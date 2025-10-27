El suizo Noah Dettwiler se encuentra “estable, pero todavía crítico”

Imagen de archivo de Noah Dettwiler MotoGP

El piloto suizo Noah Dettwiler (KTM), que el pasado domingo sufrió un grave accidente en el circuito de Sepang, cuando se encontraba en la vuelta de formación del Gran Premio de Malasia de Moto3, se encuentra “estable, pero todavía crítico”, informa MotoGP en su cuenta de X.

En ese momento previo de la carrera, la moto del español José Antonio Rueda (KTM), ya campeón del mundo de la cilindrada pequeña, impactó por detrás de la montura del helvético, que fue el que salió peor parado de los dos.

La lesión más grave de Rueda es la rotura de una mano. Motivo por el cual el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) ha aplazado el homenaje que estaba previsto para este jueves.

Según la información de la organización del Campeonato del Mundo, Dettwiler, de 20 años, “ha sufrido varias veces operaciones en las últimas horas”, y especifica que las mismas han ido “bien”.

“De acuerdo con los doctores encargados, su condición es estable pero todavía crítica”, agrega la misma fuente, que finaliza el comunicado en la popular red social con el siguiente mensaje: “Apreciamos la comprensión y pedimos que se respete la privacidad de Noah y su familia”.