El 10º Repsol EcoRallye A Coruña completa un cartel de lujo con tres campeones

Prusak y Guerrini, durante una prueba

El cartel de inscritos del 10º Repsol EcoRallye A Coruña será de auténtico lujo. Los tres últimos ganadores de la FIA EcoRallye Cup tomarán la salida de la prueba el jueves 17 de septiembre y serán la guinda a un listado de participantes de máxima élite mundial.

Guido Guerrini, y su copiloto Artur Prusak, vigente campeón de la competición, ya ha confirmado su participación en la prueba coruñesa. El sanmarinense es considerado uno de los pioneros y pilotos históricos del automovilismo sostenible, comenzando a competir a mediados de la década de 2000 en travesías de larga distancia y pruebas de regularidad con vehículos de biocarburantes, gas licuado (GLP) y metano, antes de la transición total al coche eléctrico. Tras años rozando el título con varios subcampeonatos, logró la corona mundial junto al francés Artur Prusak.

El checo Michal Žďárský fue campeón junto a su copiloto Jakub Nábělek de los mundiales de 2024 y 2023. Periodista especializado en motor de profesión, representa el salto de profesionalización técnica que ha experimentado el campeonato en los últimos años. Destaca su lectura de los tiempos intermedios y la fina gestión de la regeneración en tramos de montaña, lo que le sirvió para desbancar a Eneko Conde como campeón del mundo.

Por último, Eneko Conde, es el único de estos tres que ha logrado ser campeón del mundo con dos copilotos diferentes. En su primer título, logrado en el 2021, el vizcaíno hacía binomio con Loren Serrano; y logró repetir título en 2022 acompañado de Lukas Sergnese. Además, acumula seis títulos de Campeonato de España de Energías Alternativas. En su estilo destaca un enfoque metodológico casi obsesivo en la navegación y la eficiencia de batería.

Además, Conde es el único de los tres pilotos que han logrado el entorchado mundialista que ya sabe lo que es ganar en el Repsol EcoRallye A Coruña. Su más reciente victoria se remonta a la edición del 2024, y logró también ganar en las ediciones de 2021 y 2018. De esta forma, buscará su cuarta victoria en la prueba coruñesa.

A Coruña, cita clave para el mundial

La presencia simultánea de Guerrini, Žďárský y Conde en la línea de salida del 10º Repsol EcoRallye A Coruña ratifica el extraordinario nivel deportivo de la cita, a la que se suman además los tres actuales líderes de la clasificación general de la FIA EcoRally Cup de 2026: el propio Michal Žďárský (1º con 102 puntos), el español José Manuel Pérez Aicart (2º con 74,5 puntos) y el ya mencionado Guerrini (3º con 59 puntos).

Nunca antes se habían reunido en la prueba coruñesa no solo los tres únicos pilotos que ostentan el título mundial bajo la actual denominación del certamen, sino también los tres competidores que encabezan la tabla de la presente temporada. Esto garantiza un espectáculo de máxima exigencia técnica y una contienda al milímetro tanto en los tramos de regularidad como en la gestión de eficiencia energética.

A este trío de ases de la élite internacional se sumará una nutrida representación de los mejores equipos del panorama nacional e internacional, convirtiendo a A Coruña en el gran escaparate europeo del automovilismo eco-responsable. El nivel de competencia de esta décima edición no solo pondrá a prueba la pericia y estrategia de los vigentes campeones, sino que revalida el prestigio del Repsol EcoRallye A Coruña como una de las citas más atractivas, complejas y decisivas del calendario intercontinental.