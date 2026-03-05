El Museo de Estrella Galicia estrena una nueva exposición en torno a la figura de Carlos Sainz

Este 2026, el Museo de Estrella Galicia suma un atractivo añadido a su oferta museística: una nueva exposición temporal dedicada al piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz, embajador de Estrella Galicia 0,0 desde los inicios de su trayectoria. De este modo, el museo acoge una serie de objetos que ponen en valor el estrecho vínculo de la marca con el deportista de la escudería Atlassian Williams F1 Team. En MEGA, el público podrá descubrir desde el coche de karting con el que compitió de niño a los cascos de sus carreras más importantes de Fórmula 1, además de trofeos de sus grandes éxitos, monos y equipamiento real del piloto.

El vínculo entre Estrella Galicia 0,0 y Carlos Sainz se remonta a los inicios del piloto en el automovilismo en 2013 y se ha consolidado a lo largo de su carrera en la Fórmula 1, convirtiéndose en una de las relaciones de patrocinio más reconocibles y duraderas del panorama deportivo español. MEGA, el Museo de Estrella Galicia, en A Coruña, recoge esta historia dentro de su línea expositiva dedicada a los patrocinios deportivos, un espacio que se renueva periódicamente para reflejar la evolución de la marca y reforzar su conexión con la cultura, el deporte y la experiencia del visitante.

Exposición Carlos Sainz MEGA Cedida

“La nueva exposición dedicada a Carlos Sainz en MEGA es una muestra del orgullo que sentimos por acompañar a personas que, como él, representan valores que forman parte del ADN de nuestra compañía. Su trayectoria refleja inconformismo, esfuerzo y una pasión constante por superarse, principios que también han guiado el camino de Estrella Galicia 0,0 desde nuestros orígenes. Esta relación, que comenzó en sus primeros pasos en el automovilismo, simboliza una historia de crecimiento compartido y de confianza mutua a lo largo del tiempo. Pero es que además es una relación que comenzó en cierto modo mucho antes, a principios de los años 70, cuando Antonio, abuelo de Carlos, construyó nuestra fábrica de Agrela. Incorporar a nuestro museo piezas tan significativas de su carrera es un orgullo”, afirma Ignacio Rivera, presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera.

“Cuando echo la vista atrás y pienso en cómo empezó todo con Estrella Galicia 0,0, me doy cuenta de que lo más valioso ha sido crecer juntos. No solo como piloto y como marca, sino compartiendo una forma muy similar de entender el trabajo, la constancia y el respeto por el método para hacer las cosas y lograr cada objetivo. En mi trayectoria he vivido muchos cambios, pero el vínculo con Estrella Galicia 0,0 siempre ha sido una referencia de estabilidad y confianza. Los he tenido conmigo en los últimos doce años. A todos los equipos de Fórmula 1 a los que he ido, Estrella Galicia 0,0 me ha acompañado, y con Atlassian Williams F1 Team vamos a intentar hacer otra historia bonita”, añade Carlos Sainz.

Piezas históricas

Esta nueva muestra dedicada a Carlos Sainz en MEGA se puede visitar dentro de área dedicada a los patrocinios deportivos del museo, una de las líneas estratégicas más cuidadas y celebradas del recinto, que reúne curiosidades históricas sobre el apoyo de Estrella Galicia a equipos gallegos de deportes como el fútbol o el baloncesto, así como sus alianzas con jóvenes talentos del mundo del motociclismo y la Fórmula 1.

MEGA incorpora ahora piezas históricas vinculadas a los orígenes de Sainz y a su exitosa trayectoria. Objetos con una enorme carga simbólica que permiten al visitante comprender no solo la dimensión deportiva del piloto sino también la historia de crecimiento compartido entre la marca y un deportista como él, comprometido y de gran talento.

Exposición Carlos Sainz MEGA Cedida

En este sentido, Marta Rodríguez, directora del museo, añade: “En MEGA entendemos el museo como un espacio en constante evolución. Nuestra inquietud nos impulsa a renovar contenidos, a generar experiencias memorables y a aportar un valor añadido que vaya más allá de la visita tradicional. Esta exposición es un claro ejemplo de esa filosofía y estamos convencidos de que no dejará indiferente a ningún aficionado al motor ni a quienes siguen de cerca la historia de Estrella Galicia”.

La colección de objetos deportivos de Carlos Sainz se puede visitar durante el recorrido general del museo, con cualquiera de las entradas que dan acceso a MEGA (visita libre, visita guiada con tiraje o maridaje, etc.). Los horarios de acceso y las entradas están disponibles a través de la página web oficial de Museo de Estrella Galicia, www.mundoestrellagalicia.es.

Sobre MEGA

MEGA, el Museo de Estrella Galicia, es el primer y único recinto museístico de España dedicado a la cultura de cerveza. El espacio, situado dentro de la única fábrica de Estrella Galicia (A Coruña), nace con el objetivo de divulgar, de forma interactiva y experiencial, la cultura e historia de la cerveza.

En las instalaciones de MEGA, el público puede disfrutar del mundo cervecero con los cinco sentidos, conocer los procesos de elaboración de Estrella Galicia o aprender, incluso, a tirar correctamente una caña: MEGA invita a experimentar. Visitas libres o guiadas, maridajes, talleres de tiraje y eventos especiales conforman una programación que pone en valor la tradición y el saber hacer artesanal de Estrella Galicia.