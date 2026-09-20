Los checos Žďárský y Nábělek se coronan campeones del mundo con su victoria en el Repsol EcoRallye A Coruña

Un instante de la primera etapa de la décima edición del Ecorally A Coruña en Ézaro CEDIDAS

El 10º Repsol EcoRallye A Coruña puso este sábado por la noche el broche de oro a una edición histórica. La prueba organizada por la Escudería La Coruña ha certificado el final de su décimo aniversario tras tres jornadas de intensa competición, navegación y estrategia energética que han reunido en Galicia a la élite mundial y nacional del automovilismo sostenible.

Tras realizarse el cómputo definitivo de las penalizaciones horarias, la precisión en los 14 tramos de regularidad y las mediciones finales de consumo energético de los vehículos, el cuadro de honor de la competición ha quedado encabezado por el binomio formado por Michal Žďárský y Jakub Nábělek, quienes se han proclamado vencedores absolutos del 10º Repsol EcoRallye A Coruña a bordo de su Hyundai Inster. Además, los checos están de doble celebración, pues con su victoria en A Coruña se han coronado, por tercera vez en su carrera, campeones del mundo de la FIA EcoRallye Cup. En segundo lugar fue para la dupla belga formada por Antoine Dechamps y Laurent Secretin, con un Volkswagen ID.4 Pro Performance; mientras que el bronce se lo llevaron los españoles José Manuel Pérez Aicart y Javier Herrera Alejos, con otro Hyundai Inster.

La batalla por la eficiencia ha deparado máximos niveles de igualdad en todas las divisiones de la competición. En la categoría de vehículos híbridos enchufables (PHEV), el triunfo final ha correspondido a Ricardo González Pozueta y José Manuel Salas Fuentevilla. Por su parte, en el apartado reservado a los híbridos puros (HEV) no enchufables, el escalón más alto del podio ha sido ocupado por Miguel González y Alberto Martínez de Lizarrondo. Asimismo, dentro de la concurrida Copa Kobe, la victoria de la cita coruñesa ha ido a parar a manos de los propios González y Martínez de Lizarrondo, que se han impuesto en los dos días de competición.

En lo relativo a la puntuación para el Campeonato de España de Energías Alternativas (CEEA RACE), la prueba coruñesa —que también ha vuelto a ser puntuable por tercer año consecutivo para la FIA Eco Rally Cup— ha otorgado el máximo botín de puntos en el certamen nacional a Eduardo Carpinteiro-Albino y José Carlos Figueiredo, proclamándose campeones de la prueba en la clasificación general de la cita gallega Por último, en el Trofeo Concello A Coruña, la victoria ha sido para José Manuel Pizarro Camacho y Daniel Pizarro Graell.

A mayores, los ganadores del tramo Plus Repsol fueron, en eléctricos, Eduardo Carpinteiro-Albino y José Carlos Figueirido; en enchufables Ángel Santos y David Sánchez; y Miguel González Manzaneque y Alberto Martínez de Lizarrondo en híbridos puros y en la Copa Kobe.

Una década de historia con registro récord

Esta décima edición ha fijado un récord absoluto de participación al reunir a 57 equipos inscritos y 16 marcas de automoción representadas como colaboradoras. La caravana ha afrontado el itinerario más extenso de su trayectoria, con un trazado global de 586,997 kilómetros —de los cuales 425,507 kilómetros (un 72,49%) han sido cronometrados— articulado a través de 35 municipios gallegos, 33 coruñeses y 2 lucenses.

Desde la ceremonia de salida celebrada el jueves en María Pita, los competidores han superado etapas icónicas que llevaron a la comitiva hasta el faro de Fisterra —pasando antes por Vimianzo— y Coristanco durante la jornada del viernes, así como el reagrupamiento estratégico de As Pontes en la jornada del sábado antes del desenlace en el centro urbano coruñés.

Para sostener el desafío logístico de abastecer a la flota electrificada, la céntrica plaza de María Pita se convirtió en el corazón operativo del evento mediante el despliegue de Repsol, patrocinador principal de la prueba. La compañía instaló una infraestructura temporal de recarga con 52 puntos de suministro y 385 kW/h de potencia gestionada con energía 100% renovable, permitiendo la recarga continua de los vehículos participantes, así como una carpa con un scalextric a pedales y simuladores de conducción eficiente.