte do Porco empecé a cantar victoria. “Vamos genial. Esta tarde remontamos”, convenimos. Y hasta en una curva hicimos chirriar las ruedas aunque juro no ser consciente de hacer algo para que así fuese. “Oleeé”, lanzó mi copiloto. Íbamos ya felices y relajados. Error. Una competición por carreteras abiertas siempre tiene un problema a la vuelta de la esquina. A 700 metros de la meta la furgoneta de una carpintería nos obligó a reducir el ritmo. Se apartó para dejarnos pasar en cuanto pudo. Gracias, Carpintería José Luis Fernández, de Villozás, una pequeña parte de nuestro triunfo fue tuya, aunque algo nos chafase unos segundillos al final.

Porque subimos al podio, terceros en una categoría en la que creo que participaban cuatro coches. Pequeños detalles. Un trofeo lucirá en la Redacción como recuerdo de toda esta epopeya. Lucía, Jesús y yo fuimos 36 en la clasificación global y 21 de 40, una alucinante media tabla, en el Campeonato de España de Energías Alternativas. En lo que respecta a pasarlo bien yo diría que quedamos en puestos de Champions. Y cerca de ganarla. Quizás consumimos risas de más.