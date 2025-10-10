Rahm reacciona e Hidalgo dice adiós a su corona en el Abierto de España

El golfista español Ángel Hidalgo durante la segunda jornada del Abierto de España de golf este viernes en el Club de Campo Villa de EFE/ Sergio Pérez

La segunda jornada del Abierto de España de golf deparó este viernes la eliminación del actual campeón, el español Ángel Hidalgo, que no pasó el corte, mientras que Jon Rahm, tras su estreno titubeante, emprendió la reacción y escaló en la tabla hasta colocarse a cinco golpes del nuevo líder, el inglés Marco Penge.

Al margen de Rahm, la armada española volvió a tener como principal protagonista al joven Ángel Ayora, que a sus 21 años, se situó a tres golpes de la cabeza, con -6, después de otra buena actuación en el Club de Campo Villa de Madrid en la que corroboró su progresión entre los mejores.

A la eliminación de Hidalgo se unió la del irlandés Shane Lowry, una de las figuras del torneo después de su papel en la reciente Copa Ryder, quien rozó la salvación en el último hoyo, pero por dos centímetros perdió el billete.

Rahm, con 66 golpes -siete ‘birdies’ y dos ‘bogeys’-, firmó una de las mejores tarjetas del día y del +1 de la primera jornada, saltó a un -4 que le permite recuperar terreno y alimentar su sueño del cuarto título en Madrid, uno más que el fallecido Severiano Ballesteros.

Un primer ‘birdie’ en el hoyo 4 le dio confianza y confirmó sus buenas sensaciones con otros tres seguidos entre el 5 y el 8, lo que le aupó a un -3 que enardeció a la afición presente.

Su racha se frenó en seco en el noveno hoyo, cuando dejó escapar un ‘putt’ sencillo que lamió el orificio sin embocar. “No a la izquierda”, exclamó Rahm en su lamento.

El mal fario se prolongó en el décimo agujero con un nuevo ‘bogey’, cuando falló un golpe a un metro del agujero ante su sorpresa.

A pesar de fallar un par de tiros fáciles desde el ‘green’, el jugador vizcaíno se revolvió y cosechó otros tres ‘birdies’ al acabar el recorrido para acercarse a la cabeza.

A Hidalgo, en cambio, le pudo la presión y quedó destronado en el ecuador del torneo, al igual que Lowry, quienes volvieron a conformar trío con Rahm.

El marbellí comenzó con regularidad, pero tras un ‘bogey’ en el 6, se hundió en el undécimo, un par tres, con un doble ‘bogey’ después de golpear una rama tras una mala salida.

Ayora hizo de nuevo méritos para coger el testigo de su paisano Hidalgo y protagonizó otra sólida jornada (69 golpes, dos más que en la víspera) que corrobora su progresión en el circuito internacional a pesar de su juventud.

Al golfista andaluz le sentó bien jugar junto a Penge, que se reivindicó en su aspiración a reinar en Madrid después de convertirse en una de las revelaciones de la temporada del DP World Tour.

A la estela de Penge, están tres secundarios, el canadiense Aaron Cockerill, el danés Jeff Winther y el suizo Joel Girrbach con un solo golpe de diferencia (-8).

Sergio García, que cerró la jornada con 70 golpes, para un global de -1, también pasó el corte, aunque con sensación agridulce después de una actuación que le dejó insatisfecho.

“No he jugado bien. He pegado golpes muy malos. No da la sensación de que sean golpes de profesional (…) Hay varios momentos en los que no sé lo que hago. Eso no me satisface”, relató a los medios al término de su recorrido.

El castellonense tocó fondo en el hoyo 16, donde tuvo que sudar para colocar la bola en el ‘green’ después de un mal golpe desde el ‘búnker’ que le costó un doble ‘bogey’.

Sin embargo y tras ver amenazada su continuidad en el torneo, en la segunda parte del recorrido se rehízo y, con un ‘eagle’ y tres ‘birdies’, salvó los muebles y se mantuvo vivo en su regreso a Madrid después de seis ediciones ausente.

Entre los españoles, avanzan con paso firme Rafa Cabrera Bello, campeón en 2021, David Puig y Luis Masaveu, los tres con -4, mientras Nacho Elvira tiene -3.

Después de un mal estreno con +4, Lowry se rehizo y cuando parecía que enderezaba su pase para el fin de semana, un ‘bogey’ en el hoyo 16 lo condenó a la eliminación, aunque con la ovación unánime del público madrileño en reconocimiento a lo que hizo en la Copa Ryder.

También quedan apeados del torneo el chino Haotong Li (+2) y el francés Martin Couvra (+1), noveno y decimotercero en el ránking del circuito europeo, respectivamente, así como varios españoles, entre ellos, Jorge Campillo, Eugenio López-Chacarra e Iván Cantero y Juan Salama.

El chileno Joaquín Niemann sí salvó la criba al hacer 69 golpes y acabar en el par del campo, el límite del corte.