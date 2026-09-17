Arranca una décima edición del EcoRallye Repsol Coruña con récord de participantes

Los participantes esperan en María Pita la hora de salida de la competición Patricia G. Fraga

La plaza de María Pita dio este jueves el pistoletazo de salida a la décima edición del EcoRallye Repsol Coruña, organizado por la Escudería La Coruña, que cuenta con récord de participación: un total de 57 equipos inscritos, de los cuales 43 competirán con vehículos 100% eléctricos, siete con híbridos enchufables y siete con híbridos no enchufables, contando además con la implicación de 16 marcas de automoción a través de diez concesionarios colaboradores.

La jornada comenzó a las 15.00 horas en la zona de O Parrote con las verificaciones técnicas y administrativas. A las 20.30 se dio paso a la ceremonia de salida que inauguró oficialmente la prueba.

La carrera vuelve a ser puntuable por tercer año consecutivo para la FIA Eco Rally Cup y forma parte del Campeonato de España de Energías Alternativas, ofreciendo uno de los carteles de competidores más prestigiosos de su trayectoria al reunir en A Coruña a los tres últimos campeones mundiales de la especialidad: el sanmarinense Guido Guerrini –defensor del título–, el checo Michal Zdarsky y el español Eneko Conde.

A ellos se une como gran atractivo el expiloto italiano de Fórmula 1 Stefano Modena, junto a reconocidos especialistas del certamen nacional como José Manuel Pérez Aicart, Jorge Prado, Laura Aparicio, Toni Luján, Shirley Fernández y José Manuel Pizarro.

Guido Guerrini y Artur Prusak son los vigentes campeones de la FIA EcoRallye Cup Cedida

Los vehículos saldrán de María Pita a las 9.00 horas de este viernes rumbo a Fisterra. Realizarán en Vimianzo el primero de los tres reagrupamientos de la jornada. A las 16.15 emprenderá el camino de regreso a A Coruña, haciendo el último reagrupamiento en Coristanco.

La segunda etapa comenzará a las 9.00 horas de mañana, de nuevo en María Pita. Los equipos llegarán a As Pontes a las 12,10 para una parada intermedia y regresarán a las 18.15 horas al punto de partida, donde finalizará la prueba. Sobre las 20.30 horas se harán oficiales las clasificaciones finales y a las 22.00, después de la cena oficial, se procederá a la entrega de trofeos.

El atractivo deportivo se extiende al apartado de las escuderías, donde la propia organizadora afronta la prueba de casa como líder de la clasificación general del Campeonato de España.

El trazado total abarca 586,997 kilómetros, de los cuales 425,507 (el 72,49%) son cronometrados y puntuables a lo largo de 14 tramos de regularidad que discurrirán por 35 municipios gallegos, 33 de la provincia de A Coruña y dos de Lugo, concretamente Muras y Xermade.

Entre las principales novedades destaca la llegada del itinerario a la Costa da Morte durante la primera etapa, fijando reagrupamientos y neutralizaciones en Vimianzo, Fisterra y Coristanco, mientras que en la segunda jornada el recorrido se orientará hacia el norte e interior, situando a As Pontes como un punto neurálgico para vertebrar la promoción turística de la provincia.

Una competición de precisión y eficiencia

A diferencia de los rallyes de velocidad tradicionales, la prueba medirá la conducción de precisión y la eficiencia energética, exigiendo a los participantes cumplir medias estrictas en los tramos de regularidad a la vez que optimizan el consumo energético de sus monturas.

Para hacer posible este despliegue técnico y logístico, la plaza de María Pita es el corazón operativo de la competición gracias a la infraestructura suministrada por Repsol. En pleno centro urbano se han instalado 52 puntos de recarga con una potencia total de 385 kW/h que garantizarán el suministro eléctrico necesario para todos los vehículos participantes eléctricos e híbridos enchufables.

Este jueves tuvieron lugar en la zona de O Parrote las verificaciones técnicas y administrativas Cedida

De forma paralela, el espacio contará con un área de carpas operativas donde la ciudadanía podrá disfrutar de actividades interactivas como simuladores de conducción eficiente para optimizar el consumo diario y un circuito de Scalextric alimentado mediante bicicletas de spinning, permitiendo al público transformar su esfuerzo físico en la electricidad necesaria para mover los coches sobre la pista.

A esta iniciativa se suman varios simuladores de conducción eficiente, que permitirán a los participantes conocer y poner en práctica técnicas para optimizar el consumo de combustible y energía en sus desplazamientos diarios.

Las carpas de Repsol permanecerán operativas durante cuatro jornadas, comenzando sus actividades este jueves en horario de 15.00 a 20.30 horas. El viernes abrirán de 9.00 a 20.30 horas, el sábado de 09.30 a 20.00, y el domingo de 10.00 a 14.00 horas.