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Volta a Portugal

Fallece en la Volta a Portugal el británico Finlay Tarling

El joven ciclista chocó de frente con un coche ajeno a la carrera que circulaba en sentido contrario

Efe
14/08/2026 19:21
Imagen de archivo de Finlay Tarling
Imagen de archivo de Finlay Tarling
G.J.
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El británico Finlay Tarling, ciclista de 19 años del NSN Development Team, equipo copropiedad del exfutbolista Andrés Iniesta, falleció ayer en un accidente mientras participaba en la octava etapa de la Volta a Portugal, informó la organización de la prueba.

En una nota publicada en sus cuentas en redes sociales, los responsables indicaron que el fallecimiento de Tarling se produjo debido a “un grave accidente”, mientras que la cadena que retransmitía la competición, el canal luso RTP, señaló que se debió a una colisión frontal con un vehículo ajeno a la carrera que circulaba en sentido contrario.

Debido al suceso, la etapa se suspendió cuando faltaban unos 20 kilómetros para el final y, según la organización, “en señal de respeto y duelo, no se celebrará la ceremonia del podio”.

El presidente de Portugal, António José Seguro, también lamentó lo ocurrido y, en un comunicado, expresó su “profundo pesar por el trágico fallecimiento” del deportista, nacido el 2 de octubre de 2006 en la localidad galesa de Aberaeron.

Tarling se incorporó a la cantera del conjunto NSN en 2025, cuando el equipo suizo se denominaba entonces Israel-Premier Tech, denominación que fue cambiada a causa del conflicto.

La Volta a Portugal era la primera gran prueba de la corta trayectoria profesional de un corredor que destacó en las dos jornadas de contrarreloj de la ronda lusa, con un undécimo puesto en el prólogo y un decimoquinto en la quinta etapa. Finlay era el hermano menor de Josh Tarling (INEOS), campeón de Europa contra el crono hace tres años.

La Volta a Portugal sigue liderada por el francés Alexis Guerin (Anicolor), con 47 segundos de margen respecto a su compañero ruso y ganador en 2025 Artem Nych. Tercero, a 1:57, marcha el español Adrià Pericas (UAE).

Para hoy está prevista la novena y penúltima etapa, de 141 kilómetros entre Paredes y Mondim de Basto (Nosa Senhora de Graça), final este donde se decidirá la carrera. 

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