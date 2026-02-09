Atlassian Williams F1 Team brinda por su nueva alianza con Estrella Galicia 0,0

Imagen del logo de Estrella Galicia

Esta alianza une a dos referentes de sus respectivos sectores: Williams, el equipo británico con siete campeonatos del mundo de pilotos y nueve campeonatos del mundo de constructores, y Estrella Galicia 0,0, la emblemática cerveza española, con una larga trayectoria de apoyo a la innovación y a la artesanía en el deporte.

El nuevo acuerdo permitirá que Estrella Galicia 0,0 se sirva en las dependencias de Williams durante las carreras europeas, convirtiéndose en la bebida de referencia del equipo en cada etapa de su camino de regreso a la parte delantera de la parrilla, además de brindar a aficionados de todo el mundo la oportunidad de descubrir esta cerveza única.

Más allá de la base del equipo en los circuitos, la imagen de Estrella Galicia 0,0 estará presente en el halo y en el alerón trasero del FW48 de Carlos Sainz y Alex Albon –el monoplaza de Williams para la nueva normativa– a partir de las sesiones de test de la próxima semana en Baréin. Los aficionados también verán la marca Estrella Galicia 0,0 en los cascos y monos de competición de los pilotos. Aparte, las ubicaciones adicionales en el casco de Carlos Sainz serán muestra del compromiso continuado de Estrella Galicia 0,0 y de su empresa matriz, Corporación Hijos de Rivera, con el apoyo al talento español dentro de la Fórmula 1.

James Vowles, director del equipo Atlassian Williams F1 Team:

«Con un coche completamente nuevo, una nueva normativa y una carrera en Madrid, habrá mucho que celebrar esta temporada para Atlassian Williams F1 Team y Estrella Galicia 0,0. Es fantástico contar con ellos en Williams y sentir su apoyo en este momento tan emocionante tanto para el equipo como para nuestro deporte».

Ignacio Rivera, presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera:

«La alianza con Atlassian Williams F1 Team representa un paso natural en nuestro camino dentro del automovilismo. Va mucho más allá de un acuerdo de patrocinio; es la unión de dos organizaciones que comparten una misma forma de entender la competición, basada en el respeto por la historia, la pasión por la innovación y la ambición de seguir creciendo desde la autenticidad. En Estrella Galicia 0,0 creemos firmemente en los proyectos que apoyan el talento, ponen en valor el legado y desafían el statu quo para construir un futuro mejor. Afrontamos con ilusión el inicio de la temporada para desarrollar todo el potencial de esta alianza».

Sobre Atlassian Williams F1 Team

Atlassian Williams F1 Team es uno de los equipos más icónicos de la historia de la Fórmula 1. Fundado en 1977 por Sir Frank Williams y Sir Patrick Head, el equipo ha logrado nueve campeonatos del mundo de constructores, siete campeonatos del mundo de pilotos y 114 victorias en grandes premios, lo que lo convierte en uno de los tres equipos más exitosos de todos los tiempos. Con sede en Grove, Oxfordshire, y compitiendo en la élite del automovilismo, Williams continúa construyendo el futuro de la Fórmula 1 a través de una ingeniería de primer nivel, la excelencia en competición y un firme compromiso por acercar el deporte a los aficionados como nunca antes.

Sobre Estrella Galicia 0,0

Estrella Galicia 0,0 es la marca insignia de cerveza sin alcohol de Corporación Hijos de Rivera, una empresa española 100 % familiar con 120 años de historia. Presente en más de 75 países, produce, comercializa y distribuye un amplio porfolio que incluye cervezas, aguas minerales, vinos y sidras, con marcas como Estrella Galicia, 1906, Cabreiroá, Fontarel, Agua de Cuevas, Ponte de Boga y Maeloc. La compañía ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años y cuenta con más de 2.000 empleados en todo el mundo.