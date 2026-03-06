Fernando Alonso podría perderse la primera carrera del Mundial 2026

Mecánicos de Aston Martin empujan el monoplaza de Alonso durante el GP de Australia Alberto Vimercati

El drama amenza a Fernando Alonso y su escudería, que podrían perderse la primera carrera del Mundial 2026, el Gran Premio de Australia, en Melbourne Park. Aston Martin se ha quedado sin baterías de repuesto después del primer día de entrenamientos libres.

Y eso que el equipo inglés no rodó en la sesión matinal. Un inconveniente que zanja por completo la teoría de que la escudería liderada por el mago de ingeniería Adrian Newey jugó al despiste con sus graves problemas en los test de pretemporada.

En la víspera del arranque del GP inaugural, Newey habló de reducir el tiempo en pista de Alonso y su compañero canadiense Lance Stroll con el objeto de que las vibraciones del motor no dañasen a los pilotos, aunque el ovetense declaró que, si estuviesen en disposición de luchar por la victoria, podría pasarse tres horas conduciendo.

Aparcada esta molestia, la siguiente es mucho peor. Tras no rodar en la primera sesión, por la tarde Alonso firmó un tiempo prácticamente cinco segundos más lento que el líder de la tabla, el australiano Oscar Piastri (McLaren).

Con ese ritmo, Aston Martin corre el riesgo de no lograr un crono dentro del 107% del mejor de la Q1 de la calificación, lo que le dejaría fuera de la carrera por reglamento.

Eso sí, hay excepciones. Los comisarios pueden permitir la participación de un piloto a causa de perjuicios provocados, entre otros casos, por la lluvia. Los tiempos competitivos en entrenamientos libres y causas de fuerza mayor, como averías o accidentes, también podrían facilitar la participación en caso salirse del 107%.

Fernado Alonso abandona Melbourne Park con semblante serio Julien Delfosse

Tecnología compleja

"Todo el mundo en el equipo está aceptando el reto de alguna manera y haciendo todo lo posible para salir de la situación. Esto es la F1, desafortunadamente, la tecnología es muy compleja y las cosas requieren un poco de tiempo", señaló el asturiano.

"Corremos cada día en los libres y todas las semanas, de Gran Premio a Gran Premio y quizás no vemos el progreso que todos queremos ver, pero están pasando cosas, siempre hay progreso en el equipo. Esperemos que sea visible en el tiempo por vuelta lo antes posible", agregó el campeón en 2005 y 2006.

Sobre los problemas durante los entrenamientos libres, Alonso aseguró: "Un problema de Honda en la primera sesión no nos permitió rodar y, también, problemas de Honda en la segunda que nos limitaron un poco el programa, no hemos dado tantas vueltas como queríamos".

"Seguimos en un punto casi cero de salida. Intentaremos en la FP3 dar más vueltas y seguir aprendiendo, hasta que no consigamos dar más vueltas de manera consecutiva tampoco podemos mejorar el coche. El motor sabemos que tiene una limitación grande y el coche, al no poder rodar, también tiene una limitación grande", concluyó Alonso.

Carlos Sainz rueda junto a su compañero Alex Albon en los primeros libres de Australia Florent Gooden

Tampoco fue un buen día para Carlos Sainz (Williams) que acabó el día décimo séptimo, a dos segundos y medio de Piastri, quien superó en dos décimas al segundo más rápido, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) y en tres al tercero, el inglés George Rusell (Mercedes).

El defensor del título, el también inglés Lando Norris (McLaren), finalizó séptimo, a poquito más de un segundo de su compañero de equipo.